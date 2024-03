Prasówka 28.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozszerzenie Programu 500+ także na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów! [25.03.2024]”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozszerzenie Programu 500+ także na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów! [25.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.03.24

📢 Monety z okresu PRL-u, takie jak słynny "rybak" i inne, osiągają nawet 5-6 tysięcy złotych na aukcjach! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u? Sprawdź!

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Mamy dla Was kolejną galerię zdjęć z imprez w Hex Club Toruń! Zobaczcie, co się ostatnio działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [28.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [28.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [28.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [28.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie [28.03.2024] Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata, ale także czuły maż Małgorzaty, oddany ojciec dwójki dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Siatkarz zmienia teraz włoską Perugię na polski Lublin, święta zwykle spędza w Polsce, a na Wielkanoc zajada się żurkiem.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [28.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [28.03.2024] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [28.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć. 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [28.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [28.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Hotel Hilton powstanie w Toruniu - zapewnia inwestor. Spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabytek zabezpieczył przed zalaniem Czy to już koniec marzeń o hotelu Hilton w starym browarze w Toruniu? - pytaliśmy w piątek. Nie - zapewnia Satoria Group, właściciel zabytku. Prezes spółki spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabezpieczył też browar przed zalaniem i dewastacjami.

📢 Koniec bezpłatnych wypłat BLIK-em z bankomatów? Dotyczy to wybranych banków Poważne zmiany następują w popularnym mBanku. Wzrosną m.in. opłaty za wypłaty z bankomatów poza siecią banku. Przede wszystkim jednak skończy się bezpłatne wypłacanie pieniędzy BLIK-iem. Ważne zmiany wejdą już za kilka tygodni. Co istotne, dotkną niemal wszystkich klientów mBanku - tych zaś jest 5,7 miliona! 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się wysokim uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego! Ich piękne wille są dostępne na sprzedaż Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału! 📢 GIS alarmuje o zagrożeniu związanym z truskawkami, które mogą być skażone wirusem zapalenia wątroby lub salmonellą Najnowsze niebezpieczeństwo wskazane przez GIS to burgery, w których można znaleźć fragmenty plastiku. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega także przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, mieszka w domu położonym w lesie Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 To samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane pojazdy są warte zakupu. SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Renta wdowia w 2024 roku w modelu kroczącym. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Trzynasta emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia!

📢 Planowane zwiększenie wynagrodzeń w sektorze budżetowym dla nauczycieli i żołnierzy. Na jaką kwotę? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej. 📢 Czy cierpisz na którąś z tych chorób, które mogą kwalifikować Cię do ubiegania się o rentę od ZUS-u? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

📢 Według nowego raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów będzie wypłacana w określonym terminie. Zapoznaj się z dokładnymi szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych? 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024 roku: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Czy podobają Wam się te nowe trendy? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Emeryci liczą na otrzymanie 400 złotych lub więcej w kwietniu w ramach swoich świadczeń W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 Te elektryczne samochody są doskonałym wyborem do użytku miejskiego, otrzymując same pochwały w recenzjach Trwa dyskusja o samochodach elektrycznych. Jedni są ich zwolennikami inni na razie nie maja zamiaru się do nich przesiadać. Wygląda jednak na to, że od elektryków nie uciekniemy. Wszyscy liczący się producenci aut mają je w swojej ofercie. Elektryki wydają się stworzone do miasta. Tu maja największe pole do popisu. Po kilku latach użytkowania pojawiają się pierwsze zestawienia samochodów elektrycznych, także tych miejskich. Niemiecki automobilklub ADAC opracował raport. Zwracano w nim uwagę na wiele aspektów w tym na zasięg, jakie osiągają miejskie elektryki. Zobacz, jak wypadły poszczególne modele.

📢 Wielu seniorów będzie kwalifikować się do otrzymywania dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 📢 Zderzenie trzech samochodów w Inowrocławiu. Droga jest całkowicie zablokowana Do wypadku doszło dziś po godz. 15 na ul. św. Ducha w Inowrocławiu. Sześć osób uczestniczących w wypadku jest obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.

📢 “Niepospolici”. Starówka przemieniła się dziś w plan filmowy z XIX wieku Mieszkańcy Torunia niejednokrotnie mieli okazję przyglądać się pracy ekipie filmowej w samym sercu Starego Miasta. Tym razem ulice starówki zmieniły się w plan filmowy serialu “Niepospolici”.

📢 W kwietniu do tych osób wróci karma. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 To są najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Renta wdowia będzie miała niższe limity? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 W 2024 roku emeryci mogą oczekiwać wzrostu świadczeń dzięki waloryzacji Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź! 📢 Bądź uważny na te symptomy! Mogą sugerować obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Brawo dla osób, które adoptowały psy z toruńskiego schroniska! To wspaniała decyzja Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 PraPracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej, co jest zgodne z przepisami! Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia niekoniecznie musi oznaczać, że rzeczywiście wzrośnie zapis dotyczący naszej minimalnej pensji. Pracodawca może zaoferować pensję niższą od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, może zrobić to wyłącznie w określonej sytuacji. Jakiej? Sprawdź! 📢 Nadchodzą znaczące zmiany w wynagrodzeniach, co ma duże znaczenie dla pracowników Nadchodzą poważne zmiany! Choć do nich jeszcze trochę minie, bo aż 2,5 roku, już teraz firmy się przygotowują do tego, aby przygotować się na wejście przepisów. Czego dotyczą? Przede wszystkim, pracownicy dowiedzą się szczegółów o zarobkach innych współpracowników. Oto szczegóły.

📢 Skrzyżowanie Podgórnej i Wiązowej otwarte dla ruchu. Co się tu zmieniło? Trzy tygodnie trwała przebudowa skrzyżowania ulic Podgórnej i Wiązowej w Toruniu. Zostało ono wyniesione, co ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 27.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 27.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Na toruńskiej starówce powstają pierwsze ogródki gastronomiczne Wczesny termin świąt wielkanocnych spowodował, że przed restauracjami i kawiarniami na toruńskiej starówce zrobił się ruch. Część ich właścicieli chce już otworzyć ogródki.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 27.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Kraków jest pełen cudów! Wskazujemy 27 miejsc UNESCO, które musicie odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Przyciąga zarówno gości z kraju, jak i zagranicy. Międzynarodowi eksperci UNESCO docenili Kraków i jego unikalne zabytki już w 1978 r., wpisując trzy kluczowe obszary miasta na listę światowego dziedzictwa. Zapraszamy was na wirtualną wycieczkę po 27 najważniejszych zabytkach i atrakcjach Krakowa z listy UNESCO. To prawdziwe unikaty i cuda, których zazdroszczą nam na świecie. Każdy polski turysta powinien odwiedzić je chociaż raz. 📢 Feta po awansie na Euro 2024. Tak świętowała reprezentacja Polski zwycięstwo w Cardiff Reprezentacja Polski po niesamowitych emocjach wywalczyła awans na Euro 2024. Dzięki wygranej serii rzutów karnych "Biało-Czerwoni" pokonali Walię i w czerwcu pojadą do Niemiec na wielki turniej. Tuż po obronionym rzucie karnym piłkarze podeszli pod trybunę zajmowaną przez polskich kibiców i wspólnie z nimi odśpiewali hymn narodowy.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 27.03.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 27.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Sanah znów w Toruniu. Ostatnie bilety wciąż są dostępne! Kogo jeszcze wiosną zobaczymy na toruńskich scenach? Sanah wróciła do Torunia. W środę i czwartek odbędą się dwa koncerty w ramach nowej trasy koncertowej. Fani czekali na to wydarzenie już do dobrych kilku miesięcy. Bilety, mimo wysokich cen, rozeszły się niemal od razu. Czy można je jeszcze zdobyć?

📢 Memy po meczu Walia - Polska. Ależ to były emocje - decydowały rzuty karne! W finale baraży o awans do finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej Polska grała na wyjeździe z Walią. Tradycyjnie internauci w wesołych memach skomentowali występ Polaków.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 26.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez na starówce! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć z galerii. 📢 Lokatorzy kontra TBS. We Wrocławiu ostatnio przegrali w sądzie, a w Toruniu? Spór dotyczy wysokich podwyżek czynszów 22 marca sąd we Wrocławiu oddalił w całości powództwo 593 lokatorów TBS, którzy domagali się uznania podwyżek czynszów za bezzasadne. W Toruniu lokatorzy z Jaru od roku walczą w to samo w sądzie. Na jakim etapie jest proces? Ich podwyżki były 37-procentowe.

📢 Apator Toruń przegrał w Zielonej Górze, ale są też dobre wieści. Zobaczcie zdjęcia z meczu! Drugi sparing Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra dla rywali, którzy wykorzystali atut swojego toru. Cieszy lepsza postawa Wiktora Lamparta i kilka ważnych punktów juniorów. Teraz Apator dwa razy zmierzy się z GKM Grudziądz. 📢 Takie tanie mieszkania można aktualnie wynająć w Toruniu. Sprawdziliśmy ceny! Jak kształtują się obecne ceny mieszkań na wynajem w Toruniu? Sprawdziliśmy ceny tych najtańszych! Oto kolejny przegląd tego typu ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej w naszej galerii. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 26.03.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Wypadek przy Cinema City w Toruniu. Mamy zdjęcia z kraksy We wtorek 26 marca w Toruniu, w okolicy Cinema City, na Czerwonej Drodze, zderzyły się dwa samochody. Sprawca przejechał na czerwonym świetle. 📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w regionie kujawsko-pomorskim Zobaczcie nasz najnowszy przegląd lokalnych ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze domy, które dostępne są do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Biznesowe plajty. Kolejne biznesy pod młotek komornika: Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Świecie To nie jest wesoła wiosna dla wielu biznesów w Kujawsko-Pomorskiem. Komornicy licytować będą zarówno małe interesy, jak pawilon na targu w Toruniu, jak i warty kilka milionów zł majątki firm - np. "Szalunki-Stemple" w Brodnicy. 📢 Oto najsilniejsze armie na świecie. Polska za Hiszpanią i Egiptem Portal Global Firepower jak co roku opublikował ranking armii świata. Zobacz, który kraj ma najpotężniejsze siły zbrojne i jak wygląda klasyfikacja na dalszych miejscach. W zestawieniu jest także armia polska. 📢 Egzamin zawodowy w styczniu 2024. Harmonogram, klucze odpowiedzi. Kiedy sprawdzić wyniki? Przedstawiamy najważniejsze informacje Egzamin zawodowy 2024 w sesji zimowej odbył się w styczniu. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, gdzie znaleźć klucze odpowiedzi CKE. Wyniki egzaminu zawodowego pojawią się już 27 marca 2024 roku. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób je sprawdzić. Ze względu na błąd, który pojawił się na tegorocznym egzaminie zawodowym, uczniowie mogli poznać swoje wyniki wstępne w dodatkowym terminie.

📢 Rok po aresztowaniu księdza Jacka W., oskarżonego o gwałcenie chłopca w Unisławiu. Jak wygląda proces? Rok temu aresztowano księdza Jacka W., którego następnie oskarżono o gwałcenie latami chłopca w Unisławiu. Jak wygląda jego proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu? Czy uchylono mu areszt? Sprawdzamy. 📢 A mury w Toruniu mówią i ziemia też jest pełna niespodzianek. Co odkryli archeolodzy przy Wałach gen. Sikorskiego? Pozostałości budynków sprzed lokacji Torunia, doskonale zachowana i dość nietypowa zabawka z przełomu XII i XIII wieku, różne elementy fortyfikacji budowanych, bądź przebudowywanych między XIII i XIX stuleciem, klamra z pasa rosyjskiego żołnierza z czasów I wojny światowej... Archeolodzy i strażacy podsumowali badania przeprowadzone w miejscu, w którym ma powstać nowy budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

📢 Toruń znów plenerem serialu. Zdjęcia będą kręcone na starówce w połowie tego tygodnia W środę i czwartek 27 i 28 marca na starówce w Toruniu będą kręcone sceny do serialu fabularnego "Niepospolici". Serialowa ekipa pojawi się w kilku punktach zabytkowego centrum miasta. 📢 Tak wyglądał pierwszy sparing Apatora Toruń. Tłumy kibiców na Motoarenie! Apator Toruń w pierwszym sparingu pokonał NovyHotel Falubaz Zielona Góra 47:43, a niepokonani na torze byli Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Na Motoarenie pojawiło się wielu stęsknionych za żużlem fanów "Aniołów". Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w niedzielę! 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! To były imprezy! W ostatni weekend na parkiecie Largo Club Toruń było bardzo gorąco! Zobaczcie, co się działo na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Sensacja w toruńskim zoo! Na świat przyszły taraje, gatunek zagrożony wyginięciem. Mamy wideo Taraje, czyli koty cętkowane wyginęły m.in. w Wietnamie. Ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest wyjątkowo trudna. W ciągu ostatniego roku udało się je rozmnożyć w niewoli tylko dwa razy: parka przyszła na świat w zoo w Tajlandii, a czwórka tarajów urodziła się w Toruniu!

📢 VIII Forum Seniora za nami - Aktywność motywem przewodnim W czwartek, 21 marca Aula UMK w Toruniu była praktycznie wypełniona do ostatniego miejsca. Odbyło się tu VIII Forum Seniora, organizowane przez redakcję ,,Expressu Bydgoskiego", ,,Gazety Pomorskiej" i „Nowości - Dziennika Toruńskiego".

📢 Dzień kobiet w Hex Club Toruń. Na parkiecie było bardzo gorąco! Zobaczcie, co się działo W dniu kobiet w Hex Club Toruń odbyła się wyjątkowa impreza. Zobaczcie kolejna fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W trwającej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać Fiata 500 lub gotówkę! W odjazdowej rundzie „Naszej Loterii” czas na kumulację emocji. W losowaniu 5 kwietnia do wygrania Fiat 500 lub gotówka! Nie czekaj i dołącz do gry!

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Kartki na Wielkanoc DARMO DO POBRANIA z życzeniami wielkanocnymi. Kartki wielkanocne pobierz i wyślij przez Messengera, WhatsAppa, Facebooka Kartki na Wielkanoc 2021 z życzeniami wielkanocnymi. Pobierz kartki ZA DARMO i wyślij życzenia wielkanocne najbliższym. Coraz częściej kartki wielkanocne z życzeniami na Święta zamiast tradycyjną pocztą wysyłamy online - na Facebooku, WhatsAppie czy MMS-em. W ten szczególny czas lubimy wszak dzielić z bliskimi, choć nie zawsze jest to możliwe razem. Pobierz i wyślij piękne kartki na Wielkanoc 2021 już teraz. Będzie to miła niespodzianka! Wybierz najpiękniejszą kartkę na Wielkanoc 2021, bo Święta Wielkanocne to szczególny czas. Poniżej znajdziesz piękne kartki i wzory. Kartki wielkanocne najdziecie w galerii! Wystarczy kilka kliknięć.