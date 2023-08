Toruń. Ukrainiec i Polak grozili maczetą. Wyrok: prace społeczne przez pół roku

Do tych przykrych wydarzeń w Toruniu doszło 1 września 2021 roku na Bulwarze Filadelfijskim, w pobliżu punktu widokowego. Przebieg wypadków ustalony przez sąd różni się od tego, który podali pokrzywdzeni w sprawie i który ustaliła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód.

Rozbój na bulwarze w Toruniu. Ukrainiec oskarżony był też o strzelanie z pistoletu i doprowadzenie do kalectwa

Poszkodowanymi w tej sprawie są dwaj młodzi Polacy. Ukrainiec Nazar R. oskarżony był przede wszystkim o to, że wspomnianego 1 września 2021 roku strzelał do jednego z nich z pistoletu wiatrowego. Strzelanie to miało skończyć się dramatycznie dla zaatakowanego - ślepotą prawego oka i kalectwem.