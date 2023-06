Gródek. Jak sto lat temu siła Czarnej Wody dodała Pomorzu blasku

„Dopiero po uzyskaniu niepodległości, ruch na Pomorzu ożywił się i jako jedno z pierwszych zamierzeń gospodarczych stanął w roku 1923 poważny zakład wodno-elektryczny w Gródku o sile 5650 koni mechanicznych i wytwórczości około 16,5 miljonów kilowatogodzin rocznie - czytamy w wydanej w 1930 roku „Księdze pamiątkowej X-lecia Pomorza”. - Zakład ten wykorzystywał siły wodne rzeki Wdy (Czarnej Wody), energję zmagazynował w ogromnym zbiorniku wodnym, stworzonym przez budowę potężnej zapory i stworzył w ten sposób podstawę do produkcji energji elektrycznej w drodze poruszania turbin siłą wody. W krótkim przeciągu czasu Gródek zbudował linję elektryczną do Grudziądza, nawiązał współpracę z miejską elektrownią na węglu w Grudziądzu oraz zbudował dwie pierwsze w Polsce linje przesyłowe dla 60 tysięcy woltów przez Wisłę do Grudziądza i pod Fordonem do Torunia. Dzień uruchomienia pierwszego turbozespołu w Gródku 24 kwietnia 1923 roku zaszczycił swoją obecnością pan prezydent Rzpltej, Stanisław Wojciechowski”.