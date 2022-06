Dieta na każdy etap życia! Ekperci radzą, o co musisz zadbać mając tyle lat co obecnie

Co dla dziecka do lat dwóch?

Ogólne zasady odżywiania

Praktycznie każdy, kto wykazuje, choć minimalne zainteresowanie żywieniem może wskazać pewne uniwersalne, ogólne zasady gwarantujące zdrowe odżywianie . Nie od dziś wiadomo, że podstawą są warzywa i owoce, a przetworzona żywność powinna być maksymalnie ograniczona. Oznacza to również, że powinniśmy wystrzegać się cukru, soli oraz tłuszczów trans. Istotne jest również umiarkowane jedzenie. Istotne jest również to, że wiele zmienia się w przypadku różnego rodzaju schorzeń, gdy musimy szczególnie zindywidualizować naszą dietę.

Jak wiek wpływa na wymagania organizmu?

Co dla dziecka do lat dwóch?

Dieta dla dzieci do wieku nastoletniego

Od mniej więcej drugiego roku życia przyśpiesza u dzieci okres wzrostu. Trwa on do wieku nastoletniego i w tym czasie powinniśmy zagwarantować pociechom jak najwięcej produktów bogatych m.in. w wapń oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Mowa tu m.in. o mleku i przetworach mlecznych oraz o wapniu pochodzącym z roślin. Znakomitym źródłem tego typu wapnia mogą być nasiona. Warto spożywać produkty półtłuste nabiałowe, a także owoce i warzywa będące źródłem żelaza.

Co powinni jeść nastolatkowie oraz młodzi dorośli?

Dieta dla dwudziestolatków

Masz trzydzieści lat? To powinieneś jeść!

Pierwsza walka ze starzeniem się? Dieta dla czterdziestolatków

Choć do okresu starości jeszcze długa droga, już po ukończeniu czterdziestego roku życia możemy zaobserwować pierwsze oznaki nieuchronnego starzenia się. W związku z tym konieczne jest zadbanie o przeciwutleniacze tak, aby ochronić zarówno ciało, jak i skórę. Warto zadbać przede wszystkim o dostarczanie przeciwutleniaczy poprzez jedzenie owoców i warzyw. Znakomitym pomysłem jest oczyszczenie organizmu z resztek, co wpływa na poprawę metabolizmu. Okresowy post jest uznawany w tym przypadku za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań, które gwarantuje przedłużenie życia i poprawę zdrowia.

Postaw na tłuszcze nienasycone, gdy mija pięćdziesiątka!

Wraz z przekroczeniem pięćdziesiątki powinniśmy zwrócić uwagę na tłuszcze, które spożywamy. Choć jest to zalecane już wcześniej, w szczególności po skończeniu pięćdziesiątego roku życia powinniśmy spożywać tłuszcze nienasycone. Zamiast masła lepiej wybrać oliwę z oliwek, co pomoże w walce z cholesterolem, cukrzycą, nadwagą, a także i z chorobami serca. Na tym etapie ma to przede wszystkim działanie profilaktyczne. Dobrym pomysłem jest ograniczenie ilości spożywanego mięsa i postawienie na ryby oraz warzywa z oliwą z oliwek. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż należy spożywać tłuszcze nasycone. Tych po prostu powinno być mniej. Całkowite ich zlikwidowanie jest bowiem sprzeczne z ideą zbilansowanej diety.