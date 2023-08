Toruń. Horror w szpitalu. Dlaczego oskarżony o znęcanie się nad pacjentami sanitariusz do dziś nie stanął przed sądem?

Minęło 8 miesięcy, a proces dotąd nie ruszył! Ba, prokuratura dotąd nie znała nawet terminu, w którym miałby się rozpocząć. "Nowości" w poniedziałek (21.08) dowiedziały się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, że datę pierwszej rozprawy "już" wyznaczono - na 9 listopada 2023 roku. Osądzanie Marcina S. zatem - jeśli zacznie się w terminie - ruszy po blisko roku od oskarżenia go. Mężczyzna nie był i nie jest tymczasowo aresztowany, nie ma zakazu opuszczania kraju. W toku śledztwa zastosowano wobec niego dozór policji, zawieszenie w wykonywaniu zawodu oraz poręczenie majątkowe.

Sprawa jest przerażająca i chyba nikt nie ma wątpliwości, że oskarżony o znęcania się nad pacjentami były już pracownik Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu powinien za swoje czyny odpowiedzieć przed sądem. Jak przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskiej prokuratury , śledczy akt oskarżenia skierowali do Sądu Rejonowego w Toruniu dokładnie 22 grudnia 2022 roku.

Na proces czekają krewni skrzywdzonych pacjentów, ale i Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu. Justyna Wileńska, dyrektorka lecznicy podkreślała, że to szpital właśnie - niezwłocznie po otrzymaniu sygnałów o możliwym działaniu Marcina S. na szkodę pacjentów - zawiadomił Prokuraturę Rejonową Toruń Centrum Zachód o możliwości popełnienia przestępstwa.

Półnagie fotki, kneble z papierowych kulek, pasy... Takie są ustalenia śledczych

W miejskiej lecznicy 43-letni Marcin S. pracował w okresie pandemii. Był sanitariuszem na Oddziale Neurlogii i Leczenia Udarów od lipca 2020 do stycznia 2022 roku oraz salowym na Oddziale Neurochirurgii od czerwca do października 2021 roku. Jak w każdej innej placówce medycznej i w tej również okresowo obowiązywały zakazy odwiedzin chorych. Możliwe, że mężczyźnie dawało to poczucie bezkarności.