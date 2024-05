Przegląd prasy (23.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [23.05.24 r.]”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [23.05.24 r.] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [23.05.24 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [23.05.24 r.] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [23.05.24 r.] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [23.05.24 r.] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [23.05.24 r.] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej! 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [23.05.24 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [23.05.24 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Toruń. Ten handlarz samochodami to oszust! Wyrok: 4 lata więzienia i milion zł do zwrotu Handlujący samochodami i maszynami rolniczymi Tomasz T. to oszust - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. Za oszustwa na dużą skalę usłyszał wyrok 4 lat więzienia. Oddać ma też pokrzywdzonym ponad milion złotych!

📢 Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu odwołany! Po skardze większości sędziów m.in. na personalne nękanie i chaos Minister sprawiedliwości w oficjalnym komunikacie informuje, że wszczął procedurę odwołania sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Wpływ na to miał także apel większości sędziów, skarżących się m.in. na nękanie tych, którzy stawali w obronie praworządności. 📢 Popularne objawy guza mózgu. Tak można rozpoznać obecność tego śmiertelnego nowotworu Guz mózgu to jeden z nowotworów, które rocznie dotykają całą rzeszę osób. Na raka w Polsce rocznie zapada grubo ponad 150 tysięcy osób. Część z nich słyszy, że ma guza mózgu. Czy po objawach można poznać, że dotyka nas ta choroba? Nie jest łatwo, gdyż w początkowej fazie, tak jak w przypadku wielu innych nowotworów guz mózgu rozwija się niepostrzeżenie. Są jednak objawy, które powinny wzbudzić naszą czujność. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego?

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic dalej zaskakują i nie liczą się z innymi. Zobaczcie, jak nie parkować aut! Prezentujemy kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie kierowcom i pieszym. Zobaczcie najnowsze przykłady takich sytuacji!

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu! 📢 Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Wyliczenia kwot, które trafią na konta Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy?

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Wypadek na DK nr 10. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka wioząca drewno - zdjęcia Trzy samochody, w tym ciężarowy, brały udział w wypadku do jakiego doszło w środę 22 maja, na drodze krajowej nr 10 w okolicach Emilianowa. 📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 22.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 22.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu z prestiżową nagrodą za leczenie udarów mózgu Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz kolejny nagrodzony za leczenie udarów mózgu. Stało się to podczas konferencji naukowej w szwajcarskiej Bazylei. 📢 Czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - oto kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Tak zaczyna się rak jelita grubego. Zobacz pierwsze objawy. Lepiej ich nie lekceważ Rak jelita grubego to bardzo poważna choroba. Przez wiele lat może rozwijać się nie dając zbyt wyrazistych objawów. Te które się pojawiają powinny nas zaniepokoić. Kiedy rak jelita grubego zostanie wykryty zbyt późno na ratunek dla pacjenta może być już za późno. Dlatego ważne są badania profilaktyczne. Chorobę można wcześnie wykryć i wyleczyć. Ważne, by wykonywać regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, kolonoskopię. 📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Te SUV-y doskonale znoszą upływ czasu i bezlitosną eksploatację! To najmniej awaryjne samochody tego typu SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Świadczenie wspierające 2024. Nawet 3940 złotych dodatku! Dla kogo jest i na jakich zasadach? Tłumy starają się o nowe świadczenie wspierające! Nic dziwnego - to może być nawet 3940 złotych! A kto może się starać o środki? 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te modele samochodów często trafiają na naprawę i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Czytelnicy alarmują: ptaki zderzają się ze szklanymi barierkami na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu! Szklane barierki na nowych pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim są śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków. Pojawiają się już pierwsze ofiary. Czy można jakoś temu zaradzić? 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości.

📢 Waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Czym zastąpić słodycze w diecie? Oto lista zdrowych zamienników dla niezdrowych przekąsek. Są zdrowe i smaczne 22.05.2024 Dieta i zdrowy tryb życia wymagają od nas wielu wyrzeczeń. Jednak nie musisz pozbywać się ze swojego życia pysznych przekąsek! Wystarczy, że je wymienisz na ich zdrowsze odpowiedniki. W naszej galerii przedstawiamy zamienniki dla popularnych, ale niezdrowych przekąsek. Te są zdrowsze i smaczniejsze! 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 22.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie: czego brakuje? Postulaty przekazujemy prezydentowi miasta Wspólny chodnik dla pieszych i rowerzystów to błąd; brak cienia, ławki bez oparć, brak zejścia nad Wisłę od strony ul. Warszawskiej - to część postulatów dotyczących Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. "Nowości" przekazały je - poprzez rzeczniczkę - prezydentowi miasta. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 22.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 22.05.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Jak się ubrać na Komunię Św. 2024? Taka moda panuje w Toruniu. Poznajcie tegoroczne trendy Chcesz mieć eleganckie ubranie, aby gustownie i modnie wyglądać podczas Komunii Św.? Biel, beż oraz róż nadal są dominującymi kolorami, na które stawiają panie w swoich kreacjach. Ale to nie koniec. Co odważniejsze kobiety decydują się na nawet na bardzo wyrazistą czerwień lub zieleń, które pozwalają się im nieco bardziej wyróżnić z tłumu. Tak to wygląda w Toruniu. 📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Będą zmiany na trasie staromostowej? Pojawiła się nadzieja dla kupców Firma Balzola, budująca trasę staromostową, na miesiąc wstrzymała prace i przerzuciła swoje siły na inną inwestycję - rondo u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Strobanda. Wszystko po to, by przeanalizować postulaty kupców z targowiska miejskiego przy Szosie Chełmińskiej. 📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Jak wyglądają aktualne ceny najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu? Sprawdziliśmy! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu Otodom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii. 📢 Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Tak mieszkają gwiazdy muzyki Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 21.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Toruń. Na UMK powstała akademicka strefa relaksu: 80 miejsc do pracy i wypoczynku, kuchnia i... sztuka 80 miejsc do pracy i wypoczynku, pięknie wyposażona kuchnia, TV, miejsca wyciszenia - a wszystko to aż na 400 mkw. Taka jest akademicka strefa relaksu, którą 15 maja otwarto w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK.

📢 Piotr Baron, menedżer Apatora Toruń o kulisach odwołania meczu w Częstochowie: Trzeba mieć trochę rozsądku Niedzielny mecz w Częstochowie między miejscowym Włókniarzem a Apatorem Toruń nie doszedł do skutku, a jego odwołanie wywołało falę komentarzy. 📢 Tak można rozpoznać ugryzienie przez kleszcza. Oto pierwsze objawy na skórze i nie tylko Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki. Są poważnym zagrożeniem - mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce w warunkach naturalnych występuje aż 19 gatunków kleszczy. Jak rozpoznać ugryzienie przez kleszcza? Co powinno niepokoić? Objawy ugryzienia przez zarażonego kleszcza pojawiają się nie tylko na skórze. Zobacz koniecznie pewne oznaki ugryzienia przez kleszcza. 📢 Śmiertelny wypadek na DW551 w powiecie toruńskim Jedna osoba zginęła, a inne zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Kończewicach w powiecie toruńskim. Na drodze wojewódzkiej 551 samochód osobowy zderzył się z busem.

📢 Skarb odkryty na placu budowy toruńskiej fabryki pierników i inne ciekawe historie sprzed 120 lat Wygląda na to, że w pierwszych latach XX w Toruniu było wiele pieniędzy. Jedne leżały pod ziemią, inne nad Wisłą. W tym drugim przypadku chodziło o małą fortunę, którą uczciwy znalazca otrzymał na własność. 📢 Co jeść, aby dożyć ponad 100 lat? Oto lista produktów. Poznaj najzdrowsze menu: lista W niektórych regionach świata można znaleźć ludzi żyjących szczególnie długo. Ich długowieczność jest tak niezwykła, że naukowcy regiony te nazwali Niebieskimi Strefami. Obecnie wyróżnia się pięć takich miejsc. A co jest sekretem stulatków? Przede wszystkim odpowiednia dieta! Co powinniśmy jeść, aby dożyć spokojnej starości? Sprawdźcie!

📢 Bioetanol w Chełmży zwalnia całą załogę! Co będzie dalej z pracownikami? Spiętrzenie wielu trudności spowodowało, że prezes spółki Bioetanol AEG w Chełmży złożył właśnie do sądu wniosek o upadłość. Zwalnia cała załogę - pracę straci 55 osób. PUP zapewnia, że jest gotowy do pomocy, ale po spotkaniu w zakładzie wie, że "większość osób sobie poradzi".

📢 Wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska. Jaka jest prywatnie zastępczyni Pawła Gulewskiego? Dagmara Zielińska, pierwsza w historii wiceprezydentka miasta, mówi, że jest jak tysiące innych torunianek. W pracy kocha wyzwania i stawia na dobrą robotę, a w domu wskakuje w dres i spędza czas z rodziną. 📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki. 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 To ich teraz będzie kontrolować fiskus! Nadchodza gigantyczne kontrole Urząd Skarbowy bardzo wiele uwagi poświęcił na kontrolach podatku dochodowego. Ostatecznie jednak fiskus zmienia swoje priorytety - teraz to VAT będzie kluczowy przy kontrolach. Zauważa się bowiem, że luka VAT w zeszłym roku gigantycznie wzrosłą i to aż o kilkanaście procent!

📢 Toruń. 41-letni emeryt wojskowy i alimenty na niepełnosprawne dziecko. Sąd: podwyżka! Do 1100 zł miesięcznie podniósł sąd rodzinny w Toruniu alimenty na niepełnosprawne dziecko młodemu emerytowi wojskowemu. 41-latek oczekiwał ich obniżenia, ale sprawa sądowa potoczyła się inaczej... 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość na Rubinkowie I W sobotę 18 maja uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie. Co nam się podoba, a co krytykujemy? Oto opinie po 3 tygodniach i nowe zdjęcia Od trzech tygodni Bulwar Filadelfijski w Toruniu jest otwarty po wielkim remoncie. Przyciąga tłumy, szczególnie w weekendy. Co ludzie chwalą, a co krytykują? "Nowości" obserwują, słuchają i podsumowują. 📢 „Umarł na zawał, a nawet nie chorował”. Prawidłowe ciśnienie krwi to już nie 140/90. Nowe normy są bardziej rygorystyczne „Taki młody, a umarł na zawał? Przecież nawet nie chorował” – te często spotykane słowa niestety potwierdzają, że wielu Polaków nawet nie wie, że choruje, bo po prostu nie mierzy ciśnienia. Konsekwencją niewykrytych i nieleczonych chorób układu krążenia mogą być właśnie zawały i udary. Prawidłowe ciśnienie krwi należy sprawdzać według nowych norm. Do tej pory zalecaną wartością było 140/90 mmHg, a wyższa wskazywała na nadciśnienie tętnicze. Teraz normy są zaostrzone, przez co diagnozę o nadciśnieniu otrzyma więcej osób. Takie są teraz wytyczne odnośnie ciśnienia tętniczego krwi według wieku.

📢 W tych autach jest większe ryzyko wypadku - ostrzega UOKiK. Wykryto wiele nieprawidłowości W tych autach wykryto nieprawidłowości, które zwiększają ryzyko wypadku czy kolizji lub mogą być groźne dla kierowców i pasażerów - ostrzega UOKiK w nowych komunikatach. Właściciele popularnych modeli samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak BMW, Hyundai, Toyota, Ford, Peugeot czy Opel. Czytaj więcej! 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy Przedstawiamy zbiór liczbowych ciekawostek na temat Torunia. Sprawdziliśmy, która ulica jest najdłuższa, która najszersza i czy Ciasna faktycznie jest najwęższą uliczką w naszym mieście... W naszym zestawieniu znajdziecie też informacje o najdłuższych i najkrótszych liniach tramwajowych oraz autobusowych. Będziecie zaskoczeni! 📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew? 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 UWAGA. Nowe zasady renty wdowiej i socjalnej. Zmiana kwoty i warunków przyznawania świadczenia! Komu należy się świadczenie zwane "rentą wdowią" i kto będzie mógł otrzymywać te pieniądze w 2024? Czy renta wdowia zostanie przyznana na nowych zasadach? Jest już projekt nowelizacji ustawy. A co z rentą socjalną? Czytajcie dalej! 📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.