Prasówka 24.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [24.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Koncert i pokaz walk rycerskich - kolejne atrakcje Dni Torunia 2024 za nami. Zobaczcie zdjęcia! Jeszcze do poniedziałku (24.06) będą trwały tegoroczne obchody Dni Torunia. Kolejne atrakcje już za nami! Zobaczcie zdjęcia z koncertu Chłopców z Placu Broni na Rynku Staromiejskim w Toruniu oraz z pokazów walk rycerskich. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [24.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [24.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [24.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [24.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki [24.06.2024] Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich? 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [24.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [24.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Wyjątkowe kryształy PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów! Za tyle są wystawiane na sprzedaż! Masz takie w domu? Sprawdź! W każdym domu mogliśmy znaleźć naczynia i dekoracje z kryształu. Choć królowały w PRL-u, również po tym czasie były popularne. Choć wiele z nich trafiło już do piwnic i kartonów, często są w doskonałym stanie. To zaś oznacza, że mogą być cenne. W szczególności dzisiaj, gdy aktualne ceny wyraźnie zachęcają do sprzedaży kryształów i dekoracji z PRL-u. Sprawdź, jakie są przykładowe ceny i zdjęcia cennych kryształów PRL!

📢 Odchodzisz z pracy? Taka powinna być twoja odprawa, bo 1 lipca zmienia się jej wysokość! Będziesz zaskoczony Jesteś w trakcie zmiany pracy, podczas okresu wypowiedzenia? Ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz jaką odprawę powinieneś dostać! Od 1 lipca 2024 zmienia się wysokość odprawy. Szczegóły sprawdzisz dalej.

📢 800 Plus do likwidacji w Polsce? Tego chce UE? To przez deficyt! Polska jest w gronie państw Unii Europejskiej, które przekroczyły deficyt budżetowy w zakresie aż 3 procent PKB. To oznacza możliwe objęcie nas procedurą nadmiernego deficytu. W efekcie mogą konieczne być cięcia w wydatkach państwa. Pojawiają się spekulacje, że wśród ograniczeń znajdą się również programy społeczne. Co zatem z dodatkowymi emeryturami oraz 800 plus? 📢 Zyskaj dofinansowanie na remont domu. Czeka kwota nawet 135 tys. złotych! Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki Chcesz kupić stary dom do remontu? Na ten cel możesz dostać od państwa duże dofinansowanie - nawet 135 tysięcy złotych! Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać te środki? Czytaj dalej. 📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Zobacz nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur!

📢 Walcz z niską emeryturą! Sprawdź, czy możesz uzyskać ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego! Przeliczanie wysokości należnej emerytury jest bardzo istotnym procesem - na podstawie tych wyliczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane potem świadczenia emerytalne. W przypadku niektórych osób możliwe jest ponowne przeliczenie emerytury - kto i kiedy może się o to starać? Co jeśli po przeliczeniu świadczenie będzie niższe? 📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Zobacz, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii. 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Ile wyniesie 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Taka waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Dodatkowe 258 złotych miesięcznie do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Wyjaśniamy! Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 Intronizacja Króla Kurkowego na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Zobacz, jak było! W niedzielę (23.06) na Rynku Staromiejskim w Toruniu mieliśmy okazję podziwiać niezwykle barwny spektakl. Wszystko za sprawą tradycyjnej Intronizacji Króla Kurkowego. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Te objawy świadczą o niedoborze witaminy A w organizmie. Masz takie? Organizm człowieka do życia potrzebuje witamin. Jedną z nich jest witamina A, która pełni ważną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Sprawdź, jakich! 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Tradycyjnie w niedzielę niehandlową na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" odbyła się kolejna edycja pchlego targu. Zobaczcie w naszej galerii, co można było tym razem tam kupić! 📢 Wolny Jarmark Toruński w niedzielę - żywność od lokalnych dostawców i rękodzieło Kolejna edycja jarmarku odbyła się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w niedzielę, 23 czerwca. Wolny Jarmark Toruński to cykliczne wydarzenie, które skupia lokalnych wystawców oferujących ekologiczną żywność oraz rękodzieło. Zainteresowanych przybywa!

📢 Te hybrydy mają swoje lata i rzadko ulegają awariom. Sprawdź Samochody hybrydowe od wielu lat są obecne na rynku. Oprócz silnika spalinowego mają również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Co roku wydajność napędu hybrydowego jest coraz większa. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Niesamowite wille w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Zobaczcie sami! 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 23.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 23.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Toruń. Aktor Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd Krystian Pesta, aktor pochodzący z Torunia, odsłonił przed Dworem Artusa "Katarzynkę" w Piernikowej Alei Gwiazd. Dołączył tym samym do wielu ważnych osobistości naszego miasta, które zostały uwiecznione w tym miejscu.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 ZUS apeluje: nie czekaj z tym wnioskiem! Bez niego będziesz mieć problemy po zakończeniu chorobowego Nie zwlekaj z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne! Taki apel wystosowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu wnioskowi możliwe jest przedłużenie chorobowego - jeśli o nim zapomnisz, możesz nie mieć ciągłości wypłaty! Zobacz, jak zadbać o stałe świadczenie?

📢 Co robić z tatą w Dzień Ojca w Toruniu i okolicach? Oto nasze propozycje! Tegoroczny Dzień Ojca wypada w najbliższą niedzielę, 23 czerwca. Co można robić z tatą tego dnia? Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kilka propozycji ciekawych wydarzeń, które odbywają się w tym czasie w Toruniu i okolicach. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 23.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Takie tanie sprzęty i akcesoria można kupić od wojska! Sprawdź szczegóły i ceny Agencja Mienia Wojskowego w swoim sklepie internetowym sprzedaje wiele ciekawych akcesoriów i sprzętów wojskowych. Zobaczcie sami, co ciekawego można obecnie tam kupić! Więcej szczegółów w galerii 📢 Takie rachunki przyjdą za prąd od lipca 2024. Ile więcej zapłacimy? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd 23.06.2024 Większe rachunki za prąd od lipca 2024? Gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany. 16 kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym. Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Świadczenie pieniężne ma zrekompensować wysokie rachunki m.in. za prąd. Sprawdź szczegóły!

📢 Zlot zabytkowych samochodów w Toruniu. Takie auta można było podziwiać na bulwarze Do Torunia ponownie zawitały zabytkowe pojazdy. Podczas Classic Gala 2024 Poland 22 czerwca 2024 r. na ulicach Torunia i Bulwarze Filadelfijskim można było oglądać piękne, oryginalne i świetnie utrzymane samochody z dawnych lat.

📢 Unia Leszno - Apator Toruń. Fatalny mecz "Aniołów". "Drużyna bez charakteru" Bez biegowego zwycięstwa, z ledwie trzema indywidualnymi "trójkami" na koncie i 22 punktami na minusie wrócił Apator z meczu z ostatnią drużyną w tabeli, osłabioną brakiem trzech podstawowych zawodników. 📢 Będzie wielka zmiana w projekcie. Ulica w centrum Torunia jednak z jedną jezdnią Trwają prace nad zmianami w projekcie odcinka trasy staromostowej między placem Niepodległości a ulicą Dekerta. Już wiadomo, że w porównaniu zajdą w nim poważne korekty. 📢 Toruń. Dzień Sportu na lewobrzeżu na rozpoczęcie wakacji Treningi, pokazy umiejętności sportowych, konkursy i animacje dla najmłodszych. Tak wyglądał Dzień Sportu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami.

📢 Widowisko "Dziś wesele, dziś zabawa" na Rynku Staromiejskim w Toruniu W sobotę (22.06) na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyło się prawdziwe weselisko! „Dziś wesele, dziś zabawa” to bezpłatne widowisko muzyczne, na którym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej. 📢 Tak było na Otwarciu XVI Zlotu i Wystawy Starych Ciągników na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 22 czerwca na zamek w Golubiu-Dobrzyniu zjechały unikatowe ciągniki z całego kraju. Po raz XVI zorganizowano Zlot i Wystawę Ciągników i Starych Maszyn Rolniczych. Pojazdy można będzie oglądać także w niedzielę 23 czerwca.

📢 Toruń. Narkotykowe sekrety mieszkania Pawła W. na Chełmińskim Przedmieściu. Hodowla "marychy" i narkotyki z Holandii Czy sąsiedzi wiedzieli, co kryje się za drzwiami tego mieszkania na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu i budynkach gospodarczych? Być może nie. Trudniący się narkobiznesem 35-letni Paweł W. starał się być zwykłym lokatorem. Toruńscy policjanci jednak mieli swoje tropy... Teraz mężczyźnie za sam przemyt amfetaminy z Holandii grozi do 20 lat więzienia.

📢 Ależ to było kibicowanie! Zobacz archiwalne zdjęcia ze strefy kibica z 2012 roku Mistrzostwa Europy zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę w 2012 roku były pokoleniowym wydarzeniem dla milionów kibiców. W Toruniu meczów nie było, ale i u nas czuło się atmosferę sportowego święta. Spotkania Biało-Czerwonych w strefie kibica na Jordankach oglądały tłumy, a ogromny urok miała także obecność... Irlandczyków. Zresztą, przypomnijcie to sobie sami!

📢 August Zamoyski w CSW w Toruniu. W piątek odbył się wernisaż wystawy Niezwykłe rzeźby, unikalne szkice oraz fotografie zobaczyć można w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie prezentowana jest wystawa "August Zamoyski. Myśleć w kamieniu". "Nowości" są patronem medialnym wydarzenia. 📢 Kolejna impreza w Labie za nami. Oto, co się tam działo! Zobaczcie kolejne zdjęcia Laba - Przystań Towarzyska to wyróżniające się miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko za sprawą możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wyglądała ostatnia impreza w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście.

📢 Znów śmiertelny wypadek pod Cierpicami na DK 10. Kierowca zginął na miejscu Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na DK 10 w Cierpicach pod Toruniem. Śmierć na miejscu poniósł kierujący busem marki Toyota. 📢 Mecz Euro 2024 Polska - Austria. Tak dopingował Toruń w strefie kibica Mecz Euro 2024 Polska - Austria był wydarzeniem piątku w całym kraju. Nie inaczej było w Toruniu. Część kibiców zdecydowała się oglądać to spotkanie we wspólnym gronie w specjalnej strefie zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Uczniowie na piątkę, a nawet na 5,51. Oto najlepsza klasa w Toruniu Klasa 4b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta to najlepsza klasa w mieście, przynajmniej jeśli chodzi o liczby i uzyskaną średnią. 27 uczniów "piątki" może się pochwalić klasową średnią wynoszącą dokładnie 5,51. 📢 Toruń. Koniec roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych W piątek (21.06) uczniowie i nauczyciele Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych uroczyście zakończyli rok szkolny. To wyjątkowa w mieście szkoła, kształcąca w zawodzie plastyka, bezpłatna i z uprawnieniami szkoły publicznej. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 106-letnia Aurelia Liwińska celebruje urodziny młodszej przyjaciółki. "Ta przyjaźń to dla mnie skarb" - mówi Irmina Marcinkiewicz Taka przyjaźń to prawdziwy skarb - mówi Irmina Marcinkiewicz, od kilku dni 50-latka. Jej urodziny celebrowała 106-letnia pani Aurelia Liwińska z Torunia. Panie przyjaźnią się od blisko ćwierć wieku. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku! 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Będzie "15 emerytura"? Może dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Oto szczegóły Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych oznacza poważne i spore podwyżki dla emerytów. Jednak nie tylko samo świadczenie główne uległo zmianie. Już w kwietniu seniorzy będą mogli liczyć na tzw. trzynastki - z kolei w sierpniu w ich ręce trafią "czternaste emerytury". Swego czasu prezydent Duda zapowiadał wprowadzenie również "Piętnastek" - to nie miało miejsca, choć pojawiają się wyliczenia sugerujące, że w praktyce w trakcie roku seniorzy właśnie takie dodatkowe świadczenie otrzymają.

📢 SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury. O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [19.06.2024] Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku? 📢 Toruń. Koszary na Mickiewicza 1,5 roku po rewitalizacji. Remontu klatek nadal brak! Zabytkowe dawne koszary przy ul. Mickiewicza zamieszkuje ponad 500 lokatorów. 1,5 roku temu miasto dzięki dotacji unijnej wykonało tutaj remont za 5,2 mln zł. Niestety, do dziś nie wyremontowało klatek schodowych, które straszą od wielu lat. Powód? Brak 3,5mln zł, bo na tyle opiewa projekt ich remontu. 📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę.

📢 Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się! Kolejny niezapomniany wieczór w Largo Club Toruń za nami! Wszystko za sprawą imprezy "Projekt Panieński". Było bardzo gorąco! Zobaczcie zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] 11.06.2024 Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 📢 Kuchenne rewolucje w Toruniu. Które się udały, a które skończyły porażką? Magda Gessler z ekipą "Kuchennych rewolucji" gościła w 5 restauracjach w Toruniu. Które rewolucje się udały, a które zakończyły porażką? Oto szczegóły.