Toruński Piknik Archiwalny, czyli na tropie naprawdę niesamowitych skarbów

To pierwsza taka impreza w Toruniu. Podczas wtorkowego pikniku archiwalnego na młodszych i starszych będzie czekało mnóstwo atrakcji. Swoje skarby pokażą archiwa akt dawnych i tych nowszych. Ciekawe imprezy przygotowały toruńskie muzea, a także instytucje na co dzień raczej niedostępne.

- Chcieliśmy rozprawić się z wizerunkiem archiwisty, jako człowieka w fartuchu, przerzucającego zakurzone papiery i jednocześnie pochwalić się oraz zaprezentować posiadane skarby - mówi Janusz Bonczkowski, prezes toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. - Okazało się, że wszyscy mają mnóstwo energii i pomysłów. Ten entuzjazm był niesamowity!

Rzeczywiście, różnego rodzaju instytucji zgłosiło się sporo, atrakcji organizatorzy przygotowali mnóstwo. Poza wystawami we wtorek 11 czerwca na zainteresowanych będą czekały warsztaty, konkursy, gry. Ci, którzy wcześniej się zapisali, będą mogli wejść do Archiwum Wojskowego, czy w Sądzie Rejonowym zobaczyć symulację rozprawy. Centrum piknikowe zostanie ulokowane przy Łuku Cezara. Program prezentujemy poniżej. We wtorek będzie się też można zaopatrzyć w specjalnie z tej okazji wydaną jednodniówkę.