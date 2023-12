Staniole i wydmuszki, czyli o dawnej, szlachetnej sztuce samodzielnego zdobienia choinek

Jak ci ludzie na to wszystko znajdowali czas? Rodzice pani Jadwigi byli nauczycielami w szkole na Podgórzu, która znajdowała się tam, gdzie dziś stoi komisariat policji. Mieszkali zaś na Rybakach, skąd później przeprowadzili się na róg Krasińskiego i Kochanowskiego. To oznacza, że do 1934 roku, gdy został oddany do użytku most Piłsudskiego, każdego dnia szli pieszo do mostu kolejowego, który wtedy był również drogowym, przechodzili na drugą stronę rzeki, a następnie szli przez całe Piaski i Podgórz. Podczas sezonu żeglugowego dystans ten można było skrócić, korzystając ze statku kursującego między przystanią u wylotu Bramy Mostowej i Kępy Bazarowej, co jednak w sumie skracało spacer dość nieznacznie. Nie trzeba chyba dodawać, że marsz przez dwa miasta odbywał się dwa razy dziennie, bo do pracy trzeba było dojść i z niej wrócić.