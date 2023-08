Więcej zmian w receptach od nowego roku. Dotyczyć będą zwłaszcza osób z lekami na stałe

Nowe zmiany recept

Początkowe zapowiedzi wycofania rocznej recepty (zapowiadał to poprzedni minister zdrowia, Adam Niedzielski) zostały odrzucone. Resort zdrowia podjął jednak decyzję o tym, aby wprowadzić pewne ograniczenia. Te wynikać mają z nowelizacji ustawy refundacyjnej. W myśl tych zmian pacjent ma mieć możliwość realizować receptę maksymalnie na 4 miesiące. Tym samym w związku z przepisaniem rocznej recepty pacjent i tak będzie musiał pojawiać się w aptece co 4 miesiące, więc co najmniej trzy razy w roku. Zmiany te muszą być jeszcze podpisane prezydenta (stan na 22 sierpnia) i ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Co z receptami rocznymi?

Kiedy ponownie można zrealizować receptę?

W praktyce do tego funkcjonuje również zapis ust. 7aa, w którym możemy znaleźć informacje o tym, że jeśli zapisano na recepcie lek w ilości przekraczającej 120 dni stosowania, kolejną realizację recepty można podjąć po upływie 3/4 okresu dotychczas zrealizowanej recepty. Inaczej mówiąc, jeśli pacjent ma zapisaną receptę np. na 240 dni, wykupił lek na pierwsze 120 dni (więcej nie będzie mógł) to dopiero po upływie 90 dni będzie miał prawo dokupić lek na kolejne 120 dni dawkowania.

Zmiany recept - co oznaczają w praktyce?

W praktyce oznacza to, że skraca się długość czasu, na jaki pacjent może wykupić leki. Dotychczas było to 180 dni, a teraz będzie 120 dni, czyli zaledwie 2/3 początkowego okresu. Jest to utrudnienie zarówno dla pacjentów, jak i dla farmaceutów. Dlaczego? Wymaga to dzielenia recepty rocznej aż na trzy moduły, a w przypadku niektórych medykamentów może to być nieco trudne.