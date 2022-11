W Toruniu przybędzie 200 budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy! Znamy lokalizacje

Budki lęgowe przeznaczone są dla jerzyków i maja służyć ich rozrodczości, a więc - zwiększeniu populacji. Jerzyki na zimę odlatują z Polski, a wracają do nas dość późno, dlatego budki lęgowe dla jerzyków wiesza się nieco później niż dla innych gatunków. A dlaczego w ogóle warto to robić? Bo jerzyki to niezwykle pożyteczne ptaki! Jedną z ich głównych zalet jest to, że zjadają imponujące ilości komarów i much. Podobnie zresztą jest w przypadku nietoperzy. Jeden osobnik potrafi w ciągu nocy pochłonąć kilkaset komarów! O takich sojuszników w walce z insektami warto zatem dbać szczególnie.