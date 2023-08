Po budowie trasy tramwajowej na Jar. Są kałuże, korki i problemy na skrętach

Toruń. Parkingi park and ride będą dostępne później niż zakładano

Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt

Nowa trasa tramwajowa: woda stoi na skrzyżowaniu

To na zlecenie tej miejskiej spółki została zbudowana trasa tramwajowa między centrum a Jarem. Wykonawcą było konsorcjum firm Balzola i Intop.

Dziękujemy za sygnał. Zgłoszenie zostało wysłane do Wykonawcy, który je zweryfikuje i usunie usterkę.

Sygnalizacja źle ustawiona

Co na to MZK? Odpowiada, że zgłoszenie Czytelnika zostanie zweryfikowane, a w razie konieczności w sygnalizacji świetlnej zostaną wprowadzone poprawki.

Samochody jadące od strony ulicy Przy Kaszowniku skręcają w alei Solidarności na zielonej strzałce i tu nie ma zastrzeżeń. Jednak z tego samego pasa autobusy MZK kierują się do węzła przesiadkowego w alei Solidarności i mogą się zderzyć z tramwajem skręcającym w lewo. Ten też ma wówczas zielone światło na swoim sygnalizatorze! A przecież strzałka kierunkowa na skrzyżowaniu jako sygnalizator oznacza, że nie ma kontaktu z innymi użytkownikami ruchu.

Dog Run Toruń 2023. Bieganie z psiakami to świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia!

Problemy na Szosie Chełmińskiej: trudno w nią skręcić z Grudziądzkiej

Problem jest również z samochodami skręcającymi w prawo z ulicy Odrodzenia w Szosę Chełmińską. Blokują one przejście dla pieszych i drogę dla rowerów. Nie są w stanie pojechać Szosą Chełmińską, ponieważ przed nimi zazwyczaj stoją samochody. Nie mogą się również cofnąć i zrobić miejsce dla pieszych i rowerzystów, bo za nimi też stoi sznur pojazdów.

- Skręcenie w tym miejscu zawsze było trudne, ale teraz bywa praktycznie niemożliwe. To dlatego, że na Szosie Chełmińskiej stoi sznur samochodów usiłujących dojechać do placu NOT-u - wskazuje Czytelnik.

To skrzyżowanie zostało wykonane w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Już kilka razy o mało nie doszło w tym miejscu do stłuczki przy próbach cofania.

Kolejne zgłoszenie do weryfikacji

Dziękujemy za sygnał. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane i w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zostanie zobligowany do poprawy.

Trudności z wejściem do autobusu MZK

- Przez wyniesienie przystanku tramwajowego na ulicy Długiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Mohna, pasażerowie mają problem, by dostać się do zatrzymujących się tu autobusów - to inny sygnał od Czytelników.

- Docelowo autobusy na ulicy Długiej będą jeździć i zatrzymywać się na wysokości przystanku, na torowisku tramwajowym - dodaje Magdalena Kujawa.