Prasówka 16.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Prom „Flisak” trafiony i zatopiony. Kontrola NIK nie pozostawiła na tej inwestycji suchej nitki Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Bydgoszczy w zakresie przygotowania i wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 i uruchomienia przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. 📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii.

📢 Wydzwaniają wciąż telemarketerzy? Tak się ich pozbędziesz. Wystarczy powiedzieć to zdanie! Pokazy garnków, bezpłatne badania, wygrany telewizor i wiele innych okazji - to właśnie z takimi rzeczami dzwonią do nas telemarketerzy. Dla wielu spośród nas jest to niezwykle uciążliwe, irytujące. W szczególności wtedy, gdy czekamy na ważny telefon, a tymczasem okazuje się, że dzwoni telemarketer z ofertą, która nie leży w kręgu naszych zainteresowań. Jak się bronić przed takimi połączeniami? Co możemy zrobić? 📢 Od 1 lipca tysiące Polaków mogą liczyć na podwyżkę pensji od 700 do 1000 złotych. Sprawdź czy jesteś w tej grupie! Jeżeli jesteś w tej grupie pracowników, to od 1 lipca 2024 roku możesz się spodziewać podwyżki 700 złotych! Sprawdź czy znajdujesz się w tej grupie! 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Oto wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [15.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Doda. Tak popularna piosenkarka zmieniała się przez lata. Sprawdź prywatne najnowsze zdjęcia polskiej gwiazdy Dorota Rabczewska czyli Doda to bez wątpienia jedna z bardziej wyrazistych osobowości na polskim rynku muzycznym. Piosenkarka ma liczne grono wielbicieli, i to nie tylko chodzących na jej koncerty, ale również śledzących jej życie w social mediach. Tylko na Instagramie Dodę obserwuje 1,8 miliona osób. Zobaczcie, jak zmieniała się piosenkarka na przestrzeni lat i jak wygląda obecnie po kolejnej zmianie fryzury.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Zobacz tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Trzynastka co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz, komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej.

📢 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu. 📢 Średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Zobacz! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Poważne opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Zobacz najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Toruń. Wiele atrakcji na pikniku "Wymienialnia tradycji" w Muzeum Etnograficznym W sobotę (15.06) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbył się piknik pn. "Wymienialnia tradycji". Celem tego projektu jest m.in. integracja osób pochodzących z różnych stron świata. Zobaczcie, jak tam było! 📢 Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale [16.06.2024] Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek, a już wśród oszczepniczek nie ma sobie równych. Tej dziewczyny nic nie jest w stanie złamać! Polka poradziła sobie z ciężką chorobą, długą kontuzją i znowu walczy o medale na wielkich imprezach. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana, mieszka na Podlasu. Tak żyje na co dzień Maria Andrejczyk, czołowa oszczepniczka świata.

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [16.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [16.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [16.06.2024] Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [16.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń [16.06.2024 r.] W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [16.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [16.06.2024 r.] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [16.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [16.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [16.06.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [16.06.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [16.06.2024 r.] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [16.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Kawa - przy tych objawach koniecznie zrezygnuj z jej picia. Oto kiedy może zaszkodzić [16.06.2024] Kawa to popularny napój, który może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Gorący kubek aromatycznej kawy nie tylko rozgrzewa ale także pobudza. Kawa w naszej kulturze mocno się zakorzeniła i jest świetnym pretekstem do spotkania, rozmowy czy przerwy w pracy. Przy niektórych objawach jednak powinniśmy unikać picia kawy ze względów zdrowotnych. Zobaczcie, kiedy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować kawę z diety.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku. 📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

📢 Czterysta dwadzieścia maratonów i trzy spartathlony. Tadeusz Spychalski nie zamierza się zatrzymywać Nie ma chyba w Toruniu biegacza, który chociaż z widzenia nie kojarzyłby Tadeusza Spychalskiego. Toruński maratończyk ukończył królewski dystans 42 195 metrów aż 420 razy, a do tego ma na swoim koncie liczne występy w zawodach ultra. Wśród nich są te najważniejsze - w słynnym sparthatlonie, który ukończył aż trzy razy.

📢 Tłumy torunian na pikniku rodzinnym na Rudaku. Zobacz, co się działo! W sobotę (15.06) na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu odbył się piknik rodzinny. Na torunian, tych małych i dużych, czekała masa atrakcji, zabaw, konkursów, pokazów i warsztatów. 📢 Chłopiec z Torunia w filmie toruńskiego reżysera. W obsadzie była też Maria Pakulnis Opowieść o matce, która po po wyjściu z więzienia próbuje odnowić relację z synem, przedstawił w dyplomowym filmie mieszkający w Toruniu Sebastian Kwidziński. Zagrał w nim torunian, trzynastoletni Aleksander Szachniewicz. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Gwiazdy zaśpiewają w Toruniu. Daria Zawiałow i Artur Rojek na Festiwalu NADA 2024 Daria Zawiałow, Artur Rojek, Matylda/Łukasiewicz i Nietrzask to pierwsi ogłoszeni wykonawcy, którzy wystąpią podczas jubileuszowego dziesiątego Festiwalu NADA 2024. Lista artystów nie jest jeszcze zamknięta - w dniach 30-31 sierpnia w Toruniu ma nie zabraknąć także innych gwiazd.

📢 Pani Ania od 7 lat zajmuje się scrapbookingiem. Wykonała już setki zaproszeń, podziękowań i prezentów Siedem lat temu w głowie pani Ani z Torunia zrodził się pomysł, by zacząć ozdabiać kartki z życzeniami. Dziś jest to jej sposób na życie, relaks i sprawienie komuś radości. W rozmowie z „Nowościami” opowiedziała nam o scrapbookingu i swojej pasji do wykonywania nietypowych kartek okolicznościowych. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 15.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Nowy prezydent Torunia zapowiedział audyty w urzędzie i miejskich spółkach Zewnętrzni audytorzy mają na zlecenie nowego prezydenta Torunia skontrolować m.in. gospodarowanie gminnymi nieruchomościami, transport zbiorowy, miejską infrastrukturę kulturalną, a także inwestycje, w których gmina ma swoje zobowiązania, bądź inwestuje publiczne pieniądze, zatem również Europejskie Centrum Filmowe Camerimage. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 15.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Oto pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Toruń. Zegar słoneczny cieszy po remoncie. Wiele wspomnień naszych Czytelników! A zdjęcia nawet z lat 70-tych... Wyremontowany zegar słoneczny w Dolinie Marzeń naprawdę cieszy torunian. Wielu wybrało się już obejrzeć efekty renowacji. Czytelnicy "Nowości" natomiast dzielą się z nami swoimi wspomnieniami i zdjęciami, także z lat 70-tych. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, jak było Mamy dla Was kolejną galerię z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, jak wyglądały weekendowe imprezy w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 "Manhattan" kontra Targowisko Miejskie. Jakie są ceny na największych rynkach w Toruniu? Rozkręca się tegoroczny sezon na targowiskach w Toruniu. Na dwóch największych sprawdziliśmy ceny owoców i warzyw. 📢 Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy. 📢 Takie kąpieliska będą we Włocławku i powiecie włocławskim w 2024 roku. Takie są terminy ich działania. Zdjęcia Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował serwis kąpieliskowy, czyli portal informacyjny na temat kąpielisk w Polsce. W 2024 roku z województwa kujawsko-pomorskiego znalazło się w nim 39 miejsc. Część z nich zacznie działać już od połowy czerwca, natomiast kolejne uruchomione zostaną w drugiej połowie czerwca lub 1 lipca. W serwisie są także kąpieliska z Włocławka i powiatu włocławskiego.

📢 Nowy muzyczny festiwal w Toruniu. Zagrają Vito Bambino i Daria ze Śląska Czołowi polscy wykonawcy sceny alternatywnej wystąpią w Toruniu podczas pierwszej edycji On The Move Festival. Rozmaitych atrakcji dla fanów muzyki w trakcie zbliżającego się lata będzie jednak więcej - wakacje będą stały także pod znakiem m.in. Artus Festival 2024.

📢 Ceny kamperów - czerwiec 2024. Tyle trzeba zapłacić za domek na kołach w woj. kujawsko-pomorskim Lato to najlepszy czas na wyprawy na znane i nieznane szlaki. Miłośników niezorganizowanej formy turystyki nie brakuje, a taką umożliwia posiadanie własnego kampera. Sprawdzamy, ile kosztują kampery na rynku wtórnym. Ile trzeba wydać, żeby móc podróżować domem na kołach? Pod lupę wzięliśmy oferty z województwa kujawsko-pomorskiego - oto ceny z czerwca 2024 roku. 📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły.

📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 Toruń. "Biedronka" nie dba o zabytek! Średniowieczne malowidła toną w śmieciach i kurzu Zbita szyba ochronna, zalegające stare kartony i wszechobecny kurz - to nie opis opuszczonej piwnicy, a rzeczywistość w "Biedronce" przy ulicy Szerokiej 22, gdzie zachowały się gotyckie polichromie datowane nawet na 1370 rok. Wokół cennych malowideł leżą po prostu śmieci. - To niestety nie pierwszy raz - przyznaje Emanuel Okoń, miejski konserwator zabytków. 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 14.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Komornik licytuje zabytkowy dwór pod Wąbrzeźnem! Kto kupi te dobra? Kiedyś była tu gorzelnia Zespół pałacowo-parkowy z gorzelnią w Nielubiu w powiecie wąbrzeskim idzie pod komorniczy młotek. Licytacja tej obszernej, ale zaniedbanej nieruchomości rozpocznie się od poziomu 2 mln 025 tys. złotych. Znajdą się zainteresowani kupnem?

📢 Weekend w Toruniu. Dużo atrakcji dla całych rodzin - piknik, koncerty, muzykoterapia i wiele więcej [14-16.06.24] Kolejny weekend przed nami. Od 14 do 16 czerwca w Toruniu odbywać się będzie naprawdę sporo atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych mieszkańców. W naszym harmonogramie znajdziecie spis najciekawszych wydarzeń. Niektóre z nich są za darmo, inne biletowane. Zapraszamy do lektury i wybrania dla siebie czegoś ciekawego na weekend! 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Ofert pracy w Kujawsko-Pomorskiem znacznie mniej. Te firmy zwalniają pracowników Firmy, m.in. z naszego regionu, zgłaszają mniejsze zainteresowanie nowymi pracownikami niż rok temu. Mocno spada ich zainteresowanie specjalistami IT, a jeśli już chcą kogoś zatrudniać, to wykonujących prace fizyczne. 📢 Takie piękne miejsca można zwiedzić w Kujawsko-Pomorskiem. Niektóre są mocno ukryte Bywają szlaki prowadzące do bardzo znanych miejsc i atrakcji, a te są wręcz zadeptane przez tysiące turystów. Ale są też szlaki na uboczu, mało popularne, gdzie można odetchnąć pełną piersią, nacieszyć się ciszą. 📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonaj się! Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przedstawiam galerię 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Nagrody marszałka województwa rozdane. Wiemy, kto z Torunia i okolicy je dostał Działacze społeczni, ludzie kultury, medycyny i oświaty oraz przedsiębiorcy odebrali w środę Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok. Na liście uhonorowanych znalazł się nasz redakcyjny kolega Szymon Spandowski i jego żona Anna Zglińska. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2024. Tu dojedziesz z województwa kujawsko-pomorskiego Mieszkańcy Kujaw i Pomorza pojadą w tym sezonie nad morze pociągiem PKP Intercity do Kołobrzegu, Łeby czy na Hel, a także bezpośrednio do Zakopanego. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Znane firmy w Toruniu szukają pracowników na produkcję. Ile płacą w czerwcu? Oto konkretne stawki! Od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto pensji oferuje w czerwcu operatorom maszyn firma recyklingowa Resource Polska z Torunia. A jakie stawki mają inne znane zakłady w mieście i okolicy? Kto, kogo i za ile szuka do pracy? Sprawdziliśmy.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Wczesne objawy choroby Alzheimera. Nie pomyl ich ze zwykłym starzeniem Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Odpowiada za 50-70 procent przypadków demencji. Wczesne rozpoznanie objawów może mieć istotny wpływ na skuteczne zarządzanie leczeniem i spowolnienie jej postępu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie są wczesne objawy choroby Alzheimera. Piszemy również jak można ją spowalniać.

📢 Ewa Zając, torunianka, która pozowała do tysięcy zdjęć. Teraz będzie mieć jubileuszową wystawę Na co dzień zwyczajna kobieta, pracownica jednej z toruńskich firm. W wolnym czasie modelka, muza wirtuozów fotografii i tancerka. Ewa Zając, bo to o niej mowa, pierwsze swoje zdjęcia publikowała m.in. w "Nowościach" 29 lat temu. 📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.