Prasówka 29.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03.

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [29.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Nowa renta dla niezdolnych do pracy i wyższa kwota na kontach? Wiemy, co z Rentą Wdowią 2024 [29.03.2024] Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów będzie wypłacana w określonym terminie. Zapoznaj się z dokładnymi szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Według nowego raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Czy cierpisz na którąś z tych chorób, które mogą kwalifikować Cię do ubiegania się o rentę od ZUS-u? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 W kwietniu 2024 przewidywane są znaczące wzrosty cen w kategorii artykułów spożywczych i paliw, a także inne sektory zostaną dotknięte Najprawdopodobniej już 1 kwietnia czeka nas wzrost VAT na żywność. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, jasne deklaracje premiera wskazują na to, że jest to wielce prawdopodobny scenariusz. Jednak wraz ze wzrostem cen żywności nie zakończy się podwyższanie opłat. W ciągu roku wzrosną również inne - w tym te, które dotkną nas wszystkich bez wyjątku. Czego możemy spodziewać się w kwietniu.

📢 Emeryci liczą na otrzymanie 400 złotych lub więcej w kwietniu w ramach swoich świadczeń W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 GIS alarmuje o zagrożeniu związanym z truskawkami, które mogą być skażone wirusem zapalenia wątroby lub salmonellą Najnowsze niebezpieczeństwo wskazane przez GIS to burgery, w których można znaleźć fragmenty plastiku. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega także przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Skarbówka oddaje pieniądze emerytom i rencistom! Tyle dostajesz z ZUS? Możesz liczyć na taki zwrot od fiskusa - zysk dotyczy także rodziców Zwroty ze skarbówki są sukcesywnie rozsyłane do osób, które złożyły rozliczenia podatkowe. Emeryci i renciści szczególnie na tym zyskują. A ile otrzymują podatnicy? Przeciętnie może to by sporo ponad 1,5 tysiąca złotych! 📢 Koniec epoki spektakularnych wzrostów płacy minimalnej: Jak zmieni się sytuacja w 2025 roku? Wielu Polaków z zainteresowaniem śledziło dynamiczne wzrosty płacy minimalnej, które miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jednak najnowsze prognozy sugerują, że ta epoka szybkich podwyżek dobiega końca. Jakie zmiany czekają nas w 2025 roku? 📢 Justyna Steczkowska. Tak żyje polska piosenkarka. Zobaczcie zdjęcia! Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Od lat zainteresowanie jej osobą oraz twórczością nie słabnie. Tysiące osób śledzi zarówno jej życie artystyczne jak i prywatne. Artystka aktywnie działa na instagramie. Jej konto obserwuje ponad 200 tysięcy osób.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Córka Natalia i synek Christian kibicują tacie [29.03.2024] Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata, ale także czuły maż Małgorzaty, oddany ojciec dwójki dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon. Siatkarz zmienia teraz włoską Perugię na polski Lublin, święta zwykle spędza w Polsce, a na Wielkanoc zajada się żurkiem. 📢 Horoskop miłosny na kwiecień 2024. Tym znakom zajączek wielkanocny przyniesie szczęście - horoskop [29.03.2024 r.] Nowa miłość na Wielkanoc 2024? Dlaczego nie? Wróżka Roma zdradza, że kwiecień przyniesie wiele wyjątkowych chwil. Szczególnie dla samotnych znaków, które od dawna czekały na drugą połowę. Zobaczcie, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości. Oto horoskop partnerski na kwiecień 2024.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [29.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [29.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [29.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [29.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [29.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [29.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [29.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [29.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [29.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [29.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [29.03.2024] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Debata kandydatów na prezydenta Torunia: o nowych mostach i innych planach Ośmioro kandydatów na prezydenta Torunia przedstawiło swoje poglądy na sprawy miasta podczas debaty zorganizowanej przez Radio Pomorza i Kujaw.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych? 📢 Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, mieszka w domu położonym w lesie Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski.

📢 Bądź uważny na te symptomy! Mogą sugerować obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 To samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane pojazdy są warte zakupu. SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wielu seniorów będzie kwalifikować się do otrzymywania dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024 roku: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Czy podobają Wam się te nowe trendy? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy! 📢 To są najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Renta wdowia w 2024 roku w modelu kroczącym. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w regionie kujawsko-pomorskim Zobaczcie nasz najnowszy przegląd lokalnych ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze domy, które dostępne są do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Pracodawca ma prawo ustalić pensję niższą od minimalnej krajowej, co jest zgodne z przepisami! Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia niekoniecznie musi oznaczać, że rzeczywiście wzrośnie zapis dotyczący naszej minimalnej pensji. Pracodawca może zaoferować pensję niższą od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, może zrobić to wyłącznie w określonej sytuacji. Jakiej? Sprawdź!

📢 Nadchodzą znaczące zmiany w wynagrodzeniach, co ma duże znaczenie dla pracowników Nadchodzą poważne zmiany! Choć do nich jeszcze trochę minie, bo aż 2,5 roku, już teraz firmy się przygotowują do tego, aby przygotować się na wejście przepisów. Czego dotyczą? Przede wszystkim, pracownicy dowiedzą się szczegółów o zarobkach innych współpracowników. Oto szczegóły. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Mamy dla Was kolejną galerię zdjęć z imprez w Hex Club Toruń! Zobaczcie, co się ostatnio działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Sensacja archeologiczna w Świeciu. Tego historycy szukali od dawna - zdjęcia i wideo Podczas prac archeologicznych przy zamku krzyżackim w Świeciu z ziemi wydobyto próbki, które po analizie okazały się pozostałościami zabudowy z XII wieku. - To prawdziwa bomba, ponieważ dowodzi istnienia grodu na naszych terenach o wiele wcześniej, niż dotychczas sądzono - cieszy się Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia. I zaciera ręce: - Otwiera nam to drogę do wielu możliwości rozwoju turystyki w mieście!

📢 "Spajdermenka": niezwykły spektakl niezwykłego toruńskiego teatru Spektakl "Spajdermenka" teatru "Czy TAK, czy NIE?" działającego przy fundacji Dorotkowo miał premierę w Baju Pomorskim, w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. 📢 Zapomniane uzdrowiska z czasów PRL-u, poza Ciechocinkiem! Czy pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju. 📢 Emerytura nieopodatkowana w 2024 roku. Kto będzie uprawniony do tego świadczenia? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Rozszerzenie Programu 500+ także na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów! [25.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Następna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Sprawdź, gdzie parkują te asy Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się wysokim uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 28.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Lewoskręt na Poznańskiej będzie czynny od piątku 29 marca. Zmiany w rozkładzie MZK Mieszkańcy lewobrzeża odetchną. W piątek zakończy się uciążliwy, ponad sześciomiesięczny objazd ulicy Poznańskiej.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 28.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 28.03.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 28.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 28.03.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Piotr Kociorski: - Jestem najlepszy, cała reszta to popcorn wyborczy! Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość wytoczyło najcięższe działa w kampanii samorządowej. O kampanii Piotra Kociorskiego usłyszała już cała Polska.

📢 Hotel Hilton powstanie w Toruniu - zapewnia inwestor. Spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabytek zabezpieczył przed zalaniem Czy to już koniec marzeń o hotelu Hilton w starym browarze w Toruniu? - pytaliśmy w piątek. Nie - zapewnia Satoria Group, właściciel zabytku. Prezes spółki spotkał się z wiceprezydentem miasta. Zabezpieczył też browar przed zalaniem i dewastacjami. 📢 Trzynasta emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia!

📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Protest w Nowej Wsi: "Panie wójcie, posłuchaj, tego mostu to my nie chcemy" We wtorek 26 marca mieszkańcy podtoruńskiej Nowej Wsi wyszli na drogę wojewódzką nr 657. Ruch w tym miejscu został sparaliżowany na dwie godziny. To był protest przeciw planom budowy mostu przez Drwęcę na terenie sołectwa Nowa Wieś.

📢 Pożar na autostradzie A1 w pow. wąbrzeskim. Doszczętnie spłonęła kabina samochodu ciężarowego Do zdarzenia doszło w środę, 27 marca, w miejscowości Dąbrówka w pow. wąbrzeskim na 108. km autostrady A1 w kierunku na Łódź. 📢 “Niepospolici”. Starówka przemieniła się dziś w plan filmowy z XIX wieku Mieszkańcy Torunia niejednokrotnie mieli okazję przyglądać się pracy ekipie filmowej w samym sercu Starego Miasta. Tym razem ulice starówki zmieniły się w plan filmowy serialu “Niepospolici”. 📢 Brawo dla osób, które adoptowały psy z toruńskiego schroniska! To wspaniała decyzja Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Dekoracje wielkanocne last minute z TikToka. Jedna z nich ma ponad 6 mln wyświetleń. Zobacz 5 pomysłów na szybkie ozdoby wielkanocne DIY Święta wielkanocne tuż tuż. Jeśli marzą ci się dekoracje wielkanocne DIY, to z pomocą przychodzi TikTok. Użytkownicy tej aplikacji chętnie dzielą się kreatywnymi pomysłami na ręcznie robione ozdoby. Zobacz, jakie pomysły wybraliśmy na ozdoby wielkanocne – zrób to sam! Tak pięknie i efektownie udekorujesz mieszkanie na święta!

📢 Skrzyżowanie Podgórnej i Wiązowej otwarte dla ruchu. Co się tu zmieniło? Trzy tygodnie trwała przebudowa skrzyżowania ulic Podgórnej i Wiązowej w Toruniu. Zostało ono wyniesione, co ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. 📢 Czy w Wielkanoc trzeba uczestniczyć we mszy? Zobacz, kiedy wypadają święta nakazane. Do kościoła nie tylko ze święconką Zbliża się Wielkanoc. W tym okresie istotna jest nie tylko Niedziela Wielkanocna, podczas której wraz z rodziną zjemy śniadanie. Dla katolików to szczególny okres, poprzedzony postem, refleksją, a następnie wiarą w życie i Zmartwychwstanie Chrystusa. Wiele wierzących osób zastanawia się, które dni wymagają uczestnictwa we mszy świętej.

📢 Na toruńskiej starówce powstają pierwsze ogródki gastronomiczne Wczesny termin świąt wielkanocnych spowodował, że przed restauracjami i kawiarniami na toruńskiej starówce zrobił się ruch. Część ich właścicieli chce już otworzyć ogródki. 📢 Sanah znów w Toruniu. Ostatnie bilety wciąż są dostępne! Kogo jeszcze wiosną zobaczymy na toruńskich scenach? Sanah wróciła do Torunia. W środę i czwartek odbędą się dwa koncerty w ramach nowej trasy koncertowej. Fani czekali na to wydarzenie już do dobrych kilku miesięcy. Bilety, mimo wysokich cen, rozeszły się niemal od razu. Czy można je jeszcze zdobyć? 📢 Memy po meczu Walia - Polska. Ależ to były emocje - decydowały rzuty karne! W finale baraży o awans do finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej Polska grała na wyjeździe z Walią. Tradycyjnie internauci w wesołych memach skomentowali występ Polaków.

📢 Ale kolos! Nocą ulicami Grudziądza wieziono turbinę do elektrowni. Mamy zdjęcia Zablokowane ulice, wstrzymane tramwaje MZK Grudziądz... W nocy z wtorku na środę ulicami Grudziądza wieziono turbinę, która zamontowana zostanie w elektrowni powstającej przy ul. Skowronkowej.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez na starówce! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć z galerii. 📢 Lokatorzy kontra TBS. We Wrocławiu ostatnio przegrali w sądzie, a w Toruniu? Spór dotyczy wysokich podwyżek czynszów 22 marca sąd we Wrocławiu oddalił w całości powództwo 593 lokatorów TBS, którzy domagali się uznania podwyżek czynszów za bezzasadne. W Toruniu lokatorzy z Jaru od roku walczą w to samo w sądzie. Na jakim etapie jest proces? Ich podwyżki były 37-procentowe.

📢 Apator Toruń przegrał w Zielonej Górze, ale są też dobre wieści. Zobaczcie zdjęcia z meczu! Drugi sparing Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra dla rywali, którzy wykorzystali atut swojego toru. Cieszy lepsza postawa Wiktora Lamparta i kilka ważnych punktów juniorów. Teraz Apator dwa razy zmierzy się z GKM Grudziądz. 📢 Takie tanie mieszkania można aktualnie wynająć w Toruniu. Sprawdziliśmy ceny! Jak kształtują się obecne ceny mieszkań na wynajem w Toruniu? Sprawdziliśmy ceny tych najtańszych! Oto kolejny przegląd tego typu ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej w naszej galerii. 📢 Te warzywa warzywa ze sklepów są najbardziej toksyczne. Nowa lista warzyw mających najwięcej pestycydów Warzywa zawierają mnóstwo witamin, przeciwutleniaczy, składników mineralnych. Ale zawierają też pestycydy - szkodliwe dla zdrowia pozostałości środków ochrony roślin. EWG (Enviromental Working Group) publikuje co roku listę warzyw i owoców, które są najbardziej skażone pestycydami. Powinno się ich unikać. Jakie to warzywa? Sprawdź teraz w naszym artykule.

📢 Biznesowe plajty. Kolejne biznesy pod młotek komornika: Toruń, Bydgoszcz, Brodnica, Świecie To nie jest wesoła wiosna dla wielu biznesów w Kujawsko-Pomorskiem. Komornicy licytować będą zarówno małe interesy, jak pawilon na targu w Toruniu, jak i warty kilka milionów zł majątki firm - np. "Szalunki-Stemple" w Brodnicy. 📢 A mury w Toruniu mówią i ziemia też jest pełna niespodzianek. Co odkryli archeolodzy przy Wałach gen. Sikorskiego? Pozostałości budynków sprzed lokacji Torunia, doskonale zachowana i dość nietypowa zabawka z przełomu XII i XIII wieku, różne elementy fortyfikacji budowanych, bądź przebudowywanych między XIII i XIX stuleciem, klamra z pasa rosyjskiego żołnierza z czasów I wojny światowej... Archeolodzy i strażacy podsumowali badania przeprowadzone w miejscu, w którym ma powstać nowy budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

📢 Toruń znów plenerem serialu. Zdjęcia będą kręcone na starówce w połowie tego tygodnia W środę i czwartek 27 i 28 marca na starówce w Toruniu będą kręcone sceny do serialu fabularnego "Niepospolici". Serialowa ekipa pojawi się w kilku punktach zabytkowego centrum miasta. 📢 Tak wyglądał pierwszy sparing Apatora Toruń. Tłumy kibiców na Motoarenie! Apator Toruń w pierwszym sparingu pokonał NovyHotel Falubaz Zielona Góra 47:43, a niepokonani na torze byli Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Na Motoarenie pojawiło się wielu stęsknionych za żużlem fanów "Aniołów". Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w niedzielę! 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową długoterminową prognozę opadu i temperatury na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2024. Jakie będą trendy w pogodzie wiosną oraz w pierwszej połowie wakacji? Czerwiec zapowiada się cieplejszy (i bardziej mokry) niż zwykle... Szczegóły zamieszczamy poniżej. 📢 Tak wygląda próba Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej! Sprawdźcie nasze wideo! Zajrzeliśmy za kulisy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, by zobaczyć trwające przygotowania do nowego cyklu koncertów „TOSoliści”. Zobaczcie nasze wideo z próby przed pierwszym koncertem z cyklu! 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew? 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Kartki na Wielkanoc DARMO DO POBRANIA z życzeniami wielkanocnymi. Kartki wielkanocne pobierz i wyślij przez Messengera, WhatsAppa, Facebooka Kartki na Wielkanoc 2021 z życzeniami wielkanocnymi. Pobierz kartki ZA DARMO i wyślij życzenia wielkanocne najbliższym. Coraz częściej kartki wielkanocne z życzeniami na Święta zamiast tradycyjną pocztą wysyłamy online - na Facebooku, WhatsAppie czy MMS-em. W ten szczególny czas lubimy wszak dzielić z bliskimi, choć nie zawsze jest to możliwe razem. Pobierz i wyślij piękne kartki na Wielkanoc 2021 już teraz. Będzie to miła niespodzianka! Wybierz najpiękniejszą kartkę na Wielkanoc 2021, bo Święta Wielkanocne to szczególny czas. Poniżej znajdziesz piękne kartki i wzory. Kartki wielkanocne najdziecie w galerii! Wystarczy kilka kliknięć.

