Prasówka 29.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [29.06.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [29.06.2024 r.] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy [29.06.2024 r.] Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem!

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Toruń. Klasycy sztuki współczesnej i nowe pokolenie. Wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka otwarta [zdjęcia] Ponad 200 prac można oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu na wystawie "Nowe pokolenie i klasycy z kolekcji Wojciecha Fibaka". Koncepcja wystawy jest ciekawa - to połączenie obrazów i rzeźb wielkich postaci polskiej sztuki współczesnej z pracami artystów młodszego pokolenia.

📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Zobacz nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy 📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur! 📢 To koniec trzynastej emerytury? Co będzie zamiast niej? Zobacz plany Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii. 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Domy jak z amerykańskiego filmu! Sprawdź, jak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć. 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Taka waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [29.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [29.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei- [29.06.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku [29.06.2024] Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [29.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już 15 lat. Mają córkę Alikię - tak się zmieniali [29.06.2024] Aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz sportowiec Marcin Łopucki od 15 lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się córki, która otrzymała greckie imię Alikia. Ostatnio celebryci świętowali kryształową rocznicę swojego związku. Tak się zmieniali przez lata, tak dorastała ich córka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Mamy wyliczenia - tyle dostaną wraz z emeryturą [29.06.2024] We wrześniu tego roku seniorów czeka dodatkowy zastrzyk gotówki. Wraz z podstawową emeryturą otrzymają także "czternastkę". Nie wszyscy dostaną jednak taką samą kwotę. Mamy wyliczenia wypłat.

📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej [29.06.2024] Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy, 📢 Akcja "Wyprowadź Psa" w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Jak przekłada się na adopcje? Kolejna akcja "Wyprowadź Psa" miała odbyć się w najbliższą niedzielę 30 czerwca. Niestety wydarzenie to zostało odwołane ze względu na panujące upały. My sprawdzamy czy takie wydarzenia realnie przekładają się na adopcję.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.06.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 28.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 28.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 28.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 28.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 28.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 28.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 28.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Ostrzeżenie GIS 28.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 28.06.2024 Ostrzeżenie GIS 28.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 28.06.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 28.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 28.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Mefedron i lewy tytoń. Tak się robi ten biznes i...wpada! Mefedron i inne narkotyki liczone w setkach kilogramów oraz lewy tytoń - w tysiącach. Taki biznes rozkręciło kilkanaście osób z Torunia, Brodnicy, Warszawy, Skierniewic, Łodzi, Lipna i Rypina. Właśnie usłyszeli wyrok, ale...

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 28.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Kujawsko-pomorska wieś na weekend. Aż 21 imprez w całym regionie! Najbliższe - "Smaki lata" w Samociążku "Smaki lata" w Samociążku to najbliższa z 21 imprez, organizowanych na wsiach w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdźcie, gdzie jeszcze będą festyny miodowe, ziemniaczane, kapuściane...

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Justyna Żyła pokazała nowego ukochanego. Tak mieszka i żyje na co dzień była żona Piotra Żyły Justyna Żyła z dwójką dzieci mieszka w domu, który dostała od Piotra Żyły po rozwodzie. Byłą żona skoczka już nie kłóci się z byłym mężem, realizuje swoje kulinarne pasje i znowu jest zakochana. Niedawno ujawniła, że zaręczyła się z nowym partnerem. Tak mieszka i żyje na co dzień Justyna Żyła.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Weekend w Toruniu. Wiele darmowych atrakcji dla dużych i małych. Koncerty, warsztaty, imprezy basenowe [SPIS]. Kolejny weekend w Toruniu przed nami. Trwają wakacje, dzięki czemu pojawiło się wiele ciekawych i darmowych wydarzeń dla dużych i małych. Tradycyjnie zapraszamy do lektury naszego harmonogramu, w którym zawarliśmy wiele atrakcji. Wybierzcie dla siebie coś przyjemnego! 📢 Toruń. Stare Miasto należy do strażaków. Mistrzostwa Europy rozpoczęte [zdjęcia] W Toruniu rozpoczęły się zawody The FireFit Championships, czyli mistrzostwa Europy w sporcie pożarniczym. Strażacy z całej Europy przez trzy dni będą rywalizowali w rozmaitych konkurencjach mających wyłonić tych najsilniejszych i najsprawniejszych. 📢 Sądem Rejonowym w Toruniu rządzi teraz kobieta - sędzia Katarzyna Malinowska Minister sprawiedliwości powołał sędzię Katarzynę Malinowską na pełniącą obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Wcześniej odwołany został w atmosferze wstydu prezes Krzysztof Dąbkiewicz. Te zmiany to jednak tymczasowe rozwiązanie.

📢 Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kolejna tragedia na drodze krajowej nr 10 Na drodze krajowej nr 10 z Torunia do Bydgoszczy doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. W miejscowości Cierpice miał miejsce wypadek z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. 📢 Toruń. Kociaki ze Schroniska dla Zwierząt czekają na domy tymczasowe. Kto im je zapewni? Odwiedziliśmy Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, by sprawdzić, jak miewają się koty, które niedawno przyszły na świat i trafiły pod opiekę pracowników. 📢 Surowa kara za jazdę hulajnogą. Wielotysięczny mandat od Straży Miejskiej Aż trzy tysiące złotych musiał zapłacić kierujący hulajnogą elektryczną w Bydgoszczy. Taką karę patrol straży miejskiej nałożył za jazdę po ulicy, na której obowiązywała tam prędkość powyżej 30 kilometrów na godzinę.

📢 Niedziela w gospodarstwie olenderskim. Zapraszamy na piknik do Wielkiej Nieszawki Jak się kosi trawę, młóci zboże cepem i robi masło - tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć w niedzielę, 30 czerwca podczas pikniku w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. "Nowości" patronują imprezie. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka legendy Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Baseny letnie w Toruniu. Gdzie są, ile kosztują i jak z nich korzystać? Podczas upałów ochłody najlepiej szukać w wodzie. W Toruniu taką możliwość dają trzy zewnętrzne baseny letnie umiejscowione na Skarpie, Bydgoskim Przedmieściu i lewobrzeżu. 📢 Droga krajowa nr 10 w Zielonczynie odblokowana po tragicznym wypadku. Trwa wyjaśnianie przyczyn Około 19 godzin zablokowana była droga krajowa nr 10 w Zielonczynie w powiecie bydgoskim. W środowe przedpołudnie doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. 📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Tyle płacą w Toruniu za godzinę pracy w gastronomii! Szefowie skąpi czy personel roszczeniowy? Pomoce kuchenne, osoby na zmywak, kucharze i kelnerzy, specjaliści od pizzy i sushi, barmani, a także managerowie i szefowie restauracji - ich wszystkich teraz poszukuje "gastro" w Toruniu. Rynek pracy rozgrzał się do czerwoności, ale... 📢 Festiwal Rocka Progresywnego w Toruniu. Artyści wystąpią w amfiteatrze 29-30 czerwca w Amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbędzie się 18. edycja Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego. Wstęp wolny.

📢 Nowe trasy i nowe tramwaje: 10 lat temu rozpoczęła się w Toruniu komunikacyjna rewolucja 24 czerwca minęło 10 lat od otwarcia trasy tramwajowej na Bielany w Toruniu. Warto przypomnieć, że przy tej okazji zaszły też inne poważne zmiany w komunikacyjnej infrastrukturze miasta.

📢 Dwa nowe rezerwaty przyrody projektowane w Kujawsko-Pomorskiem. Cenne torfowiska i dolina rzeki Mątawy Po wizji w Nadleśnictwach Osie i Dąbrowa uznano, że walory przyrodnicze „Bagna Krzewińskiego” i „Doliny rzeki Mątawy” kwalifikują się do objęcia ochroną w formie rezerwatu przyrody. W kierunku tym działają Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. 📢 Tak w Toruniu dopingowano w meczu Euro 2024 Polska - Francja Mecz Polska - Francja to było pożegnanie z Euro 2024 naszej reprezentacji. Toruńscy kibice pomimo braku możliwości awansu z grupy D śledzili spotkanie w strefie kibica zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. 📢 W tych jeziorach w Kujawsko-Pomorskiem jest doskonała jakość wody. Zobacz TOP kąpieliska w sezonie 2024 Latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem będzie 39 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy jest wśród nich kąpielisko z Twojej okolicy.

📢 Krezusi w ławach Sejmiku. Oto majątki radnych z Torunia i okolicy. Jest co podziwiać! Jakie majątki i dochody mają radni z Torunia i okolicy, którzy zasiedli w ławach nowego Sejmiku Województwa? Sprawdziliśmy. Szczególnie imponują majątki rajców, dla których to już kolejna przygoda w życiu: Jacka Gajewskiego(KO), Leszka Plucińskiego (KO) czy Przemysława Przybylskiego (PiS).

📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Tak wyglądała kiedyś Brodnica. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach z archiwum NAC Brodnica na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, park miejski, okolice wieży zamkowej i uliczki. Mamy dla Was nawet plan miasta z 1655 roku, a także kilka unikatowych ujęć prezentujący widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca? 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Tradycyjnie w niedzielę niehandlową na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" odbyła się kolejna edycja pchlego targu. Zobaczcie w naszej galerii, co można było tym razem tam kupić! 📢 Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie? Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba zapłacić za parking.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj 12.06.2024 Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia... 📢 Zapoznaj się z tym harmonogramem wypłat świadczeń ZUS. Dokładnie przeanalizowaliśmy, kiedy są one przetwarzane Wypłata świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to istotny moment dla wielu rodzin i osób korzystających z różnego rodzaju wsparcia finansowego. Choć wielu z nas kojarzy ZUS głównie z emeryturami i składkami, to jednak ta instytucja realizuje także wiele innych zadań, w tym wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych, czy zasiłków macierzyńskich. Jednak, czy zastanawialiście się kiedy dokładnie pieniądze te trafiają na konta bankowe? Postanowiliśmy zgłębić tę kwestię i przedstawić Wam informacje na temat godzin przelewów świadczeń od ZUS.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Tak mieszka i wypoczywa Marta Kaczyńska! Jak żyje na co dzień córka prezydenta? Zobacz ZDJĘCIA Marta Kaczyńska na swoim profilu na Instagramie nie afiszuje się zbyt często ze zdjęciami ze swojego domu. Jednak czasami uchyla rąbka tajemnicy. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka i wypoczywa Marta Kaczyńska! Oto szczegóły! 📢 Awaria w Bank Millennium: nie działa aplikacja i strona internetowa Millennium. Klienci od kilkunastu godzin bez dostępu do swoich kont Bank Millennium: awaria systemu bankowego. Od kilkunastu godzin klienci Banku Millennium nie mogą zalogować się na swoje konta internetowe poprzez stronę www.bankmillennium.pl oraz w specjalnej aplikacji Millennium na smartfony. Bank potwierdza, że u u klientów występują problemy z logowaniem do Millenetu i aplikacji mobilnej i zapewnia, że pracuje nad usunięciem awarii.

📢 Wszystkie Miss Polonie w historii tego konkursu piękności [ZDJĘCIA] Miss Polonia – konkurs piękności organizowany w Polsce od 1929 r., z przerwami w latach 1931, 1935–36, 1938–56 i 1959–82. Jego laureatki reprezentują Polskę w konkursach na całym świecie. W 2012 roku, pierwszy raz od 1983, nie odbył się w danym roku finał Miss Polonia. Wybór Miss Polonia 2012 odbył się na gali organizowanej w lutym 2013 roku. Tytuł wygrała Paulina Krupińska. Przez kolejne trzy lata biuro konkursu bezskutecznie podejmowało próby organizacji nowych edycji konkursu. Kolejny odbył się w 2016 r.

Jesienią czeka nas kolejny finał. Zobaczcie, jak prezentowały się najpiękniejsze Polki w historii tego konkursu. Mamy też dla Was zdjęcia tegorocznych finalistek.

