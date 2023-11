Toruń. Była kierowniczka MGOPS w Radzyniu Chełmińskim skazana za oszustwa na 0,5 mln złotych! Czy Barbara G. odda pieniądze?

Skazana za oszustwo

"Podkuliła ogon i zniknęła stąd. Podobno jest gdzieś w Grudziądzu" i "Żadnego bogactwa nie było po niej widać. Pewnie tylko ona wie, co zrobiła z tymi pieniędzmi" - słyszymy od osób z Radzynia Chełmińskiego, związanych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Większość dobrze pamięta Barbarę G., byłą już kierowniczkę tej placówki. Formalnie zatrudniona była tutaj do 2019 roku. To, o czym w okolicy plotkowano, dziś staje się faktem w świetle ogłoszonego przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyroku.