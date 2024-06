Przegląd prasy 17.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się!”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się! Kolejny niezapomniany wieczór w Largo Club Toruń za nami! Wszystko za sprawą imprezy "Projekt Panieński". Było bardzo gorąco! Zobaczcie zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Jesteś bezrobotny? Teraz dostaniesz więcej pieniędzy! Z dniem 1 czerwca 2024 pewna grupa Polaków otrzymuje wyższe przelewy na konta. Jest tak w wyniku zwiększenia tego świadczenia, co wynika ze śródrocznego wskaźnika inflacji. O ile wzrośnie wsparcie i kto może na nie liczyć?

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii. 📢 Od 1 lipca tysiące Polaków mogą liczyć na podwyżkę pensji od 700 do 1000 złotych. Sprawdź czy jesteś w tej grupie! Jeżeli jesteś w tej grupie pracowników, to od 1 lipca 2024 roku możesz się spodziewać podwyżki 700 złotych! Sprawdź czy znajdujesz się w tej grupie! 📢 Niezwykle rzadkie banknoty z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz te banknoty? Sprawdź na strychu i w piwnicy! W PRL wartość banknotów w pewnych momentach mogła być co najmniej wątpliwa. Dostrzec to można po tym, jak wysokie w pewnym momencie obowiązywały nominały. Nie da się jednak ukryć, że banknoty te, które już dawno temu wyszły z obiegu, teraz są coraz cenniejsze. Znakomite okazy w doskonałej jakości i rzadkie na rynku mogą być sprzedawane za setki, a nawet tysiące złotych! A jakie banknoty PRL są najcenniejsze? Wyjaśniamy, jak rozpoznać te, które mogą być cenne. Dlatego nie czekaj, sprawdź, czego powinieneś szukać w szufladach oraz w starych zbiorach w piwnicy i na strychu!

📢 Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Można go dostać pod tym prostym warunkiem! Istnieje świadczenie dla emerytów, które od marca 2024 wzrosło do kwoty 1780,96 zł. To jeden z efektów waloryzacji emerytur w marcu. Jak otrzymać prawie 1800 złotych i cieszyć się wyższą emeryturą? Zobaczcie!

📢 Niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Po tym wyroku TK nawet 200 tys. seniorów może mieć podwyżkę emerytur o 1200 złotych! Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem! 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Zobacz tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [17.06.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [17.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale [17.06.2024] Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek, a już wśród oszczepniczek nie ma sobie równych. Tej dziewczyny nic nie jest w stanie złamać! Polka poradziła sobie z ciężką chorobą, długą kontuzją i znowu walczy o medale na wielkich imprezach. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana, mieszka na Podlasu. Tak żyje na co dzień Maria Andrejczyk, czołowa oszczepniczka świata. 📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [17.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [17.06.2024] Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [17.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [17.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [17.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [17.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [17.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [17.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Ewa Zając bohaterką wystawy zdjęć. Modelka 30 lat temu zaczynała w toruńskich "Nowościach" W niedzielę w Młynie Wiedzy otwarto wystawę niezwykłych, artystycznych fotografii. Ich bohaterką jest Ewa Zając, modelka z Torunia, która przed obiektywem spędziła ponad 30 lat. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [17.06.2024 r.] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [17.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [17.06.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Euro 2024: Polska - Holandia. Toruń dopingował w specjalnej strefie kibica i nie tylko Wydarzeniem weekendu było niedzielne spotkanie Polska - Holandia rozgrywane w ramach Euro 2024. Setki torunian dopingowało i śledziło mecz w specjalnej strefie kibica zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. Część kibiców zdecydowała się oglądać mecz w restauracjach i barach.

📢 Babciowe nie dla każdego! Kto nie dostanie 1500 zł? Prezydent RP podpisał ustawę o programie Aktywny Rodzic. Większość może kojarzyć to z innym, potocznym określeniem. Mowa tu mianowicie o słynnym "babciowym" zapowiedzianym przez Donalda Tuska jeszcze w kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Program startuje od października - będzie można składać wnioski do ZUS. 📢 Śmierć w Wenecji, czyli tragiczny koniec piłkarza toruńskiego Gryfa W lipcu 1933 roku, w okolicy skrzyżowania ul. Grudziądzkiej i Legionów zginął Alojzy Klemens, piłkarz toruńskiego Gryfa. Chwilę wcześniej na niepewnych nogach opuścił restaurację Ogrodu Wenecja, która znajdowała się tam, gdzie dziś stoi gmach Instytutu Fizyki UMK. Zginął od bardzo silnego ciosu w głowę.

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy aktualne ceny! Szukasz nowego lokum? Tyle trzeba wydać Mamy dla Was kolejny przegląd nieruchomości z toruńskiego rynku. Tym razem analizujemy aktualne ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu. Jesteście ciekawi jakie mamy ceny? Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Psy do adopcji w toruńskim schronisku. Te czworonogi ostatnio trafiły do placówki i czekają na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. W palcówce przy ulicy Przybyszewskiego jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Święto u grekokatolików w Toruniu: wieczór uwielbienia, odpust i Pierwsza Komunia Święta Weekend 15-16 czerwca był wyjątkowy dla parafii grekokatolickiej pod wezwaniem ks. Jana Ziatyka w Toruniu. 📢 Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Zobacz! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź!

📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [15.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 WAŻNE! Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej!

📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [17.06.2024 r.] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń [16.06.2024] W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Wypadek w Lubiczu Górnym pod Toruniem. 3 osoby ranne, w tym dziecko, trafiły do szpitala W niedzielę rano, 16 czerwca 2024 roku, doszło do wypadku samochodowego na ul. Warszawskiej w Lubiczu Górnym. Są 3 osoby poszkodowane, w tym dziecko.

📢 Pchli targ w Toruniu bez względu na pogodę. Co tym razem można było tutaj kupić? Pchli Targ na parkingu przy CH "Kometa" przy ul. Grudziądzkiej odbywa się w każdą niehandlową niedzielę. Przyciąga wielu wystawców, klientów i po prostu ciekawskich. Jedni polują na perełki, inni oglądają i dobrze się bawią. Można tu też coś przekąsić. Jak wyglądała tutaj niedziela 16 czerwca? 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 16.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Poważne opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Zobacz najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 16.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. 📢 Podwyżka zasiłku pogrzebowego 2024. To pierwsza podwyżka świadczenia od 2011 roku - czeka nas spory wzrost zasiłku pogrzebowego? Nawet 7000 złotych ma wynieść zasiłek pogrzebowy. Jest to pierwsza taka podwyżka od 2011 roku. To właśnie wtedy świadczenie zostało zamrożone na poziomie 4000 złotych. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i wiele wskazuje na to, że zyska powszechne poparcie środowiska poselskiego.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Oto wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat. 📢 Toruń. Zieleń na Bulwarze. "Obumarłe rośliny będą wymieniane jesienią" - mówią urzędnicy. A co z włókninami? Jak długo jeszcze kwiaty na Bulwarze Filadelfijskim rosnąć będą wśród "tych szmat"? - to najczęściej zadawane przez torunian pytanie w kontekście zieleni. Kolejne dotyczą obumarłych roślin, szczególnie części róż. Co odpowiadają urzędnicy?

📢 Toruń. Wiele atrakcji na pikniku "Wymienialnia tradycji" w Muzeum Etnograficznym W sobotę (15.06) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbył się piknik pn. "Wymienialnia tradycji". Celem tego projektu jest m.in. integracja osób pochodzących z różnych stron świata. Zobaczcie, jak tam było! 📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

📢 Czterysta dwadzieścia maratonów i trzy spartathlony. Tadeusz Spychalski nie zamierza się zatrzymywać Nie ma chyba w Toruniu biegacza, który chociaż z widzenia nie kojarzyłby Tadeusza Spychalskiego. Toruński maratończyk ukończył królewski dystans 42 195 metrów aż 420 razy, a do tego ma na swoim koncie liczne występy w zawodach ultra. Wśród nich są te najważniejsze - w słynnym sparthatlonie, który ukończył aż trzy razy.

📢 Tłumy torunian na pikniku rodzinnym na Rudaku. Zobacz, co się działo! W sobotę (15.06) na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu odbył się piknik rodzinny. Na torunian, tych małych i dużych, czekała masa atrakcji, zabaw, konkursów, pokazów i warsztatów. 📢 Chłopiec z Torunia w filmie toruńskiego reżysera. W obsadzie była też Maria Pakulnis Opowieść o matce, która po po wyjściu z więzienia próbuje odnowić relację z synem, przedstawił w dyplomowym filmie mieszkający w Toruniu Sebastian Kwidziński. Zagrał w nim torunian, trzynastoletni Aleksander Szachniewicz. 📢 Gwiazdy zaśpiewają w Toruniu. Daria Zawiałow i Artur Rojek na Festiwalu NADA 2024 Daria Zawiałow, Artur Rojek, Matylda/Łukasiewicz i Nietrzask to pierwsi ogłoszeni wykonawcy, którzy wystąpią podczas jubileuszowego dziesiątego Festiwalu NADA 2024. Lista artystów nie jest jeszcze zamknięta - w dniach 30-31 sierpnia w Toruniu ma nie zabraknąć także innych gwiazd.

📢 Pani Ania od 7 lat zajmuje się scrapbookingiem. Wykonała już setki zaproszeń, podziękowań i prezentów Siedem lat temu w głowie pani Ani z Torunia zrodził się pomysł, by zacząć ozdabiać kartki z życzeniami. Dziś jest to jej sposób na życie, relaks i sprawienie komuś radości. W rozmowie z „Nowościami” opowiedziała nam o scrapbookingu i swojej pasji do wykonywania nietypowych kartek okolicznościowych.

📢 Parkrun Toruń #407. Edycja w tle z Euro 2024. Były piłki i biało-czerwone koszulki Tradycyjnie w sobotni poranek amatorzy aktywnego wypoczynku spotkali się w lasku Na Skarpie, by uczestniczyć w kolejnej edycji Parkrun Toruń. 15 czerwca miała edycję #407. Nie mogło tam zabraknąć naszego fotoreportera. 📢 Sygnał alarmowy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Co się stało w nocy z 14 na 15 czerwca? W nocy z piątku na sobotę (14-15 czerwca) żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy, który nakazywał natychmiastowe stawienie się w jednostkach. Dowództwo WOT poinformowało, że jest to część ćwiczeń mających na celu sprawdzenie, ilu żołnierzy jest w stanie stawić się w wyznaczonym czasie.

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, jak było Mamy dla Was kolejną galerię z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, jak wyglądały weekendowe imprezy w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 "Manhattan" kontra Targowisko Miejskie. Jakie są ceny na największych rynkach w Toruniu? Rozkręca się tegoroczny sezon na targowiskach w Toruniu. Na dwóch największych sprawdziliśmy ceny owoców i warzyw. 📢 Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy.

📢 Ceny kamperów - czerwiec 2024. Tyle trzeba zapłacić za domek na kołach w woj. kujawsko-pomorskim Lato to najlepszy czas na wyprawy na znane i nieznane szlaki. Miłośników niezorganizowanej formy turystyki nie brakuje, a taką umożliwia posiadanie własnego kampera. Sprawdzamy, ile kosztują kampery na rynku wtórnym. Ile trzeba wydać, żeby móc podróżować domem na kołach? Pod lupę wzięliśmy oferty z województwa kujawsko-pomorskiego - oto ceny z czerwca 2024 roku. 📢 Tak mieszka Cleo! Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA 14.06.2024 Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Tak wyglądał kiedyś Włocławek. Rozpoznacie wszystkie miejsca z archiwalnych fotografii? Włocławek na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się Włocławek. Obejrzyjcie otwarcie mostu, fabrykę cukierków, wiezienie, katedrę... Mamy dla Was wiele unikatowych ujęć. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 Toruń. Justyna Wileńska odwołana. Nie jest już dyrektorką Specjalistycznego Szpitala Miejskiego Prezydent Paweł Gulewski odwołał ze stanowiska Justynę Wileńską, dyrektorkę Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Powodem są wyniki kontroli związanej z płatną opieką pielęgnacyjną. 📢 Jesz za dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 14.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Komornik licytuje zabytkowy dwór pod Wąbrzeźnem! Kto kupi te dobra? Kiedyś była tu gorzelnia Zespół pałacowo-parkowy z gorzelnią w Nielubiu w powiecie wąbrzeskim idzie pod komorniczy młotek. Licytacja tej obszernej, ale zaniedbanej nieruchomości rozpocznie się od poziomu 2 mln 025 tys. złotych. Znajdą się zainteresowani kupnem?

📢 Weekend w Toruniu. Dużo atrakcji dla całych rodzin - piknik, koncerty, muzykoterapia i wiele więcej [14-16.06.24] Kolejny weekend przed nami. Od 14 do 16 czerwca w Toruniu odbywać się będzie naprawdę sporo atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych mieszkańców. W naszym harmonogramie znajdziecie spis najciekawszych wydarzeń. Niektóre z nich są za darmo, inne biletowane. Zapraszamy do lektury i wybrania dla siebie czegoś ciekawego na weekend! 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Elana Toruń zdobyła Puchar Polski K-PZPN. Tak było na Bema. Zdjęcia kibice + mecz Elana Toruń zdobyła Puchar Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym Zawisza Bydgoszcz nie obronił trofeum. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kibiców żółto-niebieskich. Mamy zdjęcia z meczu oraz z trybun.

📢 Tak mieszka Maciej Dowbor w słonecznej Hiszpanii. Wyjątkowa posiadłość z palmami zachwyca. Piękny dom Macieja Dowbora w kurorcie dla bogaczy Nadmorska posiadłość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zapiera dech w piersiach. Celebryci postanowili zmienić swoje życie i kupili dom w popularnym hiszpańskim kurorcie. Znane małżeństwo może pochwalić się gustownie urządzonymi i przestronnymi wnętrzami. Zaglądamy do wyjątkowej willi celebrytów. Zobacz, jaki niezwykły widok roztacza się z przestronnego tarasu domu i w jakim stylu urządzili pomieszczenia. 📢 Wynajem w Toruniu. Połamane łóżka i resztki mięsa mielonego. Torunianka wynajęła mieszkanie dla gości. To, co zastała ją przeraziło Do Redakcji „Nowości” zgłosiła się Czytelniczka, informując, że przez portal OLX.pl wynajęła mieszkanie na dwie doby. Spodziewała się gości. To, co zastała w środku, ją przeraziło, a właściciel rozpłynął się w powietrzu.

📢 Takie piękne miejsca można zwiedzić w Kujawsko-Pomorskiem. Niektóre są mocno ukryte Bywają szlaki prowadzące do bardzo znanych miejsc i atrakcji, a te są wręcz zadeptane przez tysiące turystów. Ale są też szlaki na uboczu, mało popularne, gdzie można odetchnąć pełną piersią, nacieszyć się ciszą.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Znane firmy w Toruniu szukają pracowników na produkcję. Ile płacą w czerwcu? Oto konkretne stawki! Od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto pensji oferuje w czerwcu operatorom maszyn firma recyklingowa Resource Polska z Torunia. A jakie stawki mają inne znane zakłady w mieście i okolicy? Kto, kogo i za ile szuka do pracy? Sprawdziliśmy.