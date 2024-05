Prasówka 25.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

Horoskop na weekend 24-26 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 24-26 maja 2024? Zapytaliśmy o tym Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Ta rekordowa waloryzacja emerytury 2024! Te liczby robią wrażenie! Wyjątkowo wysoka waloryzacja emerytur w marcu wyniosła aż 12,12 procent! W skali całego kraju oznaczało to gigantyczne wzrosty emerytur - co odczuli w szczególności seniorzy, którzy i bez tego mieli bardzo wysokie świadczenia! Rekordzista otrzymał podwyżkę wynoszącą ponad 5 tysięcy złotych! 📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 Tysiące złotych na wczasy pod gruszą 2024! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy!

📢 Olbrzymia czternasta emerytura 2024 - termin już zaproponowany przez rząd. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Nie dla wszystkich to samo Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły! 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Kwoty, jakie trafią na Twoje konto. Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy? 📢 Złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Gigantyczna czerwcowa waloryzacja emerytur 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Ty też skorzystasz Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Lepiej nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej! 📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Dostaniesz 1000 zł dodatku do pensji. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze? Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze? 📢 Wyjątkowe czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - sprawdź kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Sprawdź najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [25.05.2024] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [25.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [25.05.2024] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! [25.05.2024] Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [25.05.2024] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [25.05.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [25.05.2024] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Duża produkcja narkotyków w domu w Głogowie pod Toruniem! Jest wyrok więzienia dla producenta i pomocnika Prawdziwą fabryczkę narkotyków stworzył w Głogowie Mariusz J., który właśnie skazany został na 6,5 roku więzienia. Działała w domu, który wynajął mu Mariusz Z. On też pomógł kupić urządzenia do produkcji amfetaminy i mefedronu. 📢 Burze i ulewy w Kujawsko-Pomorskiem. Zalane drogi i posesje w wielu miejscach! Burze, którym towarzyszą intensywne opady deszczu przechodzą dzisiaj (24.05.2024) przez Polskę i popołudniu dotarły nad Kujawy i Pomorze. W Gniewkowie w wyniku intensywnych opadów zalana była droga krajowa nr 15. Wyznaczono objazdy.

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Nowa Rada Miasta Torunia sobie radzi. Ustaliła m.in. skład komisji i zarobki prezydenta Wyniki pierwszych głosowań nowej Rady Miasta Torunia nie różnią się specjalnie od tych poprzednich. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Jeden z projektów wzbudził jednak dyskusję i został przez prezydenta wycofany. 📢 Szpital miejski w Toruniu oferował pacjentom dodatkowo płatną opiekę. Prezydent zarządził kontrolę w lecznicy Wielkie wzburzenie wywołała informacja o płatnych usługach pielęgnacyjnych w szpitalu miejskim w Toruniu. W katalogu znalazło się m.in. monitorowanie czynności życiowych pacjenta. Prezydent Paweł Gulewski powołał komisję, która ma zbadać tę sprawę, a Justynę Wileńską, dyrektorkę placówki skierował na zaległy urlop.

📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Szuka go toruńska policja Policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo poszukują sprawcy kradzieży roweru. Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze szukają osób, mogących pomóc w ustaleniu jego personaliów. 📢 Toruń. W nocy z piątku na sobotę drogowcy będą pracowali pod wiaduktami przy Dybowskiej i pl. AK W piątek (24 maja) o godz. 22 ruszą prace pod wiaduktami na ulicy Dybowskiej i na placu Armii Krajowej. Ich zakończenie planowane jest w sobotnie (25 maja) przedpołudnie. W czasie prac przejazd pod wiaduktami będzie możliwy, przy miejscowych zwężeniach. 📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 AI pokazała polskiego policjanta, księdza, nauczycielkę, ale to budowlaniec zaskakuje. Sztuczna inteligencja pokonana przez polityka Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 24.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po alkoholu można wsiąść za kierownicę 24.05.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak obliczyć promile nie mając przez sobie alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, ile musi minąć czasu od wypicia danego trunku, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 24.05.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można go spotkać w składach wielu produktów w sklepach, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest też doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać gołym okiem, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Zaglądamy do legendarnej taksówki. Czy kiedyś jeszcze wyjdzie na ulice Torunia? Przez ponad 30 lat ten samochód kursował po ulicach Torunia. Od wielu stoi w garażu, popadając w zapomnienie i zniszczenie. Tak dziś wygląda sytuacja ze słynnym fiatem 125p, taksówką. 📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 24.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 24.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 24.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o bieganiu i biegaczach. Sport to zdrowie? Biegacze wiedzą najlepiej! Śmieszne obrazki o bieganiu rozbawią do łez 24.05.2024 Bieganie należy do najpopularniejszych sportów wśród Polaków. W ostatnich latach dbanie o zdrowie i formę stało się niezwykle popularne, a najprostszym sposobem utrzymywania formy stało się właśnie bieganie. Na ulicy, w parkach, w lasach co rusz spotykamy biegających ludzi. Bieganie stało się niejako stylem życia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę internauci, którzy tworzą o bieganiu i biegaczach wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazów. Sport to zdrowie? Zobaczcie najlepsze MEMY o bieganiu!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Mama Mariki Dzioby: "Niech moja historia doda sił innym" Przeżyła wielką tragedię, ale bólu nie rozgrzebuje. Sił dodają jej wnuki. - A pieczenie i dekorowanie tortów na zamówienie daje mi radość, poczucie siły i zarobek - mówi Marzena Suska ze Służewa, mama zmarłej Mariki Dzioby.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Weekend w Toruniu. Minionki, Muminki i wydarzenia z okazji Dnia Matki. Co jeszcze? Sprawdź! Kolejny weekend w Toruniu zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. W planie wiele wydarzeń, szczególnie tych z okazji Dnia Matki. Nie są to jednak jedyne atrakcje w mieście! Przygotowaliśmy dla Was spis najciekawszych wydarzeń, w których warto wziąć udział od piątku do niedzieli. Na niektóre z nich wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na jakie? Sprawdźcie!

📢 Ewa Zając, torunianka, która pozowała do tysięcy zdjęć. Teraz będzie mieć jubileuszową wystawę Na co dzień zwyczajna kobieta, pracownica jednej z toruńskich firm. W wolnym czasie modelka, muza wirtuozów fotografii i tancerka. Ewa Zając, bo to o niej mowa, pierwsze swoje zdjęcia publikowała m.in. w "Nowościach" 29 lat temu.

📢 Toruń. Seksbiznes matki i córki. Od pół roku proces Kingi Ł. i Wandy Ł. nie może ruszyć! Co się dzieje? Proces matki i córki, oskarżonych o zarabianiu na seksbiznesie w Toruniu, Kutnie i Wrześni ruszyć miał 4 grudnia ub.r. Nie ruszył, bo młodsza kobieta nagle zachorowała. 20 maja znów nie udało się procesu rozpocząć. Akt oskarżenia leży w toruńskim sądzie od roku... 📢 Toruń. Horror w pustostanie na Kanałowej! Pobili, podpalili, seksualnie wykorzystali bezdomnych! Aktem zwyrodnialstwa nazwać tylko można czyny, których troje torunian, w tym 30-letnia Natalia G., dopuścili się w pustostanie przy ul. Kanałowej w Toruniu. Swoim ofiarom - osobom bezdomnym - zgotowali tutaj prawdziwy koszmar. 📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta. 📢 Jak się ubrać na Komunię Św. 2024? Taka moda panuje w Toruniu. Zobaczcie tegoroczne trendy Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Połamane drzewa, zniszczony cmentarz, zalane drogi. Ulewy wyrządziły sporo szkód w Kujawsko-Pomorskiem Silny wiatr i ulewny deszcz spowodowały sporo zniszczeń w Kujawsko-Pomorskiem. W całym województwie strażacy interweniowali łącznie 44 razy. Do najbardziej spektakularnego zdarzenia doszło w Gniewkowie, gdzie na skutek intensywnego deszczu powstało duże rozlewisko. 📢 Toruń. Nowinki w gastronomii. Nowa kawiarnia "Trafo Cafe" i wiele innych nowości! "Trafo Cafe" - tak nazywa się nowa kawiarnia na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, który szybko zdobywa popularność. W maju w toruńskiej gastronomii nowości pojawiło się jednak więcej - lokale walczą o klientów nie tylko smakami, ale i dodatkowymi atrakcjami.

📢 Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy Przedstawiamy zbiór liczbowych ciekawostek na temat Torunia. Sprawdziliśmy, która ulica jest najdłuższa, która najszersza i czy Ciasna faktycznie jest najwęższą uliczką w naszym mieście... W naszym zestawieniu znajdziecie też informacje o najdłuższych i najkrótszych liniach tramwajowych oraz autobusowych. Będziecie zaskoczeni! 📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Działo się na parkiecie! Za nami kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Mamy dla Was zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii.

📢 Kiedy będzie otwarty wiadukt między Złotorią a Nową Wsią? Znamy datę! Uprzykrzający życie mieszkańcom gminy Lubicz remont wiaduktu między Nową Wsią a Złotorią jest już niemal na ukończeniu.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Akcja "Trzeźwa Autostrada" w powiecie toruńskim. Policjanci sprawdzili trzeźwość 620 osób Wczoraj funkcjonariusze z toruńskiej „drogówki” przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Sprawdzono trzeźwość 620 osób. Aż 9 kierowców wsiadło za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zatrzymano im prawo jazdy. 📢 Znamy nowe terminy meczów Apatora Toruń i ZOOLeszcz GKM Grudziądz Apator Toruń w Częstochowie i ZOOLeszcz GKM Grudziądz w Gorzowie pojadą ponownie we wtorek 28 maja. Oba mecze zobaczymy na żywo w telewizji.

📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki.

📢 Te stare samochody są najmniej awaryjne. Dobrze znoszą upływ czasu i są godne polecenia Samochody, które mają ponad 10 lat wcale nie muszą stanowić zagrożenia na drodze. Nowoczesne samochody dość dobrze znoszą upływa czasu i można znaleźć wiele egzemplarzy w świetnym stanie technicznym. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczą chociażby o tym publikowane co jakiś czas raporty niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Takie są objawy boreliozy - lista. Oto najpowszechniejsze symptomy boreliozy Populacja owadów i pajęczaków, w tym kleszczy, rośnie z każdym rokiem. Wiosenna pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, jednak nie zawsze pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa. Parki, lasy i inne tereny zielone są miejscem, gdzie łatwo jest złapać kleszcza i zarazić się boreliozą. Oto najpowszechniejsze objawy boreliozy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Takie popularne karmy dla psów są szkodliwe. Na dłuższą metę należy ich unikać Żywienie psa to bardzo odpowiedzialne zadanie. W dużej części od diety naszego pupila zależy jego zdrowie i samopoczucie. O tym, że zwierząt nie należy karmić resztkami z obiadu mówi się od wielu lat. Okazuje się, że wybór odpowiedniej karmy również nie jest prostym zadaniem. Na sklepowych półkach czeka na nas wiele pułapek, czyli karm, które na dłuższą metę szkodzą psom. Oto lista karm dla psów, których należy unikać.

📢 Toruń. Tak prezentuje się osiedle Mokre z drona. Niesamowite zdjęcia! Pod względem liczby mieszkańców Mokre jest szóstym co do wielkości osiedlem w Toruniu. Zobaczcie jak imponująco prezenetuje się z lotu ptaka. Mamy najnowsze zdjęcia z drona.

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?