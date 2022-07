W trakcie upałów masz ciągłe uczucie pragnienia? Taka herbata sprawdzi się podczas wysokich temperatur

Lato nieodmiennie łączy się z falą upałów, która co jakiś czas zalewa również Polskę. Z zasady staramy się sięgać wtedy po zimne napoje, choć okazuje się to błędnym rozwiązaniem. Co warto pić podczas skwaru? Jak walczyć z następstwami upałów? Jak prawidłowo nawadniać organizm?

Dlaczego powinniśmy dbać o nawodnienie?

Upały powodują przegrzanie się organizmu, zwłaszcza skóry. Odpowiedzią ciała jest pocenie się, co ma na celu schłodzenie powierzchni skóry. Oznacza to utratę wody, która dla organizmu jest niezwykle cenna. W niektórych, skrajnych przypadkach może to doprowadzić do bardzo niebezpiecznego stanu odwodnienia, a zatem do poważnego zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Lepiej zrezygnujmy z kofeiny i słodkich napojów!

Nie wszystkie napoje warto pić podczas szczególnie wysokich temperatur. Wśród nich wymienia się przede wszystkim kawę oraz wszelkiego rodzaju napoje energetyczne, które mogą zawierać kofeinę. Z tego samego powodu odradza się picie zielonej herbaty. Słodkie napoje również powinny pójść w odstawkę. Dotyczy to również trunków gazowanych, a zatem i piwa.

Wzorować się na krajach arabskich?

Co powinniśmy pić? Sugestii prawidłowego nawodnienia organizmu powinniśmy poszukiwać wśród narodów i ludów doskonale zaznajomionych z upałami. W krajach arabskich standardem jest picie gorącej, słodkiej herbaty uzupełnionej o dodatek mięty. Dzięki takiemu napojowi możemy nie tylko przetrwać upały, ale i doskonale się nawodnić!

Dlaczego lepiej nie jeść i nie pić zimnego?

Zimne napoje i jedzenie (np. lody) tylko pozornie wydają się znakomitym pomysłem na przegrzany organizm. W praktyce bowiem ulga jest tylko chwilowa, a zimne potrawy wzmagają w organizmie konieczność uruchomienia dodatkowych procesów trawiennych. Te zaś rozgrzewają organizm i przyczyniają się do spowolnienia obiegu krwi. W praktyce utrudnia to oddawanie ciepła poprzez skórę.

Każda herbata odwadnia? To mit!

Jeszcze do niedawna powszechnie zwykło się uznawać, że herbata działa odwadniająco. Dzięki nowym badaniom już teraz wiemy, że jest to mit, który jest daleki od prawdy... w niektórych przypadkach. Faktycznie bowiem można znaleźć herbaty, które sprzyjają odwodnieniu. Jednak wiele herbat może przynieść rzeczywiste orzeźwienie, a także i ulgę. Co więcej, niektóre herbaty mogą mieć wiele antyoksydantów, co wspomoże odtruwanie organizmu.

Jaką herbatę warto pić?

Jednym z lepszych rozwiązań jest sięganie po herbatę czarną, która ma uzupełniać spożywane przez nas płyny. Z zasady jednak lepiej sięgać po herbatę białą, która jest mniej popularna w Polsce, ale doskonale sprawdza się podczas upałów. Wśród jej zalet można wymienić delikatny smak, lekkość i orzeźwienie. Z kolei najwięcej kofeiny ma wspomniana wcześniej herbata zielona.

Co z herbatami ziołowymi?

Tu odpowiedź brzmi: to zależy. Są herbaty ziołowe, które absolutnie nie sprawdzą się podczas upałów. Można wskazać tu m.in. te na bazie pokrzywy. Zioło to jest moczopędne, co sprzyja odwodnieniu organizmu. Zamiast tego warto postawić na miętę oraz melisę. Przyniosą one nam orzeźwienie, a także i ulgę.

Jak woda to jaka? Co stanowi podstawę nawodnienia?

Nie należy zapominać o tym, że podstawą nawodnienia powinna być woda. Eksperci wskazują, że najlepiej sięgać po wodę mineralną, ponieważ wspomoże ona uzupełnianie składników mineralnych, których utrata jest stałym elementem pocenia się. A co jeśli nie lubimy takiej wody i np. zwykłej czarnej herbaty?

Dodatki do wody i herbaty, które pomogą przetrwać upały

Do napojów, zwłaszcza wody warto dodawać różnego rodzaju warzywa i owoce. Znakomicie sprawdzi się woda z cytryną, miętą, ogórkiem, a także rozgniecionymi truskawkami. Co więcej, tego typu dodatki znakomicie łączą się z herbatami (zwłaszcza cytryna!).

