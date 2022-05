Toruń. Ale wstyd! Wielkie dzikie wysypisko śmieci 5 minut od starówki Małgorzata Oberlan

Złom, opony, stare meble i pralki, tony gruzu, szmat, butelek i kartonów - tak wygląda dzikie wysypisko śmieci przy ul. Chłopickiego 6a. To zaledwie 5 minut od starówki. Teren należy do miasta, a dzierżawi go spółka ze stolicy. Czy da się coś z tym zrobić?