Toruń. Miasto bezradne wobec dzikiego wysypiska! Ale zagląda tu Straż Miejska...

Ulica Chłopickiego 6a to nadal adres wstydu w Toruniu. Nie tylko dla mieszkańców-brudasów, którzy nazwozili tutaj tony śmieci, ale i dla użytkownika tego terenu i miasta. Na razie wobec tego wielkiego, śmierdzącego problemu panuje wielka bezradność. Teren należy do gminy, która oddała go w wieczyste użytkowanie spółce Protekt International z Warszawy. Jej właściciele przed laty podobno rozpłynęli się w powietrzu, więc nie ma kogo przymusić do likwidacji góry śmieci.