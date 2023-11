Tragiczny wypadek na budowie toruńskiego teatru. Młody człowiek rozbił sobie głowę

Budowa toruńskiego teatru trwała w tempie ekspresowym. Rozpoczęła się w lipcu 1903 roku, a już w październiku mury były na tyle wysokie, że spadający z nich czeladnik poważnie się poranił. Mury pięły się do góry i nawet strajk murarzy nie był w stanie znacząco tego pędu ku górze wyhamować. Zresztą, co my tu będziemy streszczać, wystarczy przecież zajrzeć do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, aby cieszyć się wieściami z pierwszej ręki.