Bieg dla dzieci z Panem Kleksem. W sobotę w Toruniu odbędzie się Nocna Dycha Kopernika

Bieg dla dzieci z Panem Kleksem

Nocna Dycha po raz kolejny

Jakie warunki trzeba spełnić, by wystartować 8 czerwca?

Odbiór pakietów startowych odbędzie się 8 czerwca w godz. 13.00-21.00 na Placu Rotundy w Galerii Copernicus, gdzie powstanie Biuro Zawodów. Tam uczestnicy będą mogli odebrać pakiet startowy z numerem startowym.

– Wydarzenie od lat łączy miłośników biegania, dając im szansę pobicia własnych rekordów. Mamy nadzieję, że aura nas nie zawiedzie i frekwencja będzie wysoka – zachęca do wspólnej zabawy Kamila Kaczmarek, Marketing Specialist Galerii Copernicus

Nocna Dycha Kopernika to bieg otwarty dla wszystkich biegaczy-amatorów, którzy wypełnią formularz zgłoszenia udziału i wniosą opłatę startową, która uzależniona jest od liczby uczestników. Biegi zostaną rozegrane w kategoriach kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. By zostać dopuszczonym do biegu, należy posiadać aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Nie wyklucza to jednak udziału młodszych uczestników. W ich przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Informacje o biegach oraz zapisy na zawody dostępne są na stronie internetowej www.nocnadycha.com.