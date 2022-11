Rak piersi u mężczyzn - to poważny problem. Lepiej się zbadajcie

Najbardziej oczywistym skojarzeniem związanym z rakiem piersi jest to, że chorują na to wyłącznie kobiety. Jest to jednak dalekie od prawdy. Owszem, kobiety najczęściej mają z tym problem, jednak rak piersi u mężczyzn nie jest czymś, co możemy lekceważyć. Choć jest to rzadsze niż u kobiet, lepiej nie ignorować wczesnych niepokojących objawów. Na co zwrócić uwagę? Kiedy iść do onkologa? Czy potrzebne jest skierowanie? SPRAWDŹCIE! >>>>

Pixabay