To już pewne! Bezpłatne leki nie tylko dla seniorów! Prezydent podpisał ustawę. Kto jeszcze zyska?

To już przesądzone. Więcej osób otrzyma bezpłatne leki. O projekcie rozszerzającym zakres bezpłatnych leków już mówiło się od jakiegoś czasu. Ostatecznie jednak dopiero teraz, gdy Prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę, bezpłatne leki zostały rozszerzone na grupę seniorów powyżej 65. roku życia, a także na dzieci do 18 r.ż.

Darmowe leki nie dla każdego

Nie wszyscy otrzymają darmowe leki. Zgodnie z treścią ustawy tylko konkretne grupy mogą liczyć na wsparcie w postaci darmowych leków. Również w obrębie tych grup tylko część leków zostanie objęta dofinansowaniem. Co dokładnie warto o tym wiedzieć?

Kto dostanie darmowe leki?

Dotąd bezpłatne leki przysługiwały wyłącznie osobom powyżej 75. roku życia. - Rozszerzenie grupy pacjentów, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat to w istocie wsparcie dla rodzin i kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawowym poziomie - powiedział Prezydent Andrzej Duda. Prezydent wyraził radość z tego, że została także ustawa rozszerzająca katalog świadczeniobiorców. Szacuje się, że z programu może skorzystać aż 16 mln beneficjentów.

Od kiedy mówiono o rozszerzeniu listy bezpłatnych leków?

W praktyce wprowadzenie takiego rozwiązania było przedstawiane już od połowy maja. To wtedy szef PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia, a także dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe przepisy obowiązują od 30 sierpnia 2023 roku w przypadku seniorów. Dzieci i młodzież do 18. roku życia zostali objęci nowymi przepisami z dniem 1 września 2023 roku. Co więcej, również od tego czasu ma obowiązywać nowa lista leków refundowanych - w tym również wykaz bezpłatnych leków przewidzianych dla dzieci i młodzieży. Jest to zrozumiałe, gdyż zarówno seniorzy, jak i najmłodsi są leczeni innymi medykamentami, nieraz w zupełnie inny sposób. Część leków ma się jednak pokrywać w przypadku obu tych grup.

Czy zabraknie leków?

Zdaniem ekspertów kluczowe jest to, aby lekarze wstrzemięźliwie decydowali się na przepisywanie darmowych leków. W tym momencie nierozważne może być hurtowe wręcz ich przepisywanie, ponieważ może to grozić wystąpieniem poważnych braków na rynku aptekarskim. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pacjenci chcieliby od razu wykupywać leki na cały rok - co nie jest wskazane z wielu przyczyn. Wśród nich wymienia się nie tylko niedostępność leków, ale i kwestie długotrwałego przechowywania medykamentów w warunkach nieraz znacznie gorszych niż te aptekarskie.

Ograniczenia w wykupie leków

Sposobem na ograniczenie wykupu leków będą przepisy obowiązujące od 1 listopada. Wtedy też jednorazowo będzie można kupić leki maksymalnie na 120 dni - jednak do tego czasu takie ograniczenie wciąż będzie obowiązywać na pół roku, czyli 180 dni. Późniejsze wykupienie leków z recepty będzie możliwe po upłynięciu 3/4 okresu, na który wykupiono leki.

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu

Warto przy tym wspomnieć, że już od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać będą również bezpłatne leki oraz wyroby medyczne dla kobiet w połogu, czyli w okresie po porodzie.. Dotąd na to mogły liczyć wyłącznie kobiety w ciąży.

Kto płaci za bezpłatne leki?

Z bezpłatnych leków w zeszłym roku skorzystało około 2,7 mln osób w wieku 75 plus, co kosztowało nas 830 mln złotych. To oznacza, że rozszerzenie puli osób korzystających z darmowych leków (a także rozszerzenie listy tych leków) będzie skutkować większymi kosztami. Według wyliczeń poprzedniego ministra zdrowia miało to rocznie wynieść aż 2,4 mld złotych.