Prasówka 30.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [30.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [30.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozszerzenie Programu 500+ także na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów! [25.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 Apator Toruń dużo lepszy od ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Tak kibicowaliście żużlowcom! W piątek na Motoarenie Apator Toruń wysoko pokonał w sparingu ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Obie drużyny wystąpiły w optymalnych zestawieniach. W sobotę rewanż w Grudziądzu. 📢 Justyna Steczkowska. Tak żyje polska piosenkarka. Zobaczcie zdjęcia! Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Od lat zainteresowanie jej osobą oraz twórczością nie słabnie. Tysiące osób śledzi zarówno jej życie artystyczne jak i prywatne. Artystka aktywnie działa na instagramie. Jej konto obserwuje ponad 200 tysięcy osób. 📢 Koniec epoki spektakularnych wzrostów płacy minimalnej: Jak zmieni się sytuacja w 2025 roku? Wielu Polaków z zainteresowaniem śledziło dynamiczne wzrosty płacy minimalnej, które miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jednak najnowsze prognozy sugerują, że ta epoka szybkich podwyżek dobiega końca. Jakie zmiany czekają nas w 2025 roku?

📢 Skarbówka zwraca pieniądze emerytom i rencistom! Czy Twoja kwota z ZUS wynosi tyle? Możesz spodziewać się takiego zwrotu od fiskusa Zwroty ze skarbówki są sukcesywnie rozsyłane do osób, które złożyły rozliczenia podatkowe. Emeryci i renciści szczególnie na tym zyskują. A ile otrzymują podatnicy? Przeciętnie może to by sporo ponad 1,5 tysiąca złotych! 📢 Warunki wypłaty świadczenia 500 plus dla seniorów: Jakie progi dochodowe musi spełnić 75-latek, aby zakwalifikować się do otrzymania 500+? 500 plus dla seniora to wsparcie finansowe dla osób powyżej 75 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jednak, aby otrzymać to świadczenie, istnieją określone warunki, w tym progi dochodowe. Dowiedzmy się, jakie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora i jakie warunki trzeba spełnić.

📢 Więcej osób starszych będzie spełniać kryteria uprawniające do otrzymywania dodatku w wysokości 500 złotych Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

📢 Renta wdowia w 2024 roku w modelu kroczącym. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Trzynasta emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia!

📢 To samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane pojazdy są warte zakupu. SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024 roku: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, mieszka w domu położonym w lesie Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Oto obecne warunki i kwoty renty socjalnej w 2024 roku oraz kto może się o nią ubiegać Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.

📢 Te długi przedawniające się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Modele samochodów, które często trafiają na naprawę i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Przeciętne wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w Polsce - więcej informacji. W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe. 📢 Samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 W trakcie wyprzedaży wojsko oferuje różnorodny asortyment sprzętu i akcesoriów Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Prawo pracownika do 5 dni urlopu, który nie może być odmówiony. Jaki to urlop? Nowe przepisy, które weszły w życie w zeszłym roku, w Kodeksie Pracy wprowadziły pięć dni dodatkowego urlopu. Tzw. urlop opiekuńczy, bo o nim mowa przysługuje wybranej grupie osób. Pracodawca nie może odmówić jego przyznania - a co, jeśli nie wykorzystamy dni wolnych? Zobaczcie szczegóły!

📢 W 2024 roku emeryci mogą oczekiwać wzrostu świadczeń dzięki waloryzacji Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź! 📢 Renta wdowia będzie miała niższe limity? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Nadchodzą znaczące zmiany w wynagrodzeniach, co ma duże znaczenie dla pracowników Nadchodzą poważne zmiany! Choć do nich jeszcze trochę minie, bo aż 2,5 roku, już teraz firmy się przygotowują do tego, aby przygotować się na wejście przepisów. Czego dotyczą? Przede wszystkim, pracownicy dowiedzą się szczegółów o zarobkach innych współpracowników. Oto szczegóły.

📢 Pracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej. Jest to zgodne z prawem. Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia niekoniecznie musi oznaczać, że rzeczywiście wzrośnie zapis dotyczący naszej minimalnej pensji. Pracodawca może zaoferować pensję niższą od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, może zrobić to wyłącznie w określonej sytuacji. Jakiej? Sprawdź! 📢 Horoskop miłosny na kwiecień 2024. Tym znakom zajączek wielkanocny przyniesie szczęście [30.03.2024 r.] Nowa miłość na Wielkanoc 2024? Dlaczego nie? Wróżka Roma zdradza, że kwiecień przyniesie wiele wyjątkowych chwil. Szczególnie dla samotnych znaków, które od dawna czekały na drugą połowę. Zobaczcie, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości. Oto horoskop partnerski na kwiecień 2024. 📢 Nowa renta dla niezdolnych do pracy i wyższa kwota na kontach? Wiemy, co z Rentą Wdowią 2024 [30.03.2024] Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w Wielkanoc. Oni będą mieć szczęście [30.03.2024] W niektóre dni w roku gwiazdy i planety wyjątkowo sprzyjają znakom zodiaku. Dzieje się tak często przy okazji ważnych świąt i zwyczajów. Wróżka Roma tym razem wskazała, które znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w Wielkanoc. Oni mają szansę wygrać dużą gotówkę. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [30.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [30.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [30.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [30.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę: gdzie i o której w Toruniu? Jednym z obrzędów Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów na wielkanocny stół. Gdzie i o której 30 marca będzie odbywać się w Toruniu?

📢 Życzenia wielkanocne 2024: wesołe, śmieszne, krótkie i na SMS. Nasze propozycje! Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, dlatego postanowiliśmy przygotować dla naszych czytelników kilkanaście propozycji ciekawych wierszyków i życzeń świątecznych, które można wysłać SMS-em, mailem lub wypisać na kartce. 📢 Makabryczne odkrycie strażaków we Włocławku. Matka i syn znalezieni martwi Zwłoki matki i syna znaleziono w domu jednorodzinnym przy ul. Kościelnej w Michelinie we Włocławku. Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak się dowiedzieliśmy, na ciałach nie znaleziono śladów przemocy. 📢 Zaginięcie Katarzyny Wojnarowskiej w Elgiszewie. Minęły dwa miesiące. Co mówią policjanci spod Warszawy? Dokładnie 2 miesiące temu zaginęła Katarzyna Wojnarowska. Wyszła z Osady Karbówko w Elgiszewie i... ślad po niej zaginął. Poszukiwania przekazano policjantom spod Warszawy. Co mówią o sprawie?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Mężczyzna strzelał z wiatrówki do witryn sklepowych w Jabłonowie Pomorskim. Straty są niemałe Mężczyzna, na terenie Jabłonowa Pomorskiego, przy użyciu wiatrówki dokonał uszkodzenia trzech witryn sklepowych. Wpadł w ręce policjantów. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Zderzenie dwóch samochodów na ul. Olimpijskiej w Toruniu Około godziny 14:40 doszło do wypadku w pobliżu galerii Nowe Bielawy. Z informacji wynika, że na miejscu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała. 📢 W kwietniu 2024 przewidywane są znaczące wzrosty cen w kategorii artykułów spożywczych i paliw, a także inne sektory zostaną dotknięte Najprawdopodobniej już 1 kwietnia czeka nas wzrost VAT na żywność. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, jasne deklaracje premiera wskazują na to, że jest to wielce prawdopodobny scenariusz. Jednak wraz ze wzrostem cen żywności nie zakończy się podwyższanie opłat. W ciągu roku wzrosną również inne - w tym te, które dotkną nas wszystkich bez wyjątku. Czego możemy spodziewać się w kwietniu.

📢 Czy dotykają Cię jakiekolwiek z tych chorób, które uprawniają do wnioskowania o rentę od ZUS-u? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 Oto najlepsze SUV-y według najnowszego raportu ADAC! Odkryj, które modele są najmniej awaryjne! SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów będzie wypłacana w określonym terminie. Zapoznaj się z dokładnymi szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura. 📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata, ale także czuły maż Małgorzaty, oddany ojciec dwójki dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Siatkarz zmienia teraz włoską Perugię na polski Lublin, święta zwykle spędza w Polsce, a na Wielkanoc zajada się żurkiem. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Kolejny sukces policjantów z wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy miejskiej Na trzy miesiące tymczasowo do aresztu trafił 29-leni mieszkaniec Solca Kujawskiego. Za kratami znalazł się dzięki policjantom z wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy miejskiej, którzy ustalili, iż mężczyzna ma związek z przestępczością narkotykową, a w jego mieszkaniu zabezpieczyli ponad kilogram zabronionych środków. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wielkanoc bez mięsa, glutenu, cukru... Dla zdrowia, a nie mody! Tysiące osób zasiądą w Wielkanoc do stołów, na których nie będzie mięsa, glutenu, cukru lub laktozy. Nie dla kaprysu czy mody, tylko dla zdrowia. 📢 Urzędy i handel w okolicach Wielkanocy. Jak będą funkcjonować w Toruniu? Kiedy zrobimy ostatnie zakupy przed świętami, a co będzie otwarte w Wielkanoc? Jak tuż przed świętami i zaraz po nich działać będą toruńskie urzędy? Sprawdziliśmy to wszystko dla Państwa.

📢 Sensacja archeologiczna w Świeciu. Tego historycy szukali od dawna - zdjęcia i wideo Podczas prac archeologicznych przy zamku krzyżackim w Świeciu z ziemi wydobyto próbki, które po analizie okazały się pozostałościami zabudowy z XII wieku. - To prawdziwa bomba, ponieważ dowodzi istnienia grodu na naszych terenach o wiele wcześniej, niż dotychczas sądzono - cieszy się Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia. I zaciera ręce: - Otwiera nam to drogę do wielu możliwości rozwoju turystyki w mieście! 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 29.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 29.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 29.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Sanah nie zwalania tempa. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele przebojów. Zobacz jak żyje Sanah, czyli Zuzanna Irena Grabowska to jedna z najbardziej znanych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Od kilku lat jej piosenki staja się przebojami. Sanah jest w stanie zapełnić w Polsce największe sale koncertowe. Ma liczną rzeszę fanów. Sanah jest również obecna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 900 tysięcy osób.

📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w regionie kujawsko-pomorskim Zobaczcie nasz najnowszy przegląd lokalnych ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze domy, które dostępne są do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 29.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 29.03.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 29.03.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Jak spędzić święta w Toruniu? Nie trzeba siedzieć przy stołach w domu... W Wielką Sobotę święcimy pokarmy, a w niedzielę i poniedziałek zabieramy się za świętowanie. Jak ten czas można spędzić w Toruniu?

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Mamy dla Was kolejną galerię zdjęć z imprez w Hex Club Toruń! Zobaczcie, co się ostatnio działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Pomimo zbliżających się świąt na targowisku miejskim zastaliśmy pustki. Kupcy narzekają W przedświąteczny czwartek udaliśmy się na Targowisko Miejskie by sprawdzić "przedwielkanocne" ceny. Na miejscu mocno zdziwiliśmy się. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Są wyniki sekcji zwłok pani Marty, która zmarła we Włocławku. Ratownicy nie rozpoznali na czas zagrożenia u ciężarnej kobiety? W lutym 2024 roku w szpitalu we Włocławku zmarła ciężarna kobieta. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdańska prokuratura. Są już wstępne wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że pani Marta zmarła z powodu zatoru. Czy ratownicy medyczni wezwani do pacjentki nie zauważyli objawów choroby? Co wydarzyło się we włocławskiej lecznicy? Uwaga TVN wyemitowała reportaż na ten temat. 📢 Wypadek na torach w Łysomicach pod Toruniem. Jest ofiara śmiertelna [ZDJĘCIA] W czwartek, 28 marca br. około południa, w Łysomicach pod Toruniem doszło do potrącenia osoby przez nadjeżdżający pociąg. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratora. 📢 Kodeks drogowy 2024. Czy pijany rowerzysta straci prawo jazdy na samochód? Nietrzeźwość nie dotyczy tylko kierowców samochodów. Policja zatrzymuje również rowerzystów, którzy zdecydowali się na jazdę po wypiciu alkoholu. Często zadawane pytanie w tym kontekście to czy pijany rowerzysta straci prawo jazdy na samochód?

📢 Hotel Hilton powstanie w Toruniu - zapewnia inwestor. Spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabytek zabezpieczył przed zalaniem Czy to już koniec marzeń o hotelu Hilton w starym browarze w Toruniu? - pytaliśmy w piątek. Nie - zapewnia Satoria Group, właściciel zabytku. Prezes spółki spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabezpieczył też browar przed zalaniem i dewastacjami. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 “Niepospolici”. Starówka przemieniła się dziś w plan filmowy z XIX wieku Mieszkańcy Torunia niejednokrotnie mieli okazję przyglądać się pracy ekipie filmowej w samym sercu Starego Miasta. Tym razem ulice starówki zmieniły się w plan filmowy serialu “Niepospolici”. 📢 Apator Toruń przegrał w Zielonej Górze, ale są też dobre wieści. Zobaczcie zdjęcia z meczu! Drugi sparing Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra dla rywali, którzy wykorzystali atut swojego toru. Cieszy lepsza postawa Wiktora Lamparta i kilka ważnych punktów juniorów. Teraz Apator dwa razy zmierzy się z GKM Grudziądz. 📢 Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź teraz w naszym artykule.

📢 Biznesowe plajty. Kolejne biznesy pod młotek komornika: Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Świecie To nie jest wesoła wiosna dla wielu biznesów w Kujawsko-Pomorskiem. Komornicy licytować będą zarówno małe interesy, jak pawilon na targu w Toruniu, jak i warty kilka milionów zł majątki firm - np. "Szalunki-Stemple" w Brodnicy. 📢 Tak wyglądał pierwszy sparing Apatora Toruń. Tłumy kibiców na Motoarenie! Apator Toruń w pierwszym sparingu pokonał NovyHotel Falubaz Zielona Góra 47:43, a niepokonani na torze byli Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Na Motoarenie pojawiło się wielu stęsknionych za żużlem fanów "Aniołów". Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w niedzielę!

📢 Mistrzostwa Europy w Maratonie Masters w Toruniu. Mamy zdjęcia z zawodów Kilkuset biegaczy zmierzyło się w sobotę na królewskim dystansie. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Kartki na Wielkanoc DARMO DO POBRANIA z życzeniami wielkanocnymi. Kartki wielkanocne pobierz i wyślij przez Messengera, WhatsAppa, Facebooka Kartki na Wielkanoc 2021 z życzeniami wielkanocnymi. Pobierz kartki ZA DARMO i wyślij życzenia wielkanocne najbliższym. Coraz częściej kartki wielkanocne z życzeniami na Święta zamiast tradycyjną pocztą wysyłamy online - na Facebooku, WhatsAppie czy MMS-em. W ten szczególny czas lubimy wszak dzielić z bliskimi, choć nie zawsze jest to możliwe razem. Pobierz i wyślij piękne kartki na Wielkanoc 2021 już teraz. Będzie to miła niespodzianka! Wybierz najpiękniejszą kartkę na Wielkanoc 2021, bo Święta Wielkanocne to szczególny czas. Poniżej znajdziesz piękne kartki i wzory. Kartki wielkanocne najdziecie w galerii! Wystarczy kilka kliknięć.

📢 Toruń. Święcenie pokarmów w kościołach. W których świątyniach odbędzie się tradycyjna święconka. Zobacz listę Wielka Sobota. Tradycyjnie w tym dniu święci się pokarmy. Z uwagi na pandemię nie we wszystkich toruńskich świątyniach odbędzie się święconka. Sprawdź gdzie i o której godzinie można podejść ze swoim wielkanocnym koszykiem.