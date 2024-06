Prasówka 23.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę!”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zlot zabytkowych samochodów w Toruniu. Takie auta można było podziwiać na bulwarze Do Torunia ponownie zawitały zabytkowe pojazdy. Podczas Classic Gala 2024 Poland 22 czerwca 2024 r. na ulicach Torunia i Bulwarze Filadelfijskim można było oglądać piękne, oryginalne i świetnie utrzymane samochody z dawnych lat.

📢 Będzie wielka zmiana w projekcie. Ulica w centrum Torunia jednak z jedną jezdnią Trwają prace nad zmianami w projekcie odcinka trasy staromostowej między placem Niepodległości a ulicą Dekerta. Już wiadomo, że w porównaniu zajdą w nim poważne korekty. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [23.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [23.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 UWAGA! Te leki bez recepty są szkodliwe przy długim stosowaniu! Polacy lubią leczyć się sami. Po leki bez recepty dostępne w sklepach i aptekach sięga bardzo wiele osób. Najczęściej są to specyfiki mające pomóc nam uśmierzyć ból, wyleczyć przeziębienie czy złagodzić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Takie lekarstwa mogą również źle wpływać na nasz organizm. Jak? 📢 Biedronka i Lidl doliczą nową opłatę do zakupów? Wiemy, od kiedy Zupełnie nowa opłata już wkrótce zostanie doliczona do naszych zakupów. Ma być objęta systemem kaucyjnym, więc nie zawsze będziemy ją płacić. Już teraz rozwiązanie to przygotowują, chociażby LIDL i Biedronka. W sklepach pojawią się też specjalne automaty. Na czym polega nowa opłata? Sprawdź zasady, które będą obowiązywać już od nowego roku!

📢 800 Plus do likwidacji w Polsce? Tego chce UE? To przez deficyt! Polska jest w gronie państw Unii Europejskiej, które przekroczyły deficyt budżetowy w zakresie aż 3 procent PKB. To oznacza możliwe objęcie nas procedurą nadmiernego deficytu. W efekcie mogą konieczne być cięcia w wydatkach państwa. Pojawiają się spekulacje, że wśród ograniczeń znajdą się również programy społeczne. Co zatem z dodatkowymi emeryturami oraz 800 plus?

📢 Zyskaj dofinansowanie na remont domu. Czeka kwota nawet 135 tys. złotych! Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki Chcesz kupić stary dom do remontu? Na ten cel możesz dostać od państwa duże dofinansowanie - nawet 135 tysięcy złotych! Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać te środki? Czytaj dalej. 📢 Te auta mają swoje lata i ciągle nie zawodzą na drodze. Zobacz, które ponad 10-letnie samochody są najmniej awaryjne Wiele samochodów, które mają ponad 10 lat wciąż jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Są marki, które starzeją się wolniej i cały czas są mało awaryjne. To dobry znak dla kierowców. O tym, że tak jest świadczy chociażby przeprowadzony raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Sprawdź nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy 📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Sprawdź, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Nawet 200 tysięcy seniorów otrzyma podwyżkę emerytury? To przez niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Dla kogo dodatkowe 1200 złotych? Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem! 📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu. 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [23.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki [23.06.2024] Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich?

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [23.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [23.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [23.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [23.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [23.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Toruń. Dzień Sportu na lewobrzeżu na rozpoczęcie wakacji Treningi, pokazy umiejętności sportowych, konkursy i animacje dla najmłodszych. Tak wyglądał Dzień Sportu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami. 📢 Widowisko "Dziś wesele, dziś zabawa" na Rynku Staromiejskim w Toruniu W sobotę (22.06) na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyło się prawdziwe weselisko! „Dziś wesele, dziś zabawa” to bezpłatne widowisko muzyczne, na którym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej.

📢 Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie? Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba zapłacić za parking. 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [21.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Dodatkowe 258 złotych miesięcznie do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Wyjaśniamy! Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek?

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 22.06.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 22.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 22.06.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe! 📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 22.06.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ależ to było kibicowanie! Zobacz archiwalne zdjęcia ze strefy kibica z 2012 roku Mistrzostwa Europy zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę w 2012 roku były pokoleniowym wydarzeniem dla milionów kibiców. W Toruniu meczów nie było, ale i u nas czuło się atmosferę sportowego święta. Spotkania Biało-Czerwonych w strefie kibica na Jordankach oglądały tłumy, a ogromny urok miała także obecność... Irlandczyków. Zresztą, przypomnijcie to sobie sami!

📢 Mecz Euro 2024 Polska - Austria. Tak dopingował Toruń w strefie kibica Mecz Euro 2024 Polska - Austria był wydarzeniem piątku w całym kraju. Nie inaczej było w Toruniu. Część kibiców zdecydowała się oglądać to spotkanie we wspólnym gronie w specjalnej strefie zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Gotyckie mury na kursie. Budowa ciepłociągu w Toruniu została częściowo wstrzymana Prace przy budowie ciepłociągu dla Europejskiego Centrum Filmowego oraz starówki zostały częściowo wstrzymane. Okazało się, że planowana komora, służąca do przeciśnięcia rur pod al. Solidarności, miała się znaleźć w fundamentach średniowiecznego kościoła św. Krzyża. Trwają negocjacje w sprawie zmiany projektu.

📢 Uczniowie na piątkę, a nawet na 5,51. Oto najlepsza klasa w Toruniu Klasa 4b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta to najlepsza klasa w mieście, przynajmniej jeśli chodzi o liczby i uzyskaną średnią. 27 uczniów "piątki" może się pochwalić klasową średnią wynoszącą dokładnie 5,51. 📢 Toruń. Koniec roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych W piątek (21.06) uczniowie i nauczyciele Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych uroczyście zakończyli rok szkolny. To wyjątkowa w mieście szkoła, kształcąca w zawodzie plastyka, bezpłatna i z uprawnieniami szkoły publicznej. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Wczesne objawy choroby Alzheimera. Nie pomyl ich ze zwykłym starzeniem Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Odpowiada za 50-70 procent przypadków demencji. Wczesne rozpoznanie objawów może mieć istotny wpływ na skuteczne zarządzanie leczeniem i spowolnienie jej postępu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie są wczesne objawy choroby Alzheimera. Piszemy również jak można ją spowalniać.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie sami! 📢 106-letnia Aurelia Liwińska celebruje urodziny młodszej przyjaciółki. "Ta przyjaźń to dla mnie skarb" - mówi Irmina Marcinkiewicz Taka przyjaźń to prawdziwy skarb - mówi Irmina Marcinkiewicz, od kilku dni 50-latka. Jej urodziny celebrowała 106-letnia pani Aurelia Liwińska z Torunia. Panie przyjaźnią się od blisko ćwierć wieku.

📢 Drugi Starbucks w Toruniu. Tak było podczas otwarcia! Mamy zdjęcia ze środka Przed południem w czwartek, 20 czerwca Starbucks przy Rynku Staromiejskim otworzył swoje drzwi dla klientów. To drugi punkt amerykańskiej kawiarni w Toruniu. Zobaczcie, jak było na otwarciu lokalu na starówce! 📢 Toruń. Zmiana koncepcji dla Jaru. Powstanie obiekt z trybuną na ponad 1000 osób Trwa pierwszy etap budowy szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Jarze w Toruniu. Urząd Miasta rozpoczął przymiarki do ciągu dalszego tej inwestycji. 📢 PPK sposobem na znacznie wyższą emeryturę? Dwa miliony Polaków otrzymają rekordowe dodatki do świadczenia! Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosił przełomowe informacje, z których cieszyć się będą miliony Polaków. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ponad 2 miliony uczestników otrzymają rekordowe dodatki do swoich emerytur. To nie tylko istotna pomoc finansowa dla obecnych pracowników, lecz także pewność lepszej przyszłości dla emerytów.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku! 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Będzie "15 emerytura"? Może dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Oto szczegóły Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych oznacza poważne i spore podwyżki dla emerytów. Jednak nie tylko samo świadczenie główne uległo zmianie. Już w kwietniu seniorzy będą mogli liczyć na tzw. trzynastki - z kolei w sierpniu w ich ręce trafią "czternaste emerytury". Swego czasu prezydent Duda zapowiadał wprowadzenie również "Piętnastek" - to nie miało miejsca, choć pojawiają się wyliczenia sugerujące, że w praktyce w trakcie roku seniorzy właśnie takie dodatkowe świadczenie otrzymają.

📢 SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury. O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [19.06.2024] Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku?

📢 Toruń. Koszary na Mickiewicza 1,5 roku po rewitalizacji. Remontu klatek nadal brak! Zabytkowe dawne koszary przy ul. Mickiewicza zamieszkuje ponad 500 lokatorów. 1,5 roku temu miasto dzięki dotacji unijnej wykonało tutaj remont za 5,2 mln zł. Niestety, do dziś nie wyremontowało klatek schodowych, które straszą od wielu lat. Powód? Brak 3,5mln zł, bo na tyle opiewa projekt ich remontu. 📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę. 📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się ostatnio działo w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi kolosalne wrażenie Z naszego obszernego redakcyjnego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najpiękniejszych policjantek, które możecie spotkać w Polsce! Zobaczcie sami. Oto najładniejsza strona polskiej policji!

📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się! Kolejny niezapomniany wieczór w Largo Club Toruń za nami! Wszystko za sprawą imprezy "Projekt Panieński". Było bardzo gorąco! Zobaczcie zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy aktualne ceny! Szukasz nowego lokum? Tyle trzeba wydać Mamy dla Was kolejny przegląd nieruchomości z toruńskiego rynku. Tym razem analizujemy aktualne ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu. Jesteście ciekawi jakie mamy ceny? Więcej szczegółów i zdjęć w galerii. 📢 Psy do adopcji w toruńskim schronisku. Te czworonogi ostatnio trafiły do placówki i czekają na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. W palcówce przy ulicy Przybyszewskiego jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

