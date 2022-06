W Toruniu powstają nowe ulice. Kto wymyśla ich nazwy?

I Ty możesz zaproponować nazwę ulicy w Toruniu!

W Toruniu mamy 905 ulic, placów, skwerów i rond. Do tej liczby nie są wliczane drogi osiedlowe i wewnętrzne. Nadawaniem nazw zajmuje się Rada Miasta Torunia i to do niej należy ostateczna decyzja. Pomysły to z kolei wnioski mieszkańców, instytucji, osób prawnych, radnych czy Towarzystwa Miłośników Torunia. Rejestr wniosków nazewniczych prowadzi Biuro Rady Miasta, a przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania bądź zmiany nazwy to zadanie odpowiedniej komisji problemowej rady gminy.

- W przypadku Rady Miasta Torunia bieżącej kadencji jest to Komisja Kultury, Turystyki i Promocji - informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka Prezydenta Miasta Torunia.

Warto dodać, że nadawanie nazwy drodze, niebędącej własnością gminy, wymaga uzyskania przez Radę pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.