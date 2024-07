Przegląd prasy 2.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur w lipcu. O ile wyższe świadczenie? Teraz najlepiej przejść na emeryturę”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. O ile wyższe świadczenie? Teraz najlepiej przejść na emeryturę Wakacje to dobry czas na przejście na emeryturę. Lipiec jest tego najlepszym przykładem. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadził w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.07.24

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne panie na imprezach w Largo Club Toruń w czerwcu! Zobaczcie, co się działo na parkiecie Czerwiec w Largo Club Toruń był bardzo gorący! Wszystko za sprawą imprez, które się tam odbyły. Zobaczcie wybrane zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce!

📢 Pustki w parkingach P&R w Toruniu. Czy problem rozwiążą inicjatorzy ich budowy? Także w niedzielę w szczycie sezonu turystycznego dosłownie na palcach dwóch rąk można policzyć samochody pozostawiane przez kierowców na parkingach park&ride (P&R) w Toruniu. Czy i ewentualnie kiedy zapełnią się one autami? 📢 Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już 15 lat. Mają córkę Alikię - tak się zmieniali [2.07.2024] Aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz sportowiec Marcin Łopucki od 15 lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się córki, która otrzymała greckie imię Alikia. Ostatnio celebryci świętowali kryształową rocznicę swojego związku. Tak się zmieniali przez lata, tak dorastała ich córka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Wille milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i nietuzinkowe nieruchomości Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu! Te piękne rezydencje i wille można kupić! Więcej w naszej galerii.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [2.07.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [2.07.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [2.07.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [2.07.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Jaka będzie 14. emerytura w 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Zobacz obliczenia w tabeli W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [2.07.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej [2.07.2024] Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy, 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [2.07.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż [2.07.2024] Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [2.07.2024 r.] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2024 roku. W tych sytuacjach warto mieć gotówkę w domu [2.07.2024] Zeszłoroczne dyskusje na temat wprowadzenia limitów płatności gotówką rozpaliły debatę dotyczącą przechowywania pieniędzy w domowych zaciszach. Chociaż ostatecznie ograniczenia płatności gotówką nie zostały wprowadzone, pozostawiając Polakom wolność w korzystaniu z gotówki bez jakichkolwiek limitów, pojawia się pytanie o bezpieczeństwo i przepisy związane z przechowywaniem pieniędzy w domu. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [2.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Niesamowite wille do kupienia w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Sprawdźcie sami! 📢 1000 zł ekstra do pensji? Wypłaty będą już w lipcu! Jest decyzja rządu Rząd RP przyjął uchwałę, na którą długo czekaliśmy. Dzięki niej, część Polaków otrzyma do pensji dodatkowy 1000 złotych brutto. Jak nazywa się dodatek, jaki otrzyma prawie 200 tysięcy osób? Pierwsze transze wyjdą już w lipcu tego roku! 📢 Bierzesz takie leki? Zaszły duże zmiany w refundacji leków. Oto lista Nowa lista leków refundowanych została już ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Obowiązuje ona od 1 lipca 2024 roku. Liczne zmiany obejmują m.in. terapię onkologiczną, leczenie cukrzycy, leczenie chorób kardiologicznych oraz niepłodności. Co dokładnie się zmienia na liście leków refundowanych prze NFZ?

📢 Absurdalne pomysły "mistrzów parkowania" z Torunia! Tak zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie innych Zobaczcie kolejne przykłady zachowań tzw. "mistrzów parkowania" z Torunia! Oni nie liczą się z innymi użytkownikami dróg i chodników i zostawiają swoje pojazdy gdzie popadnie. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Tych rzeczy nie może zabrać komornik. Sprawdź najnowszą listę mienia, które nie podlega egzekucji komorniczej! Jeżeli posiadasz niespłacone długi, a twoją sprawą zajmuje się komornik, to powinieneś przeczytać ten artykuł. Dowiesz się, czego absolutnie może zabrać tobie komornik na poczet spłaty zaległych wierzytelności. 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Toruń. Jest wyrok za śmierć Zuzi! 15 lat więzienia dla matki i 6 lat dla ojca - ogłosił Sąd Okręgowy w Toruniu 3-letnia Zuzia była bita przez własną matkę, a ojciec o tym wiedział. 28 maja 2021 roku dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala i w czerwcu zmarło. W poniedziałek (01.07) Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok dla rodziców dziewczynki. 📢 Budowa nowej szkoły w Toruniu coraz bliżej końca. Tak prezentuje się z lotu ptaka Kończy się budowa Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu. W jej siedzibie trwają już przygotowania do rozpoczęcia w jej obiekcie we wrześniu pierwszego roku szkolnego i przedszkolnego.

📢 Uwaga! Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce nie będzie prądu! Sprawdź daty i miejscowości Spółka Energa Operator zaprezentowała kolejne informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy. Szczegóły w galerii.

📢 Taka waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Co z pomnikowymi dębami na Mokrem w Toruniu? Nie damy o nich zapomnieć Wniosek o wpis na listę pomników przyrody jednego z najpotężniejszych drzew w Toruniu - dębu przy ul. Dworcowej, a także kilku innych, w tym dwóch dębów przy ul. Łokietka, przygotował w 2022 roku radny Bartosz Szymanski. Prezydent Zaleski doprowadził jednak wtedy do wycofania tych drzew z listy kandydatów. Tłumaczył, że nad tymi projektami trzeba jeszcze popracować. Minęły dwa lata, Michał Zaleski nie jest już prezydentem, a dęby wciąż nie są pomnikami.

📢 Oto zarobki i majątki prezesów miejskich spółek w Toruniu! MPO, MZK, TTBS, TiS i Wodociągi - dochody imponują Zarobki prezesów miejskich spółek w Toruniu naprawdę robią wrażenie. Rekordziści - tacy jak szefowie Toruńskich Wodociągów czy MZK - mają ponad 250 tysięcy zł dochodu rocznie. Wielu tak godnie zarabia od lat. 📢 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Zobacz, co w nich znaleźli 1.07.2024 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Fundacja Pro-Test sprawdziła zawartość pozostałości pestycydów w ziemniakach sprzedawanych w Lidlu i Biedronce. Wyniki wskazały, że kartofle z Biedronki nie miały ich w ogóle. Natomiast w ziemniakach z Lidla wykryto pozostałości jednego pestycydu. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 01.07.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 01.07.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 01.07.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 [Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? ](https://nowosci.com.pl/niewyobrazalnie-cenne-stare-monety-prl-po-czym-poznac-monety-kolekcjonerskie-jakie-sa-najcenniejsze-monety-z-prl-u/ar/c3p2-26257144)

Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy! 📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 01.07.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 1.07.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Radykalny wzrost ceny badania technicznego! Od lipca zapłacimy ponad 4 razy więcej niż dotąd? Gigantyczny wzrost opłat za badanie techniczne? Dotąd płaciliśmy za zwykłe badanie techniczne samochodu jedynie 98 złotych. Od lipca jednak jest mowa, aby było to aż 430 złotych. Ta radykalna podwyżka wynika z faktu wzrostu płacy minimalnej. Nowa cena została przedstawiona diagnostom. A na co powinni się szykować kierowcy?

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 1.07.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 1.07.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Śmierć Kuby w Czarnowie. Prokuratura: zawinił tylko pieszy, kierowca bez winy 15-letni Kuba, uczeń toruńskiego Gastronomika, zginął pod kołami samochodu w Czarnowie w październiku ub.r. Po drobiazgowym śledztwie prokuratura umorzyła sprawę. Zawinił tylko pieszy, kierowca był bez winy - uznali biegli i śledczy. Nastolatek mógł dostrzec pojazdy, ale sam był dla nich niewidoczny. 📢 Zyskaj dodatek do emerytury 324 zł. Bez składania żadnych wniosków! W polskim systemie świadczeń dostępne są różne formy wsparcia finansowego. Ze względu na swój wiek, na rozmaite dodatki mogą liczyć przede wszystkim emeryci. Wielu seniorom przysługuje dodatek pielęgnacyjny, wypłacany automatycznie przez ZUS. Kto może go otrzymać? 📢 Taka będzie najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 roku? Sprawdź aktualne wyliczenia kwot! Jeśli zarabiasz najniższą krajową, to ta wiadomość z pewnością ucieszy. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyniosło 2709 zł netto. Z dniem 1 stycznia 2024 kwota ta została podniesiona do 3 222 zł netto. Najbliższa podwyżka w lipcu 2024. A jak będzie w przyszłym 2025 roku? Zobaczcie wyliczenia kwot!

📢 Nawałnica w Kujawsko-Pomorskiem. Dużo pracy mieli strażacy z gminy Dobrcz IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego stopnia dotyczące burz, które miały w niedzielę wystąpić na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie 3 stopnia przewidywało wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. 📢 Pchli targ w Toruniu: w niedzielę tymczasowo w nowym miejscu Niedzielny pchli targ po raz pierwszy został zorganizowany na terenie Giełdy Towarowej przy ulicy Chrobrego. wystawców i odwiedzających nie zabrakło. 📢 Młoda mama kontra ZUS w Toruniu. "Zostanę bez środków do życia!" Sąd pracy stanął po jej stronie w sporze o zasiłek macierzyński ZUS w Toruniu odmawiał pani Anecie zasiłku macierzyńskiego, bo brakowało jednego zaświadczenia od pracodawcy. Ten natomiast zamknął sklepy i zniknął za granicą. Młodą mamę z opresji wybawił dopiero sąd pracy podkreślając, że nie może być ofiarą nagannego zachowania pracodawcy.

📢 Toruń. Student wypadł z ostatniego piętra akademika! Interweniowały służby W sobotę, 29 czerwca w Domu Studenckim nr 1 w Toruniu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jeden ze studentów spadł z ostatniego piętra budynku. Został przewieziony do szpitala. 📢 Wąbrzeźno jak Hawaje. Rajska plaża latem przyciąga tłumy Wąbrzeźno. Miasto oddalone od Torunia o około 40 kilometrów. Położone nad trzema jeziorami w okresie wakacyjnym przyciąga sporo turystów, którzy decydują się odpocząć pod palmą na tamtejszej plaży. Sprawdziliśmy, co jeszcze można tam robić. 📢 Rzęczkowo w powiecie toruńskim. Wybuch pieca centralnego ogrzewania! Interweniowali strażacy z OSP W sobotę, 29 czerwca w miejscowości Rzęczkowo doszło do wybuchu kotła centralnego ogrzewania w jednym z gospodarstw domowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Zobacz zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Śmiertelny wypadek w Małej Nieszawce pod Toruniem. Nie żyje kierowca samochodu osobowego W sobotę, 29 czerwca ok. godz. 19.00 doszło do wypadku na Drodze Krajowej nr 15 w miejscowości Mała Nieszawka. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z kierowców zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Miejski konserwator zabytków przeprowadził kontrolę w legendarnej toruńskiej "Kotwicy". A raczej tym, co kiedyś nią było Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowym Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę w dawnej karczmie "Pod Kotwicą" przy ul. Łaziennej 2 w Toruniu. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że przebudowujący lokal nowi właściciele zignorowali wytyczne konserwatora, a część prac przeprowadzili w ogóle ze służbami konserwatorskimi się nie konsultując. W takich właśnie okolicznościach z wnętrza zniknęły cenne ceramiczne płaskorzeźby z lat 70. 📢 Toruń. CKK „Jordanki” od lipca zostanie zamknięte. Jaka jest tego przyczyna? Centrum Kongresowo-Kulturalne „Jordanki” zostanie zamknięte od 1 lipca br. Miłośnicy kultury nie odwiedzą tego miejsca aż do 1 sierpnia. Jaka jest przyczyna zamknięcia? 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Toruń. Klasycy sztuki współczesnej i nowe pokolenie. Wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka otwarta [zdjęcia] Ponad 200 prac można oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu na wystawie "Nowe pokolenie i klasycy z kolekcji Wojciecha Fibaka". Koncepcja wystawy jest ciekawa - to połączenie obrazów i rzeźb wielkich postaci polskiej sztuki współczesnej z pracami artystów młodszego pokolenia. 📢 Akcja "Wyprowadź Psa" w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Jak przekłada się na adopcje? Kolejna akcja "Wyprowadź Psa" miała odbyć się w najbliższą niedzielę 30 czerwca. Niestety wydarzenie to zostało odwołane ze względu na panujące upały. My sprawdzamy czy takie wydarzenia realnie przekładają się na adopcję.

📢 Tak ma się zmienić centrum Chełmży i otoczenie jeziora! Mamy wizualizacje. Jak oceniacie tę koncepcję? Czy położona nad jeziorem Chełmża stanie się w przyszłości prawdziwą atrakcją turystyczną? Miasto czeka prawdziwa rewolucja. W toku jest już wybór projektantów zmian m.in. na samym rynku, wokół jeziora czy w parku miejskim.

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich? 📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Mamy stawki za abonament RTV - wyliczenia na 2024 rok. Tyle trzeba będzie płacić od nowego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [2.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków