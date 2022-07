Budzisz się zmęczony? To mogą być konkretne schorzenia. Czym jest ciągłe, przewlekłe zmęczenie?

Pora snu w założeniu ma zagwarantować nam zregenerowanie sił i sprawne działanie kolejnego dnia. Coraz częściej ludzie mają problem w postaci ciągłego uczucia zmęczenia i osłabienia. Bardzo często problem ten zdaje się zaczynać już po przebudzeniu, co wyraźnie pokazuje, że są jakieś problemy ze zdrowiem. Z czym może wiązać się problem ciągłego zmęczenia? Jakie choroby za to odpowiadają?

Powszechność problemu ciągłego zmęczenia

Statystyki są porażające. Aż co piąty Polak jest zmęczony. Z kolei co dziesiąty czuje się wręcz wyczerpany. Problemem dodatkowo jest to, że większość spośród tych osób zwleka z udaniem się do lekarza. A jednak ciągłe zmęczenie jest czymś, z czym powinniśmy starać się sobie poradzić również przy wsparciu specjalistów. Według firmy badawcze YouGov problem jest jeszcze większy. Po przebudzeniu się regularne uczucie wypoczęcia towarzyszy zaledwie jednej osobie na siedem. Dla większości ludzi problem niewyspania doskwiera niezależnie od tego, jak długo się spało. Notoryczne zaspanie dotyka w szczególności ludzi młodych i nastolatków.

Krótki sen z ciągłe zmęczenie

Podstawowym problemem zmęczenia po nocy można dopatrywać się w długości i jakości snu. Faktycznie śpimy coraz krócej, jednak okazuje się, że sama długość czasu poświęcona na sen nie gwarantuje wyspania się. Przede wszystkim spadła jakość snu. Bardzo często przed samym zaśnięciem spędzamy czas przed komputerem lub telefonem. Urządzenia te emitują światło, które przeszkadza później w korzystnym śnie, a także powoduje problem przebodźcowania. To zaś prowadzi również do większych wahań nastrojów. Prowadzi to do pojawienia się DSPS, czyli zespołu opóźnionej fazy snu.

Jakie choroby powodują krótki sen?

Krótki sen może wiązać się z problemami zdrowotnymi. Eksperci zaznaczają, że istnieje wyraźny związek pomiędzy zaburzeniami snu, chronicznym zmęczeniem a otyłością oraz chorobami serca. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie ryzyka ulegnięcia wypadkowi. Co więcej, w wielu schorzeniach podstawowym problemem lub jednym z nich jest właśnie trwałe uczucie zmęczenia i osłabienia.

Zespół chronicznego zmęczenia

Coraz więcej osób ma wyraźny problem z długotrwałym odczuwaniem zmęczenia. Jeśli stan ten trwa np. pół roku lub dłużej i objawia się w uczuciu obezwładniającego wręcz zmęczenia, można mówić o tzw. zespole chronicznego zmęczenia (CFS). Stan ten wpływa przede wszystkim na koncentrację oraz funkcjonowanie człowieka. Co więcej, zespół przewlekłego zmęczenia, gdyż tak też się to nazywa, wyróżnia się tym, że zmęczenie nasila się nawet po niewielkim wysiłku zarówno fizycznym, jak i umysłowym. Chory na zespół chronicznego zmęczenia może mieć ograniczoną aktywność ruchową nawet o 50 procent. Stan ten prowadzi również do nocnego pocenia się, kołatania serca, a także innych stanów chorobowych np. o charakterze zapalnym.

Chora tarczyca a ciągłe zmęczenie

Objawy niemalże bezustannego zmęczenia oraz senności nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn to podstawowy objaw niedoczynności tarczycy. W diagnozie problemów z tym gruczołem właśnie zmęczenie jest zwykle pierwszym rozpoznawalnym objawem. Gruczoł ten odpowiada właśnie za regulowanie poziomu energii oraz wspomaga procesy przemiany materii, tym samym wpływając również na odporność. Należy jednak pamiętać o tym, że uczucie zmęczenia oraz tycie nie zawsze oznacza, że mamy chorą tarczycę. Równie dobrze może być to spowodowane trudnym okresem w życiu lub po prostu prowadzeniem niewłaściwego trybu życia. W przypadku obaw o tarczycę warto zwrócić uwagę na brak sił, senność, a także zaparcia, marznięcie i wypadanie włosów. Przy niepokoju o zdrowie i obserwacji nawet części tych objawów koniecznie trzeba skontaktować się z endokrynologiem.

Kora nadnerczy - jej niedoczynność, a problemy ze zmęczeniem

Nadnercza to rzadziej występujące schorzenie endokrynologiczne. Przynajmniej w porównaniu do problemów z niedoczynnością tarczycy. Wciąż jednak jest drugim z kolei wadliwym działaniem organizmu, w którym nadnercza nie produkują dostatecznej ilości kortyzolu. Prowadzi to nie tylko do bardzo dużego zmęczenia, ale również do pojawienia się bólów brzucha, nudności, zawrotów głowy, utraty masy ciała, nawet wystąpienia zmian intensywności barwy skóry.

Zmęczenie przy cukrzycy

Cukrzyca jest schorzeniem, które dotyka wielu milionów Polaków. Zdaniem WHO na świecie liczba chorych na cukrzycę wyraźnie przekracza 400 milionów. Jest to choroba, w której zaburzeniu podlega metabolizm węglowodanów w organizmie, co daje mało wyraźnie objawy. Wśród nich można wymienić wzmożone pragnienie i suchość w ustach, a także chudnięcie. Jednak w przypadku cukrzycy typu 2 jest ona niemalże bezobjawowa i zwykle towarzyszy jej jedynie ciągłe zmęczenie i senność.

Nie masz energii i jesteś ciągle senny oraz zmęczony? To może być anemia!

Około 30 procent ludzi na świecie dotyczy anemia, czyli choroba, w której w krwi nie ma dostatecznej ilości czerwonych krwinek. Anemia oznacza senność, zmęczenie, osłabienie, a także wyraźny brak energii. Stan ten jest diagnozowany na podstawie badania krwi i poziomu hemoglobiny, erytrocytów oraz hematokrytu. Anemia jest zazwyczaj wynikiem niedoboru żelaza, a także niedoborów witamin A i B12, kwasu foliowego. Za anemię może również odpowiadać występowanie przewlekłych stanów zapalnych. Należy przy tym pamiętać, że bladość uznawana za powszechny objaw tej choroby, wcale nie musi występować. Dlatego też lepiej zwrócić uwagę na zawroty głowy, bóle, duszności, zaparcia, a także i biegunki. Zaleca się, aby raz w doku zrobić badanie morfologii.

Obturacyjny bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny (OBS) polega na częstym zatrzymywaniu się oddechu w trakcie snu, bądź wyraźnym jego spłyceniu. Stan ten występuje nawet u osób zdrowych. Jak można się domyśleć, problem ten prowadzi m.in. do wyraźnego pogorszenia się jakości snu, wyraźnego zmęczenia, a także częstego budzenia się w nocy. To wszystko sprawia, że nasz sen nie jest regenerujący. Osoby z bezdechem sennym mają nawet problem z tym, że mogą zasnąć podczas pracy oraz np. podczas kierowania samochodem.

Chroniczne zmęczenie a depresja

Zmęczenie może mieć charakter nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. W takim przypadku może to być oznaką rozwijającej się depresji. Bezsenność i zmęczenie towarzyszą temu niezwykle poważnemu schorzeniu. Zdaniem WHO depresja w ciągu najbliższych kilku lat stanie się najczęstszą choroba na świecie. Co więcej, nie powinno się jej bagatelizować, gdyż może prowadzić do poważnych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia następstw. Leczenie wymaga wizyty nie tylko u lekarza psychiatry, ale i u psychologa.

Brak wody i pierwiastków? Nic dziwnego, że jesteś zmęczony!

Stan nieustannego zmęczenia towarzyszy tym osobom, które wyczerpały swoje zasoby minerałów. Jeśli nie wyrównamy naszych niedoborów, możemy odczuwać problemy zdrowotne prowadzące do zespołu przewlekłego zmęczenia. Określenie tego pozwala również przeprowadzenie podstawowych badań. Nie można również zapominać o tym, jak istotna jest woda. Dostarczanie organizmowi płynów jest kluczowe, jeśli chcemy zwalczyć zmęczenie. Eksperci zaznaczają, że senność jest właśnie objawem odwodnienia. W przypadku kobiet oznacza to picie co najmniej 8 szklanek płynów dziennie. Dla mężczyzn minimum zwykle wynosi 10 szklanek.

Kawa to nie zawsze ratunek... Czasem to źródło problemu!

Zwykło się uznawać, że to kawa jest gwarantem pobudzenia. Choć faktycznie działa ona tak w niewielkich ilościach, duża ilość kawy może prowadzić do dokładnie odwrotnego skutku. Zamiast pobudzenia, będziemy odczuwać większe zmęczenie i senność, ponieważ kofeina blokuje receptory dla adenozyny, czyli przekaźnika informującego mózg o aktualnym zmęczeniu. Zbyt częste picie kawy prowadzi do zablokowania ilości uwalnianych neurotransmiterów odpowiedzialnych za pobudzenie. To zaś wywołuje większe uczucie zmęczenia i senności.

Jak poradzić sobie ze snem i brakiem energii? Praktyczne porady!