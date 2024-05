Prasówka 10.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca kwietnia 2024 roku.

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia

📢 Ruszył nowy sezon w Labie! Torunianie tłumie przybyli na pierwszą imprezę! Zobaczcie, co się działo Pod koniec kwietnia oficjalnie ruszył nowy sezon w toruńskiej Labie. To obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, co się tam działo! Mamy dużo zdjęć!

📢 Wypadek na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Zobacz zdjęcia W czwartkowe (9 maja) popołudnie strażacy zostali wezwani do wypadku na autostradzie A1 na wysokości Rulewa. Zgłoszenie brzmiało groźnie, bo zgodnie z jego treścią jedno z aut w wyniku zdarzenia przewróciło się na bok. 📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady [10.05.2024] Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Te rasy psów pasują do starszych osób. Są łagodne, lubią spokojne spacery [10.05.2024] Przyglądamy się rasom psów, które najlepiej nadadzą się dla seniorów. Które psy będą świetnymi towarzyszami dla osób starszych? W galerii znajdziesz dziesięć ras, które charakteryzują się między innymi przyjaznym usposobieniem, nie wymagają nadmiernej aktywności fizycznej od swoich właścicieli i są dość łatwe w pielęgnacji.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów [10.05.2024 r.] Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [10.05.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [10.05.2024 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w maju 2024 [10.05.2024 r.] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [10.05.2024 r.] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony [10.05.2024 r.] Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [10.05.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [10.05.2024 r.] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [10.05.2024 r.] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia!m [10.05.2024 r.] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [10.05.2024 r.] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 UWAGA! Większa liczba emerytów dostanie dodatek 500 zł. Sprawdź, czy się załapiesz! Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Sprawdź, jak złożyć wniosek i zobacz, czy się kwalifikujesz. 📢 To te SUV-y idealnie znoszą upływ czasu i eksploatację. To najmniej awaryjne samochody tego typu! SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Tak zaczyna się rak jelita grubego. Sprawdź pierwsze objawy. Lepiej ich nie lekceważ Rak jelita grubego to bardzo poważna choroba. Przez wiele lat może rozwijać się nie dając zbyt wyrazistych objawów. Te które się pojawiają powinny nas zaniepokoić. Kiedy rak jelita grubego zostanie wykryty zbyt późno na ratunek dla pacjenta może być już za późno. Dlatego ważne są badania profilaktyczne. Chorobę można wcześnie wykryć i wyleczyć. Ważne, by wykonywać regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, kolonoskopię. 📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Zobacz nasze wyliczenia Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 TOP trendy paznokcie na wiosnę 2024 roku: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Czy podobają Wam się te nowe trendy? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy! 📢 Co z emeryturą po mężu 2024? Wdowy muszą zdecydować - bez tego ZUS nie wypłaci im środków! Śmierć współmałżonka jest sytuacją dramatyczną, której z całą pewnością nie można pozazdrościć. Dramatu dopełnia fakt, że śmierć wiąże się nie tylko z problemami emocjonalnymi oraz psychicznymi, ale i materialnymi. Opłaty za dom lub mieszkanie nie zmniejszają się o połowę, a budżet domowy się drastycznie zmniejsza. To też sprawia, że kwestia renty wdowiej jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Co na ten moment wiadomo? Jak sprawić, aby ZUS wypłacał środki?

📢 Komunia 2024. To tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości. Od czego zależy kwota? Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą? 📢 Nie do wiary! Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Zobacz stawki, które mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze?

📢 Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Szczegóły Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy! 📢 Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują one na rynku wtórnym Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Tak się objawia niedobór witaminy D! Jak szybko można uzupełnić braki tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia!

📢 Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 1000 zł dodatku do pensji już zatwierdzone. Kto i kiedy otrzyma dodatek? Szczegóły Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: poniżej 100 tys. zł. Oto nowe oferty w maju W maju spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze lokale kupić można już za 46, 55 czy 65 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Toruń. Krwawy sylwester na Popiela. Ukrainiec chciał zabić narzeczonego siostry. Jest wyrok! "Kara zbyt surowa" - mówi obrońca Cios nożem w tętnicę szyjną to było usiłowanie zabójstwa - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. I skazał Oleksandra H. na 9 lat więzienia. - Będziemy apelować. Sprawca i ofiara pojednali się - mówi tymczasem obrońca Ukraińca. 📢 Seniorki z Torunia straciły ponad 41 tys. zł. Uwierzyły w "legendę o wypadku" W środę, 8 maja br., dwie starsze torunianki przekazały przestępcom łącznie 41,4 tys. zł. Obie dały wiarę historii wymyślonej przez oszustów i dobrowolnie oddały swoje oszczędności.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Piotr Całbecki pozostanie na najwyższym stanowisku w województwie kujawsko-pomorskim. Radni zdecydowali większością Tym razem nie było niespodzianek. Po zamieszaniu na przerwanej niespodziewanie poniedziałkowej sesji, tym razem nie było wątpliwości. Piotr Całbecki po raz kolejny będzie pełnił funkcje marszałka. Radni wybrali też członków zarządu. Co wynika z nowej układanki? 📢 Tak Hashimoto zmienia ciało. Sprawdź czy dokuczają Ci takie objawy Problemy z tarczycą ma bardzo dużo osób. Wiele z nich nawet o tym nie wie, gdyż w początkowym okresie choroba Hashimoto nie daje żadnych objawów. Dopiero potem łatwiej je rozpoznać. Choroba Hashimoto to stan, w którym układ odpornościowy atakuje tarczycę. Jest to choroba zapalna, znana również jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, dlatego nazywa się ją często zapaleniem tarczycy Hashimoto. 📢 Michał Zaleski wciąż zajmuje gabinet prezydenta Torunia. Za zgodą Pawła Gulewskiego Mimo że w miniony wtorek 7 maja dotychczasowy prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał insygnia władzy swojemu następcy Pawłowi Gulewskiemu, nadal zajmuje swoje dotychczasowe miejsce w siedzibie Urzędu Miasta.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Sytuacja nauczycieli od lat jest trudna. Z jednej strony przeładowany program nauczania, coraz bardziej roszczeniowe społeczeństwo z drugiej niskie zarobki tej grupy zawodowej. Od 1 stycznia zarobki nauczycieli podniosły się o 30%, to zdecydowanie oceniono na plus. Jednak jeśli spojrzymy, że niektórzy nauczyciele bez tej podwyżki zarabialiby poniżej minimalnej krajowej to sytuacja nie jest już tak optymistyczna. Kiedy zatem nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Sprawdzamy.

📢 Kontrowersje przy budowie S10. Kolej lepsza od S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń? Na budowie drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem wycięto już pas lasu i jeszcze w połowie tego roku mają ruszyć prace budowlane. Tymczasem wciąż podnoszą się głosy o sens tej inwestycji. 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Szczegółowy horoskop na maj. Czy ten miesiąc będzie dla Ciebie szczęśliwy? Rak, Byk, Strzelec, Baran, Waga, Lew. Wszystkie znaki 9.05.2024 Szczegółowy horoskop na maj pokazuje, co się może wydarzyć w najważniejszych obszarach naszego życia: w miłości, w domu, w prac. Co nas czeka? Sprawdź koniecznie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 09.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tragedie w pracy: gorszego miesiąca nie było! Nie żyje 6 osób, kolejne mają obrażenia W zakładzie produkcji papieru niedaleko Torunia pracownik wszedł do maszyny tnącej kartony i został uderzony w głowę. Nie żyje. To tylko jeden z 18 wypadków przy pracy, do których doszło w regionie w kwietniu. Gorszego miesiąca w tym roku nie było. 📢 Kolejna gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie Kolejny weekend i kolejna gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Toruń. Na Bulwarze Filadelfijskim kolejne zniszczenia. Tym razem na taras wjechał autokar Wyglądało to groźnie. Autokar wjechał na taras, który przykrywa dach pawilonu kawiarnianego. To już kolejny taki przypadek na wyremontowanym Bulwarze. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO - 8.05.2024 r.] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Toruń. Prezydent Paweł Gulewski ślubował i przejął władzę w mieście [zdjęcia, nowe informacje] Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy prezydent Torunia, Paweł Gulewski. Wybrany też został przewodniczący rady.

📢 Toruń. Tak się świeci imperium o. Tadeusza Rydzyka nocą. Lepiej niż starówka! Imperium o. Rydzyka w toruńskim Porcie Drzewnym nocą wygląda imponująco. Redemptorysta kilka lat temu otworzył tam Park Pamięci, tężnie, trwają też końcowe prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. Całkowicie oświetlony jest Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła oraz wspomniany Park Pamięci. Zobaczcie na zdjęciach jak to okazale się prezentuje! 📢 Znane marki w Toruniu szukają do pracy na produkcji! Kogo konkretnie i ile płacą? Oferty na maj 2024 "Praca na produkcji od zaraz" - ogłasza w maju wiele znanych firm w Toruniu. Jakich pracowników szukają teraz zakłady? Jakie warunki pracy i płacy oferują? Sprawdziliśmy.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Całkiem sporo! Na parkiecie jak zwykle było bardzo gorąco. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Toruń. Działka niezgody wśród domów jednorodzinnych na Rudaku Czy na Rudaku, wśród domków jednorodzinnych ma powstać budynek wielorodzinny? Dlaczego termin ukończenia tej inwestycji jest przez Urząd Miasta Torunia już od pięciu lat przesuwany? I dlaczego urzędnicy ograniczają dostęp do informacji o budowie jej bezpośrednim sąsiadom? 📢 Zamknięty przejazd nad autostradą. Będą wielkie problemy na drogach na wschód od Torunia We wtorek 7 maja na trzy tygodnie zostanie zamknięty przejazd wiaduktem drogą wojewódzką nr 657 nad autostradą A1. Nie będzie więc można przedostać się tędy między Złotorią a Nową Wsią. Powodem jest zły stan wiaduktu i w efekcie jego remont.

📢 Wielka radość i morze szalików na Motoarenie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu z Betardem Wrocław! Niewiele zabrakło do kompletu kibiców na Motoarenie, ale jeśli Apator nadal będzie dalej jeździł, to rekordy frekwencji murowane. Nasze "Anioły" rozbiły wicemistrzów Polski 52:38, a kibice bawili się fenomenalnie. Byliście na meczu? Poszukajcie się na trybunach! 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Dodatki emerytalne w 2024 roku. Na te dodatki można liczyć w tym roku. O jakich świadczeniach przy emeryturze warto pamiętać? Poważna inflacja z 2022 i 2023 roku poważnie dotknęła w szczególności emerytów i rencistów. W 2024 roku będą mogli oni skorzystać z szeregu udogodnień i wzrostów świadczeń, które mają zrekompensować ten niezwykle trudny czas. Jednak to nie tylko 13. i 14. emerytura, czy waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Co jeszcze zyskają seniorzy? Na jakie dodatki i ulgi mogą liczyć? O co warto się postarać?

📢 Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień [30.04.2024] W 2024 roku polscy seniorzy ponownie będą mieli szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci czternastej emerytury. Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od dochodów. W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje dotyczące tego, komu przysługuje czternasta emerytura, ile wyniesie oraz kiedy zostanie wypłacona. 📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 📢 Dybowo. Śmiertelny wypadek na DK 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz. Zginęła jedna osoba [ZDJĘCIA] Wczoraj (02.03) w godzinach popołudniowych w miejscowości Dybowo na trasie z Torunia do Bydgoszczy, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

