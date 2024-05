Prasówka 12.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „CUK Anioły Toruń w I lidze. Mamy zdjęcia z fety siatkarzy i kibiców - zobaczcie!”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 CUK Anioły Toruń w I lidze. Mamy zdjęcia z fety siatkarzy i kibiców - zobaczcie! Do trzech razu sztuk! Siatkarze CUK Aniołów Toruń pokonali w sobotę 3:1 Avię Sędziszów Małopolski i dzień przed końcem turnieju finałowego zapewnili sobie awans do Tauron I ligi!

📢 Opłata za spacer wokół tężni 2024. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego. 📢 Drętwieją ci ręce? To mogą być objawy groźnej choroby Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Toruń. Nowy bruk na Prądzyńskiego już się sypie! Po kapitalnym remoncie za 738 tysięcy złotych... Wyremontowany za 738 tys. zł odcinek ul. Prądzyńskiego, którym tam chwaliło się miasto, jest niebezpieczny. Kostka brukowa zaczyna się sypać: rusza się, odstaje. Po interwencji radnych okręgu Ireneusz Makowski, szef MZD w Toruniu, zapowiada naprawy. 📢 To te SUV-y perfekcyjnie znoszą upływ czasu i ciężką eksploatację. To najmniej awaryjne samochody tego typu! SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 REWELACJA! Tak podwyższysz swoją emeryturę o 500 zł. Wykorzystaj ten sposób, aby cieszyć się wyższą wypłatą Jeśli myślisz o przejściu na emeryturę, wiedz, że możesz sam zwiększyć wysokość swoich comiesięcznych wypłat. Wysokość emerytury zależy nie tylko od sumy opłacanych składek i stażu pracy. Co jeszcze wpływa na wysokość emerytury? Sprawdź! 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Zobacz szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Sprawdź nasze wyliczenia Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat. 📢 Ruszają zmasowane kontrole w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za wykryte nieprawidłowości? Używasz w domu tych urządzeń i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: poniżej 100 tys. zł. Oto nowe oferty w maju W maju spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze lokale kupić można już za 46, 55 czy 65 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami. 📢 Wypłaty emerytur w maju zapowiadają się niższe niż sądzono! Wyliczenia znajdziesz w TABELI Z każdym miesiącem nowego roku możemy spodziewać się innych kwot emerytur, wpływających na konta seniorów. Również w maju, emerytów czekają zmiany w wypłatach tego świadczenia. Tak niestabilna sytuacja może potrwać aż do późnej jesieni! Zobaczcie w TABELI prognozowane wyliczenia majowych emerytur!

📢 Bogactwo? 1000 zł dodatku do pensji już zatwierdzone. Kto i kiedy otrzyma dodatek? Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze?

📢 Nie uwierzycie! Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia!

📢 Petarda! Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić. 📢 Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Szczegóły Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [12.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [12.05.2024] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [12.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [12.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku [12.05.2024] Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 12.05). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w niedzielę 12.05.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 12.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady [12.05.2024] Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Cztery gole i mnóstwo emocji na meczu Elany Toruń. Tak kibicowaliście piłkarzom! 📢 Tak prezentował się Toruń w latach 70. Osiedla w budowie, drzewa przy ulicach! Pamiętacie? Mamy dla Państwa kolejną porcję nieznanych i bardzo ciekawych zdjęć Torunia z lat 70. Pochodzą one z archiwum Tadeusza Zakrzewskiego i w większości są dziełem fotoreportera "Nowości", Michała Kokota. 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Zlot samochodów amerykańskich i zabytkowych w Grudziądzu 2024. Zobaczcie te auta! Mamy zdjęcia W Grudziądzu trwa XVI Zlot Samochodów Amerykańskich i Zabytkowych. Na imprezę przyjechali miłośnicy motoryzacji z całego regionu.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele w Kaszczorku Trwa okres uroczystości pierwszych komunii świętych w kościele rzymskokatolickim. W sobotę 11 maja do pierwszej w życiu Eucharystii przystąpiły dzieci z parafii w toruńskim Kaszczorku.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Zarobki na kasie. Kto daje kasjerom więcej pieniędzy - Biedronka czy Lidl? Oto stawki [11.05.2024] Praca na kasie nie należy do najłatwiejszych, niezależnie od marketu, w którym chcemy zacząć pracę. Długie zmiany, ogromne kolejki i szybkie tempo pracy. Czy wynagrodzenie na kasie jest godziwe? Ile zarabiają kasjerzy w popularnych dyskontach, jak Lild i Biedronka i gdzie płacą więcej? Zobaczmy!

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Tak było podczas uroczystości na Podgórzu Dzieci z Podgórza przystąpiły w sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. 📢 Wyższe opłaty za nocleg i wyżywienie w sanatorium z NFZ. Mamy nowe stawki za cały turnus [11.05.2024 r.] Pobyt dziecka w sanatorium z NFZ jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Na Bielanach przyjęły ją dzieci ze SP nr 5 W kościele św. Józefa w Toruniu odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź nasz najnowszy przegląd Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym prezentujemy szczegóły ofert sprzedaży tanich domów do remontu, które zlokalizowane są w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów w naszej galerii. 📢 Sprawdź samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Tak się objawia niedobór witaminy D! Jak szybko można uzupełnić braki tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Belweder w Toruniu odsłonił swoje skarby i tajemnice! Emocji i niespodzianek nie brakowało. "Nowości" też są wzruszone Najpierw tony śmieci, a potem - sentymentalne skarby, wzruszające wspomnienia i możliwość zajrzenia w najciemniejsze zakamarki. To wszystko czekało na tych, którzy 1 maja przyszli sprzątać Fort św. Jakuba w Torunia. 📢 13. emerytura co miesiąc? To nie żart. Ci emeryci ją dostaną W ubiegłym roku miesięczny dodatek do emerytury wynosić 565,67 zł. Obecnie jednak mówi się o zrównaniu jego wysokości z minimalną emeryturą - ta od 1 marca 2024 roku wynosi 1780.96 zł. Co to oznacza? W praktyce osoby uzyskujące to świadczenie miałyby każdego miesiąca dodatkowe źródło dochodu o równowartości tzw. 13. emerytury! Kto i jaki wniosek musi złożyć? 📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 11.05.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 11.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 11.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 11.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 11.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca kwietnia 2024 roku.

📢 Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Strzałowej będzie gotowa do przyjęcia dzieci od 1 września Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnego opóźnienia. Rozpoczął się właśnie finisz przygotowań do otwarcia nowej szkoły podstawowej na Rudaku.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 11.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] 11.05.2024 Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty!

📢 Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień W 2024 roku polscy seniorzy ponownie będą mieli szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci czternastej emerytury. Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od dochodów. W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje dotyczące tego, komu przysługuje czternasta emerytura, ile wyniesie oraz kiedy zostanie wypłacona. 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w maju 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 CUK Anioły Toruń w drodze do pierwszej ligi. Tak kibicowaliście wraz z Wilfredo Leonem - zdjęcia CUK Anioły Toruń są gospodarzem turnieju finałowego o awans do Tauron I Ligi siatkarzy. W pierwszym meczu podopieczni Krzysztofa Stelmacha zmierzyli się z UKS Spartą Grodzisk Mazowiecki.

📢 "Plaster" w CSW: święto sztuki dizajnerskiej w toruńskiej galerii Po raz piętnasty Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zorganizowało Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej "Plaster". W tej jego odsłonie skupiono się na sztuce plakatu i ilustracji z Ameryki Południowej i Meksyku. Festiwalowi towarzyszą otwarte w piątek 10 maja w CSW wystawy.

📢 Toruńskie schronisko dla zwierząt apeluje o domy tymczasowe. Głównie dla szczeniąt i kociąt W przytulisku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu szykują się na zwierzęcy baby boom, czyli masowe narodziny kociąt i szczeniąt, z których wiele trafi właśnie tam. Żeby mogły przeżyć, potrzebne są domy tymczasowe. 📢 Sympozjum i warsztaty endoskopowe w Toruniu. Tak działa chirurgia bez blizn Na sympozjum i warsztaty zjechali z całej Polski do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu eksperci zajmujący się endoskopią zabiegową i chirurdzy zajmujący się leczeniem operacyjnym w obrębie pola żółciowo-trzustkowego.

📢 Gry wojenne! W Toruniu odbyła się pierwsza w Polsce konferencja wojskowa dotycząca symulacji taktycznych W czwartek i piątek (9 i 10 maja) w Toruniu zorganizowano po raz pierwszy w Polsce wojskową konferencję dotyczącą symulacji taktycznych w szkoleniu pododdziałów piechoty lekkiej WARGAMING.

📢 Prezydent Paweł Gulewski zaprezentował dwoje swoich zastępców. Trzeciego poznamy niebawem Nowy prezydent Torunia dotrzymał słowa. Potwierdziły się nasze informacje. W gronie jego zastępców znalazła się kobieta. Szczegóły przedstawił na piątkowej konferencji w Jordankach. 📢 Wraca Song of Songs Festival. Kogo usłyszymy w Toruniu 7 czerwca? W 25. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się Song of Songs Festival. Na scenie w Fosie Zamkowej zaprezentują się polscy i zagraniczni chrześcijańscy artyści. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! 10.05.2024 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów" - tak mieszka. Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów". 📢 W Toruniu zaginęła Katarzyna Napiórkowska. Jeśli wiesz gdzie jest, daj znać policji Katarzyna Napiórkowska zaginęła w nocy z 5 na 6 maja w Toruniu. Jeśli ktokolwiek widział 35-latkę albo zna miejsce jej pobytu proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefonu 4774 27 355 lub alarmowym 112.

📢 Dlaczego w Toruniu dominuje wysoka, nieskoszona trawa? Ekspert wyjaśnia Nasi Czytelnicy wrócili uwagę na nieskoszoną trawę w wielu miejscach w Toruniu. 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Ruszył nowy sezon w Labie! Torunianie tłumie przybyli na pierwszą imprezę! Zobaczcie, co się działo Pod koniec kwietnia oficjalnie ruszył nowy sezon w toruńskiej Labie. To obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, co się tam działo! Mamy dużo zdjęć! 📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. To właśnie tak zmieniało się toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz.

📢 Najlepsi toruńscy uczniowie uhonorowani. Gala laureatów konkursów kuratora w auli UMK 120 osób, uczniów podstawówek z Torunia i okolic znalazło się na liście laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w roku szkolnym 2023/2024. 📢 Toruń. Ruszyła budowa Parku Handlowego spółki Andersa 72 na lewobrzeżu. Co w nim będzie? Ma być "po toruńsku". Ten Park Handlowy na lewobrzeżu będzie miał inny charakter od pozostałych.

📢 Wielka radość i morze szalików na Motoarenie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu z Betardem Wrocław! Niewiele zabrakło do kompletu kibiców na Motoarenie, ale jeśli Apator nadal będzie dalej jeździł, to rekordy frekwencji murowane. Nasze "Anioły" rozbiły wicemistrzów Polski 52:38, a kibice bawili się fenomenalnie. Byliście na meczu? Poszukajcie się na trybunach!

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta uczniów SP nr 16 w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie [zdjęcia] Rozpoczął się okres uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W Toruniu w sobotę 27 kwietnia miały ją dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Jakub Kiwior ożenił się z piękną Claudią. Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny polskich piłkarzy reprezentacji Polski [ZDJĘCIA] Jakub Kiwior ożenił się niedawno z piękną Claudią Kowalczyk, która jest mistrzynią twerkowania. Najbardziej znana spośród polskich WAGs jest Anna Lewandowska, który w Polsce cieszy się niewiele mniejszą popularnością od jej męża. Grzegorz Krychowiak wyleciał ostatnio z kadry, za to jego żona Celia Jaunet jest w reprezentacyjnej formie! Poznajcie żony i dziewczyny polskich piłkarzy. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem