Przegląd prasy 28.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Horoskop dzienny na czwartek - 27 czerwca 2024. Wróżka Roma o pracy i miłości Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 27 czerwca 2024. Dowiedz się, co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Mamy wyliczenia - tyle dostaną wraz z emeryturą We wrześniu tego roku seniorów czeka dodatkowy zastrzyk gotówki. Wraz z podstawową emeryturą otrzymają także "czternastkę". Nie wszyscy dostaną jednak taką samą kwotę. Mamy wyliczenia wypłat.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem!

📢 Taka waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Jaka będzie 14. emerytura w 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Mamy obliczenia w tabeli W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii. 📢 To koniec trzynastej emerytury? Co będzie zamiast niej? Zobacz plany Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Niesamowite wille w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Zobaczcie sami! 📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim. Sprawdź, ile trzeba wydać Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży tanich działek budowlanych z powiatu toruńskiego. My tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się tym najtańszym. Ile trzeba wydać? Szczegóły w naszej galerii. 📢 Toruń. Stare Miasto należy do strażaków. Mistrzostwa Europy rozpoczęte [zdjęcia] W Toruniu rozpoczęły się zawody The FireFit Championships, czyli mistrzostwa Europy w sporcie pożarniczym. Strażacy z całej Europy przez trzy dni będą rywalizowali w rozmaitych konkurencjach mających wyłonić tych najsilniejszych i najsprawniejszych.

📢 Kurtyny wodne przyniosą ulgę w upale. Już są w trzech punktach Torunia Od kilku dni żar leje się z nieba i tak będzie do poniedziałku. Spragnieni ochłody mieszkańcy i turyści mogą skorzystać z kurtyn wodnych. Te stanęły na starówce i w jej okolicach. 📢 Rewolucja na pchlim targu w Toruniu! Będzie dodatkowe miejsce i dodatkowe terminy Pchli targ w Toruniu będzie organizowany także w niehandlowe niedziele, a od lipca - również w soboty. W te dni zmieni jednak lokalizację. 📢 Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kolejna tragedia na drodze krajowej nr 10 Na drodze krajowej nr 10 z Torunia do Bydgoszczy doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. W miejscowości Cierpice miał miejsce wypadek z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba.

📢 Toruń. Kociaki ze Schroniska dla Zwierząt czekają na domy tymczasowe. Kto im je zapewni? Odwiedziliśmy Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, by sprawdzić, jak miewają się koty, które niedawno przyszły na świat i trafiły pod opiekę pracowników. 📢 Surowa kara za jazdę hulajnogą. Wielotysięczny mandat od Straży Miejskiej Aż trzy tysiące złotych musiał zapłacić kierujący hulajnogą elektryczną w Bydgoszczy. Taką karę patrol straży miejskiej nałożył za jazdę po ulicy, na której obowiązywała tam prędkość powyżej 30 kilometrów na godzinę. 📢 Nauczyciele w końcu zarobią więcej? Podwyżki w oświacie jeszcze w 2024 roku. Czy znajdą się powyżej poziomu inflacji? Podwyżki wypłat w budżetówce to kwestia ważna, która zawsze emocjonuje. W szczególności od wielu lat istotna jest kwestia podwyżek dla nauczycieli! Obecnie rząd planuje i oblicza przyszłe wynagrodzenia. Co wychodzi z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027? Oto, jaka skala podwyżek dla nauczycieli wchodzi w grę!

📢 Jak próbują oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie! 📢 Wille milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe nieruchomości Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 Ważne informacje z ZUS! Czy już je dostałeś? Zobacz, czego dotyczą ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę aż ponad 8 milionów listów do emerytów i rencistów. W całej Polsce możecie spodziewać się kopert z dwiema bardzo istotnymi informacjami. Co w nich znajdziecie? 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Niedziela w gospodarstwie olenderskim. Zapraszamy na piknik do Wielkiej Nieszawki Jak się kosi trawę, młóci zboże cepem i robi masło - tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć w niedzielę, 30 czerwca podczas pikniku w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. "Nowości" patronują imprezie.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 27.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka legendy Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 27.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 27.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 27.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 27.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Burze i upały w Kujawsko-Pomorskiem. Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia dla całego regionu! Czwartek, 27 czerwca będzie jednym z najgorętszych dni w tym roku. Temperatura w całym regionie ma poszybować powyżej 30 stopni Celsjusza. Wieczorem może być też niespokojnie przez burze. 📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Tyle płacą w Toruniu za godzinę pracy w gastronomii! Szefowie skąpi czy personel roszczeniowy? Pomoce kuchenne, osoby na zmywak, kucharze i kelnerzy, specjaliści od pizzy i sushi, barmani, a także managerowie i szefowie restauracji - ich wszystkich teraz poszukuje "gastro" w Toruniu. Rynek pracy rozgrzał się do czerwoności, ale...

📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 27.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 27.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 27.06.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 27.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Kolejne decyzje personalne w diecezji toruńskiej. Oto nowi diakoni, akolici i lektorzy Diecezja toruńska ma pięciu diakonów, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich. Kilkudziesięciu mężczyzn przyjęło posługę akolity oraz lektora. 📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Trzy dni z tańcem współczesnym. W piątek startuje Festiwal Sfera Ruchu Toruń 2024 To będą niesamowite trzy dni z tańcem współczesnym. W dniach 28-30 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się w Toruniu Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu Toruń 2024. Będą spektakle, warsztaty, dyskusje.

📢 Wypadek w Zielonczynie niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się ciężarówki, jedna osoba nie żyje W środę 26 czerwca o godz. 9.55 w Zielonczynie (gmina Sicienko) zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Droga została zablokowana. PSP poinformowała o 1 ofierze śmiertelnej i 1 osobie rannej. 📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy.

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 To już 30 lat od wypadku... Per Jonsson chce jesienią przyjechać do Torunia. Powstaje też film! W środę mija 30 lat od tragicznego wypadku, w wyniku którego Per Jonsson, idol kibiców Apatora, trafił na wózek inwalidzki. Rocznica jest smutna, ale dla fanów Szweda mamy także pozytywne wiadomości. Prace nad filmem o Jonssonie są coraz bardziej zaawansowane, a on sam jesienią ma zamiar znów odwiedzić Toruń.

📢 Tak w Toruniu dopingowano w meczu Euro 2024 Polska - Francja Mecz Polska - Francja to było pożegnanie z Euro 2024 naszej reprezentacji. Toruńscy kibice pomimo braku możliwości awansu z grupy D śledzili spotkanie w strefie kibica zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. 📢 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest wystartował! Na otwarciu pojawili się znani goście Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Z okazji otwarcia do Torunia przyjechało wielu znanych gości. Oficjalne otwarcie odbyło się o godz. 18.30 w Centrum Kongresowo-Kulturowym „Jordanki”. Zobaczcie, jak było! 📢 Profesor Grzegorz G. z Akademii Jagiellońskiej w Toruniu został zatrzymany przez CBA Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymali 19 i 24 czerwca kolejne trzy osoby w sprawie nieprawidłowości na uczelniach niepublicznych. Wśród zatrzymanych jest profesor Grzegorz G. z Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

📢 Forteczna środa w Muzeum Twierdzy Toruń. Tym razem o Przyczółku Mostowym W pierwszej połowie XIX wieku lewobrzeżne fortyfikacje broniące dostępu do mostu przez Wisłę zajmowały teren o powierzchni porównywalnej z obszarem toruńskiej starówki. Żaden wróg na wały największego obiektu Twierdzy Toruń nie uderzył, musiało ono jednak stawiać czoła wyzwaniom nowych czasów: regulacji Wisły, budowie kolei i nowego mostu.

📢 Nowa atrakcja nad Wisłą w Toruniu. Będzie czynna tylko do niedzieli! Na nadwiślańskich błoniach Pepsi wystawiło nową atrakcję tymczasową. W wielkim basenie wypełnionym niebieskimi kulami można nurkować do 30 czerwca. 📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich?

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 W tych jeziorach w Kujawsko-Pomorskiem jest doskonała jakość wody. Zobacz TOP kąpieliska w sezonie 2024 Latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem będzie 39 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy jest wśród nich kąpielisko z Twojej okolicy. 📢 Krezusi w ławach Sejmiku. Oto majątki radnych z Torunia i okolicy. Jest co podziwiać! Jakie majątki i dochody mają radni z Torunia i okolicy, którzy zasiedli w ławach nowego Sejmiku Województwa? Sprawdziliśmy. Szczególnie imponują majątki rajców, dla których to już kolejna przygoda w życiu: Jacka Gajewskiego(KO), Leszka Plucińskiego (KO) czy Przemysława Przybylskiego (PiS).

📢 Wilfredo Leon w Piernikowej Alei Gwiazd. Słynny siatkarz odsłonił Katarzynkę [zdjęcia] Wilfredo Leon jako kolejny został wyróżniony w Piernikowej Alei Gwiazd przed toruńskim Dworem Artusa. Słynny siatkarz, jeden z filarów reprezentacji Polski, przyleciał do Torunia ekspresowo - jeszcze w niedzielę grał w Słowenii w spotkaniu Ligi Narodów, by dzień później fetować odsłonięcie swojej "Katarzynki".

📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Tak wyglądała kiedyś Brodnica. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach z archiwum NAC Brodnica na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, park miejski, okolice wieży zamkowej i uliczki. Mamy dla Was nawet plan miasta z 1655 roku, a także kilka unikatowych ujęć prezentujący widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Tradycyjnie w niedzielę niehandlową na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" odbyła się kolejna edycja pchlego targu. Zobaczcie w naszej galerii, co można było tym razem tam kupić!

📢 Toruń. Czy 6-latka musi mieć komórkę, laptopa i jeść za ponad 800 zł miesięcznie? "Zawyżone wydatki". Sąd oddalił pozew o większe alimenty Pani Monika to mama 6-letniej Zuzi. Wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów na dziecko z 900 do 2300 zł. Sąd rodzinny w Toruniu jednak zgodził się z tym, co mówił ojciec - koszty utrzymania dziewczynki były zawyżone. A sam pozwany rolnik krezusem nie jest... 📢 Wolny Jarmark Toruński w niedzielę - żywność od lokalnych dostawców i rękodzieło Kolejna edycja jarmarku odbyła się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w niedzielę, 23 czerwca. Wolny Jarmark Toruński to cykliczne wydarzenie, które skupia lokalnych wystawców oferujących ekologiczną żywność oraz rękodzieło. Zainteresowanych przybywa!

📢 Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie? Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba zapłacić za parking. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie sami! 📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę. 📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

