Przegląd prasy 15.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.06.2024”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 15.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 15.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, jak było Mamy dla Was kolejną galerię z jednego z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, jak wyglądały weekendowe imprezy w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ci emeryci muszą się liczyć z możliwością utraty pieniędzy w czerwcu 2024! Sprawdź co zrobić, aby tak się nie stało Czerwiec może okazać się trudnym miesiącem dla tej grupy emerytów. Niektórzy powinni przygotować się na utratę pieniędzy. Co jest jej powodem i jak się przed tym uchronić? 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [14.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 WAŻNE! Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej! 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [15.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [15.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [15.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [15.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [15.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Kawa - przy tych objawach koniecznie zrezygnuj z jej picia. Oto kiedy może zaszkodzić [15.06.2024] Kawa to popularny napój, który może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Gorący kubek aromatycznej kawy nie tylko rozgrzewa ale także pobudza. Kawa w naszej kulturze mocno się zakorzeniła i jest świetnym pretekstem do spotkania, rozmowy czy przerwy w pracy. Przy niektórych objawach jednak powinniśmy unikać picia kawy ze względów zdrowotnych. Zobaczcie, kiedy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować kawę z diety.

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [15.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [15.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [15.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [15.06.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Niezwykle rzadkie banknoty z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz takie banknoty? Sprawdź na strychu i w piwnicy! W PRL wartość banknotów w pewnych momentach mogła być co najmniej wątpliwa. Dostrzec to można po tym, jak wysokie w pewnym momencie obowiązywały nominały. Nie da się jednak ukryć, że banknoty te, które już dawno temu wyszły z obiegu, teraz są coraz cenniejsze. Znakomite okazy w doskonałej jakości i rzadkie na rynku mogą być sprzedawane za setki, a nawet tysiące złotych! A jakie banknoty PRL są najcenniejsze? Wyjaśniamy, jak rozpoznać te, które mogą być cenne. Dlatego nie czekaj, sprawdź, czego powinieneś szukać w szufladach oraz w starych zbiorach w piwnicy i na strychu!

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Poważne opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Sprawdź najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń [15.06.2024 r.] W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 "Manhattan" kontra Targowisko Miejskie. Jakie są ceny na największych rynkach w Toruniu? Rozkręca się tegoroczny sezon na targowiskach w Toruniu. Na dwóch największych sprawdziliśmy ceny owoców i warzyw.

📢 Średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Kolejne podwyżki w budżetówce? Od przyszłego roku zarobicie o wiele więcej! Pracownicy sfery budżetowej mogą liczyć na spore podwyżki od przyszłego roku. To przynajmniej planuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Resort finansów chce dać dwa razy mniej. Na co może liczyć budżetówka? 📢 Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy.

📢 Nowy muzyczny festiwal w Toruniu. Zagrają Vito Bambino i Daria ze Śląska Czołowi polscy wykonawcy sceny alternatywnej wystąpią w Toruniu podczas pierwszej edycji On The Move Festival. Rozmaitych atrakcji dla fanów muzyki w trakcie zbliżającego się lata będzie jednak więcej - wakacje będą stały także pod znakiem m.in. Artus Festival 2024.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 Tak wyglądał kiedyś Włocławek. Rozpoznacie wszystkie miejsca z archiwalnych fotografii? Włocławek na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się Włocławek. Obejrzyjcie otwarcie mostu, fabrykę cukierków, wiezienie, katedrę... Mamy dla Was wiele unikatowych ujęć. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Śmierć w fabryce masła w Warlubiu. "Ktoś musiał tutaj zginąć". Dramat był kwestią czasu - mówi po kontroli PIP W zakładzie "Polmleku" w Warlubiu doszło do tragedii. Z wysokości na beton runął Ukrainiec, który czyścił maszynę. Nie przeżył. - Przy takich zaniedbaniach dramat był kwestią czasu - mówi inspektor pracy. 📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Wypadek na przejeździe kolejowym w Jadwiżynie pod Nakłem. Nie żyje 17-letni kierowca quada W czwartkowy wieczór, 13 czerwca, na przejeździe kolejowym w Bninie pod Nakłem doszło do wypadku. Pociąg osobowy potrącił 17-letniego kierowcę quada. Nastolatek nie żyje. 📢 Oto lista banknotów, która straciła ważność. Niektóre z nich można wymienić! Banknoty, które mamy w obiegu nie mają terminu przydatności, jednak są sytuacje, w których papierowe pieniądze tracą ważność. W niektórych przypadkach możemy je wymienić. Są jednak tez sytuacje, w których banknot traci i ważność i wartość. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, jeśli posiadamy nieważny banknot. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Toruń. Justyna Wileńska odwołana. Nie jest już dyrektorką Specjalistycznego Szpitala Miejskiego Prezydent Paweł Gulewski odwołał ze stanowiska Justynę Wileńską, dyrektorkę Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Powodem są wyniki kontroli związanej z płatną opieką pielęgnacyjną. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź jak otrzymać dodatkowe pieniądze 14.06.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Tak wygląda "Polska Chorwacja" w Piechcinie. Mamy nowe zdjęcia z 2024 roku W nieczynnym kamieniołomie, gdzie utworzyło się jezioro o turkusowej wodzie i maksymalnej głębokości 25 m, nurkują kluby z Bydgoszczy i Torunia po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. Miejsce to jest także atrakcyjne dla turystów dzięki malowniczym widokom z górnej krawędzi kamieniołomu. Zobaczcie zdjęcia

📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Toruń. "Biedronka" nie dba o zabytek! Średniowieczne malowidła toną w śmieciach i kurzu Zbita szyba ochronna, zalegające stare kartony i wszechobecny kurz - to nie opis opuszczonej piwnicy, a rzeczywistość w "Biedronce" przy ulicy Szerokiej 22, gdzie zachowały się gotyckie polichromie datowane nawet na 1370 rok. Wokół cennych malowideł leżą po prostu śmieci. - To niestety nie pierwszy raz - przyznaje Emanuel Okoń, miejski konserwator zabytków.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 14.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 UWAGA! Dodatek do emerytury - ponad 4000 złotych. Ci seniorzy już z niego skorzystali. Sprawdź czy ty też może go otrzymać Ten dodatek do emerytury od 1 lipca 2023 roku pobiera ponad 30 tysięcy uprawnionych osób. W wyniku waloryzacji z 1 marca 2024, jego wysokość to w skali miesiąca 336 zł. Oznacza to, iż w skali 24 miesięcy można na nim zyskać trochę ponad 4 tys. zł. Komu dokładnie się należy?

📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 14.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Komornik licytuje zabytkowy dwór pod Wąbrzeźnem! Kto kupi te dobra? Kiedyś była tu gorzelnia Zespół pałacowo-parkowy z gorzelnią w Nielubiu w powiecie wąbrzeskim idzie pod komorniczy młotek. Licytacja tej obszernej, ale zaniedbanej nieruchomości rozpocznie się od poziomu 2 mln 025 tys. złotych. Znajdą się zainteresowani kupnem?

📢 Weekend w Toruniu. Dużo atrakcji dla całych rodzin - piknik, koncerty, muzykoterapia i wiele więcej [14-16.06.24] Kolejny weekend przed nami. Od 14 do 16 czerwca w Toruniu odbywać się będzie naprawdę sporo atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych mieszkańców. W naszym harmonogramie znajdziecie spis najciekawszych wydarzeń. Niektóre z nich są za darmo, inne biletowane. Zapraszamy do lektury i wybrania dla siebie czegoś ciekawego na weekend! 📢 Tak działa metoda 30-30-30 na odchudzanie. Oto sposób, by skutecznie schudnąć Wiele osób zastanawia się, jak schudnąć skutecznie, zdrowo, bez diety i stresu. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Metoda odchudzania 30-30-30 zdobywa coraz większą popularność. Na czym polega 30-30-30 i czy naprawdę działa? Sprawdź teraz, co mówią eksperci.

📢 Główna wygrana w Mini Lotto padła w Toruniu. Najwyższa w historii W 2024 roku mamy już 83 wygrane w Lotto w Kujawsko-Pomorskiem. W sumie na blisko 7 milionów złotych. W sobotę padła wygrana w Toruniu. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Toruń. Matka zaginionego Kamila Galczaka: "Jestem gotowa na wszystko. Dobija mnie niepewność" Najgorsza jest niepewność. Dobija mnie. Jestem gotowa już na wszystko, tylko niech policja znajdzie mojego syna: żywego lub martwego - mówi Bożena Galczak z Torunia, matka zaginionego w lutym Kamila.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca. 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na piknik. Pojawią się na nim znamienici przedwojenni goście Do najmłodszego oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu zmierzają pojazdy gąsiennicowe i artyleria. Na placu przed Koszarami Bramy Chełmińskiej stanie również polowa kuźnia. Od piątkowego popołudnia do niedzieli na zwiedzających będzie czekało mnóstwo różnych atrakcji. 📢 Kto potraktował chemią rośliny w korycie Strugi Toruńskiej? Przy młynach na Mokrem ktoś zabrał się za likwidację roślin przy pomocy środków chemicznych. Zastosował truciznę w sąsiedztwie urządzonego przez zespół Młyna Wiedzy lokum dla pszczół i przede wszystkim, w korycie Strugi Toruńskiej.

📢 Uratowali dom Heleny Grossówny. Małżonkowie Szymon Spandowski i Anna Zglińska nagrodzeni przez marszałka Wielka miłość i desperacja w ratowaniu zabytków - właśnie to połączyło Szymona Spandowskiego i Annę Zglińską. Małżonkowie walczą o zachowanie naszego dziedzictwa. To ich zasługą jest uchronienie przez zburzeniem domu słynnej aktorki Heleny Grossówny.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki. 📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Elana Toruń zdobyła Puchar Polski K-PZPN. Tak było na Bema. Zdjęcia kibice + mecz Elana Toruń zdobyła Puchar Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym Zawisza Bydgoszcz nie obronił trofeum. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kibiców żółto-niebieskich. Mamy zdjęcia z meczu oraz z trybun.

📢 Wynajem w Toruniu. Połamane łóżka i resztki mięsa mielonego. Torunianka wynajęła mieszkanie dla gości. To, co zastała ją przeraziło Do Redakcji „Nowości” zgłosiła się Czytelniczka, informując, że przez portal OLX.pl wynajęła mieszkanie na dwie doby. Spodziewała się gości. To, co zastała w środku, ją przeraziło, a właściciel rozpłynął się w powietrzu.

📢 Ofert pracy w Kujawsko-Pomorskiem znacznie mniej. Te firmy zwalniają pracowników Firmy, m.in. z naszego regionu, zgłaszają mniejsze zainteresowanie nowymi pracownikami niż rok temu. Mocno spada ich zainteresowanie specjalistami IT, a jeśli już chcą kogoś zatrudniać, to wykonujących prace fizyczne. 📢 Takie piękne miejsca można zwiedzić w Kujawsko-Pomorskiem. Niektóre są mocno ukryte Bywają szlaki prowadzące do bardzo znanych miejsc i atrakcji, a te są wręcz zadeptane przez tysiące turystów. Ale są też szlaki na uboczu, mało popularne, gdzie można odetchnąć pełną piersią, nacieszyć się ciszą.

📢 Toruń. Matka niepełnosprawnego syna kontra ojciec. Alimenty razy trzy! Trzykrotnie podniósł sąd w Toruniu alimenty na niepełnosprawnego syna, które płacić ma jego ojciec pan Roman. Podobnie zresztą jak na drugie dziecko. Podkreślił, że dobrze zarabia, a z dziećmi od lat nawet się nie kontaktuje... 📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonaj się! Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przedstawiam galerię 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Piłkarze Elany Toruń wygrali finał Pucharu Polski K-P ZPN. Zawisza Bydgoszcz się smuci Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był wymarzony finału Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ponieważ spotkały się w nim dwa najpopularniejsze zespoły w regionie. Mecz zapowiadał się niezwykle interesująco.

📢 Smażone ziemniaki pod pomnikiem Kopernika. "Nie będziemy tolerować nielegalnego handlu" Pomnik Mikołaja Kopernika i przenośne budy, z których sprzedaje się smażone ziemniaki oraz watę cukrową, to połączenie dość osobliwe, do którego doszło jednak w Toruniu. O legalnym handlu nie ma mowy - sprzedawcom nikt nie dał zgody na działalność w tym miejscu. W środę stoisk już nie było - zniknęły, przynajmniej na razie. 📢 Nagrody marszałka województwa rozdane. Wiemy, kto z Torunia i okolicy je dostał Działacze społeczni, ludzie kultury, medycyny i oświaty oraz przedsiębiorcy odebrali w środę Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok. Na liście uhonorowanych znalazł się nasz redakcyjny kolega Szymon Spandowski i jego żona Anna Zglińska.

📢 Tak wyglądały początki toruńskiego żużla. Niesamowite zdjęcia sprzed ponad 90 lat [galeria] Takich zdjęć toruńskiego żużla nie prezentowano jeszcze nigdy. „Nowości” publikują największe fotograficzne unikaty pokazujące przedwojenne początki tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Prawdziwe skarby przetrwały w Bydgoszczy w archiwum rodziny Borowskich. 📢 Przy ul. Poznańskiej w Toruniu powstanie kolejny dom seniora. Miasto dostało dofinasowanie Kolejni seniorzy będą mogli ciekawie spędzać czas w miejskiej placówce. Toruń otrzymał właśnie 400 tys. zł dofinasowania na stworzenie nowego domu seniora, tym razem przy ul. Poznańskiej 296 C na Glinkach. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2024. Tu dojedziesz z województwa kujawsko-pomorskiego Mieszkańcy Kujaw i Pomorza pojadą w tym sezonie nad morze pociągiem PKP Intercity do Kołobrzegu, Łeby czy na Hel, a także bezpośrednio do Zakopanego. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Przedwojenne ławki na osiedlu ZUS i zgrzybiały toruński Grzyb doczekają się remontu W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji reanimacji ma się doczekać toruński Grzybek oraz ławki na osiedlu ZUS przy ul. Mickiewicza. Zanim jednak do pracy przystąpią konserwatorzy, potrzebna jest dokumentacja, która m.in. pozwoli sięgnąć do unijnej kiesy po fundusze na remont.

📢 Znane firmy w Toruniu szukają pracowników na produkcję. Ile płacą w czerwcu? Oto konkretne stawki! Od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto pensji oferuje w czerwcu operatorom maszyn firma recyklingowa Resource Polska z Torunia. A jakie stawki mają inne znane zakłady w mieście i okolicy? Kto, kogo i za ile szuka do pracy? Sprawdziliśmy.

📢 Kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną galerię z weekendowych imprez w Largo Club Toruń! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Uśmiechy na Motoarenie tym razem gasły z wyścigu na wyścig. To był bardzo kiepski mecz Apatora Toruń i pierwsza domowa porażka w tym sezonie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu ze Stalą Gorzów - zobaczcie zdjęcia trybun

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł!

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy wróciły na parking przy Grudziądzkiej Kolejny pchli targ zorganizowano na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" w Toruniu. Znów sprzyjała mu pogoda. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka