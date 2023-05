Sprzedawał amfę nastolatkowi, mając 20 lat. Trafi na ponad 3 lata do więzienia!

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Osądzony pod koniec kwietnia br. Mikołaj K. to już kolejny młody mężczyzna z Brodnicy, który za sprzedaż narkotykom nieletnich usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia.

W lutym br. opisywaliśmy przypadek Przemysława K., który obecnie ma lat 19. Gdy handlował narkotykami, a był to głównie rok 2021, miał lat niespełna 18. W tak młodym wieku ten mieszkaniec powiatu brodnickiego uczynił sobie z handlu narkotykami stałe źródło do chodu - ustalił w procesie Sąd Okręgowy w Toruniu. Amfetaminę i marihuanę sprzedawał także nieletnim, a to już przestępstwo zagrożone w Polsce surową karą - nie może być niższa niż trzy lata więzienia.

Wyrok w tej sprawie sędzia Piotr Gensikowski ogłosił 15 lutego br. Za sprzedawanie narkotyków, udzielanie ich także nieletnim, nakłanianie do tego oraz za posiadania narkotyków wymierzył Przemysławowi K. karę łączną 4 lat bezwzględnego więzienia.