Przegląd prasy (22.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Sanatorium 2024 - przepisy. Te choroby można leczyć poza kolejką Sanatorium to miejsce, gdzie wykonywane są zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne wspomagające pacjentów w powrocie do zdrowia. Koszt leczenia w uzdrowisku jest bardzo wysoki, dlatego wiele osób korzysta z usług refundowanych, gdzie koszty pokrywane są z ZUS, KRUS lub NFZ. To czasem oznacza długi czas oczekiwania na wyjazd. A przy jakich chorobach możemy dostać się najszybciej?

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - oto kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat. 📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Gorący weekend w Largo Club Toruń. Działo się na parkiecie! Za nami kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Mamy dla Was zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek?

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie?

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Ogromna czerwcowa waloryzacja emerytur 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Ty też skorzystasz Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym 2024 - dla kogo? Jeszcze w tym roku! Niezwykle ważnym projektem, o którym politycy często mówią, jest renta wdowia. Ma ona wprowadzić bardzo ważne zmiany wsparcia dla osób, które utraciły współmałżonka, co nadwyrężyło ich budżet domowy i możliwość np. opłacenia rachunków. Jedną z proponowanych opcji jest wprowadzenie renty wdowiej w modelu kroczącym. Co miałoby to oznaczać? Ile uzyskają na tym seniorzy?

📢 WAŻNE! Są bardzo złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę po 2009 roku! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Zobacz wyliczenia kwot, które trafią na konta Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy?

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu! 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic dalej zaskakują i nie liczą się z innymi. Zobaczcie, jak nie parkować aut! Prezentujemy kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie kierowcom i pieszym. Zobaczcie najnowsze przykłady takich sytuacji! 📢 Niesamowite wczasy pod gruszą 2024! Dodatek wakacyjny nawet na kilka tysięcy złotych Pracownicy na umowie o prace mogą starać się o specjalny dodatek wakacyjny 2024. Mowa tu o wczasach pod gruszą. One nie są przeznaczone dla wszystkich, ale pewna bardzo szczególna i spora grupa pracowników może liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Co więcej, niektórzy dostaną nawet kilak tysięcy złotych! Kto i ile dokładnie? Wyjaśniamy!

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły. 📢 Toruń. TTBS ogłasza nabór na mieszkania w Lubiczu Dolnym! Jakie warunki trzeba spełnić? Nabór od 13 maja do 10 czerwca Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło nabór na mieszkania w Lubiczu Dolnym, w nowym bloku przy ul. Dworcowej 11 D. Wnioski kandydatów na najemców tych mieszkań przyjmuje od 13 maja do 10 czerwca. Kto ma szanse?

📢 Będą zmiany na trasie staromostowej? Pojawiła się nadzieja dla kupców Firma Balzola, budująca trasę staromostową, na miesiąc wstrzymała prace i przerzuciła swoje siły na inną inwestycję - rondo u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Strobanda. Wszystko po to, by przeanalizować postulaty kupców z targowiska miejskiego przy Szosie Chełmińskiej. 📢 Toruń. Afery w Żabce ciąg dalszy. Komendant policji polecił wyjaśnić przebieg interwencji. Policjanci dotarli do właściciela plecaka Dwaj pobudzeni klienci zostawili w Żabce na starówce w Toruniu plecak pełen tabletek. "Nowości" opisały sprawę w poniedziałek (20.05). Po naszym tekście komendant miejski policji polecił wyjaśnić przebieg interwencji. Co ustalono?

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Jak wyglądają aktualne ceny najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu? Sprawdziliśmy! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu Otodom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 21.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 21.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najdroższe luksusowe apartamenty i mieszkania do kupienia w Toruniu. Ile trzeba wydać? Sprawdź! Przyszedł czas na coś wyjątkowego! Tym razem przeglądamy ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najdroższych apartamentów i mieszkań w Toruniu. Sprawdźcie, co i za ile aktualnie można kupić! Te wnętrza robią wrażenie. 📢 Nie stawiaj w tym miejscu routera. Inaczej wifi będzie zawodzić Internet bezprzewodowy to znakomite rozwiązanie, z którego korzysta wielu z nas w swoich domach za pomocą routera. Zdarza się niestety że sygnał nie dociera do wszystkich miejsc w mieszkaniu tak jak byśmy chcieli. W niektórych pomieszczeniach jest tak słaby, że nie da się swobodnie korzystać z internetu? Co zakłóca działanie sieci bezprzewodowej i gdzie nie stawiać w domu routera?

📢 Znamy nowe terminy meczów Apatora Toruń i ZOOLeszcz GKM Grudziądz Apator Toruń w Częstochowie i ZOOLeszcz GKM Grudziądz w Gorzowie pojadą ponownie we wtorek 28 maja. Oba mecze zobaczymy na żywo w telewizji.

📢 Prezes CUK Aniołów Toruń Karol Lejman o wzmocnieniach po awansie, nowej hali i roli Wilfredo Leona w klubie Jeden sezon musieliśmy ostatecznie dołożyć w II lidze, ale mam nadzieję, że uda się to odjąć w I lidze - mówi Karol Lejman. Prezes CUK Aniołów Toruń opowiada o planach klubu po awansie do Tauron I Ligi. 📢 Dworzec Północy w Toruniu. Społecznicy sprzątają i apelują do marszałka Całbeckiego i prezydenta Gulewskiego W sobotę społecznicy z Chełmińskiego Przedmieścia i Wrzosów po raz kolejny posprzątali otoczenie toruńskiego Dworca Północnego. Puste donice obsadzili roślinami. Poza tym jednak wokół zabytku nic się nie dzieje. Ile to już lat czeka na obiecaną reanimację? 📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [Zdjęcia, wideo] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 W Toruniu trwają opryski przeciw komarom i meszkom. Zobaczcie, gdzie! Deszcze na początku wiosny zrobiły swoje. W maju mamy wysyp komarów i meszek. Miasto jednak próbuje temu przeciwdziałać. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 21.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto planowane wyłączenia prądu w regionie. Zobacz, gdzie wkrótce zabraknie energii elektrycznej! Spółka Energa Operator zaprezentowała aktualne informacje o planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy Twojej okolicy! Warto się wcześniej przygotować na taką sytuację.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 21.05.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Ile będzie zarabiał Paweł Gulewski jako prezydent Torunia? W czwartek 23 maja, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia roboczego, Rada Miasta Torunia zajmie się m.in. zarobkami nowego prezydenta. Poza tym radni wybiorą wiceprzewodniczących Rady oraz obsadzą komisje RMT.

📢 Matka-rekordzistka z województwa kujawsko-pomorskiego. Miała 14 lat, gdy urodziła pierwsze dziecko 13-latka urodziła na szkolnej wycieczce i głośno o niej zrobiło się w całej Polsce. Wcześniej słynna stała się 14-latka, akurat z Kujawsko-Pomorskiego. W 2014 roku została matką - najmłodszą w kraju.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Zwłoki zwierząt w poprzedniej siedzibie Toruńskiej Kociej Straży. Nowe fakty w szokującej sprawie W piątek (17 maja) w jednym z domków na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Metalchem" doszło do odkrycia zwłok zwierząt. To tam mieściła się siedziba Toruńskiej Kociej Straży. Co na dziś wiadomo w tej sprawie?

📢 Piotr Baron, menedżer Apatora Toruń o kulisach odwołania meczu w Częstochowie: Trzeba mieć trochę rozsądku Niedzielny mecz w Częstochowie między miejscowym Włókniarzem a Apatorem Toruń nie doszedł do skutku, a jego odwołanie wywołało falę komentarzy.

📢 Olek z Torunia spełnił marzenia. Z mistrzostw w hokeju przywiózł niesamowite pamiątki Szachniewiczowie to rodzina doskonale znana w środowisku hokejowym w Toruniu i nie tylko. Nie mogło ich zabraknąć na mistrzostwach świata w Czechach, w których po latach przerwy zagrała reprezentacja Polski. 📢 Śmiertelny wypadek na DW551 w powiecie toruńskim Jedna osoba zginęła, a inne zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Kończewicach w powiecie toruńskim. Na drodze wojewódzkiej 551 samochód osobowy zderzył się z busem. 📢 Skarb odkryty na placu budowy toruńskiej fabryki pierników i inne ciekawe historie sprzed 120 lat Wygląda na to, że w pierwszych latach XX w Toruniu było wiele pieniędzy. Jedne leżały pod ziemią, inne nad Wisłą. W tym drugim przypadku chodziło o małą fortunę, którą uczciwy znalazca otrzymał na własność.

📢 Niedzielna burza sparaliżowała sygnalizację świetlną w Toruniu Awaria sygnalizacji świetlnych w rejonie ronda Czadcy, spowodowana przez burzę, "przy okazji" unieruchomiła kilka innych sygnalizacji. 📢 Co jeść, aby dożyć ponad 100 lat? Oto lista produktów. Poznaj najzdrowsze menu: lista W niektórych regionach świata można znaleźć ludzi żyjących szczególnie długo. Ich długowieczność jest tak niezwykła, że naukowcy regiony te nazwali Niebieskimi Strefami. Obecnie wyróżnia się pięć takich miejsc. A co jest sekretem stulatków? Przede wszystkim odpowiednia dieta! Co powinniśmy jeść, aby dożyć spokojnej starości? Sprawdźcie!

📢 Bioetanol w Chełmży zwalnia całą załogę! Co będzie dalej z pracownikami? Spiętrzenie wielu trudności spowodowało, że prezes spółki Bioetanol AEG w Chełmży złożył właśnie do sądu wniosek o upadłość. Zwalnia cała załogę - pracę straci 55 osób. PUP zapewnia, że jest gotowy do pomocy, ale po spotkaniu w zakładzie wie, że "większość osób sobie poradzi".

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 20.05.2024 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty.

📢 Wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska. Jaka jest prywatnie zastępczyni Pawła Gulewskiego? Dagmara Zielińska, pierwsza w historii wiceprezydentka miasta, mówi, że jest jak tysiące innych torunianek. W pracy kocha wyzwania i stawia na dobrą robotę, a w domu wskakuje w dres i spędza czas z rodziną.

📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki. 📢 [Przez Toruń przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Zobaczcie zdjęcia! ](https://nowosci.com.pl/przez-torun-przeszedl-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zobaczcie-zdjecia/ar/c1p2-26350111)

W niedzielę 19 maja przez starówkę w Toruniu przeszło kilkuset uczestników Marszu dla Życia i Rodziny. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy przy Grudziądzkiej. Tym razem mamy zdjęcia z drona! Pchli targ w Toruniu bije frekwencyjny rekord. Także w niedzielę 19 maja pojawiło się tu wielu odwiedzających. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci z SP nr 24 Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły w sobotę 18 maja dzieci z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu.

📢 To ich teraz będzie kontrolować fiskus! Nadchodza gigantyczne kontrole Urząd Skarbowy bardzo wiele uwagi poświęcił na kontrolach podatku dochodowego. Ostatecznie jednak fiskus zmienia swoje priorytety - teraz to VAT będzie kluczowy przy kontrolach. Zauważa się bowiem, że luka VAT w zeszłym roku gigantycznie wzrosłą i to aż o kilkanaście procent! 📢 Toruń. 41-letni emeryt wojskowy i alimenty na niepełnosprawne dziecko. Sąd: podwyżka! Do 1100 zł miesięcznie podniósł sąd rodzinny w Toruniu alimenty na niepełnosprawne dziecko młodemu emerytowi wojskowemu. 41-latek oczekiwał ich obniżenia, ale sprawa sądowa potoczyła się inaczej...

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość na Rubinkowie I W sobotę 18 maja uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu.

📢 Toruń. Podgórskie śniadanie na trawie z pchlim targiem! Tak witają toruńskie "Podgórzanki"! Dzisiaj, w sobotę 18 maja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala przygotowało śniadanie na trawie na Podgórzu. Za ucztę odpowiadały członkinie Osiedlowego Koła Gospodyń "Podgórzanki". Na tym atrakcje się nie skończyły, gdyż wydarzeniu towarzyszył również pchli targ! A jak było? Zobaczcie sami! 📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele na Rybakach Dzieci z Bydgoskiego Przedmieścia przyjęły Pierwszą Komunię Świętą podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła.

📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu po remoncie. Co nam się podoba, a co krytykujemy? Oto opinie po 3 tygodniach i nowe zdjęcia Od trzech tygodni Bulwar Filadelfijski w Toruniu jest otwarty po wielkim remoncie. Przyciąga tłumy, szczególnie w weekendy. Co ludzie chwalą, a co krytykują? "Nowości" obserwują, słuchają i podsumowują. 📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie w nowym sezonie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Nowy sezon w toruńskiej Labie ruszył pełną parą. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta! 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy Przedstawiamy zbiór liczbowych ciekawostek na temat Torunia. Sprawdziliśmy, która ulica jest najdłuższa, która najszersza i czy Ciasna faktycznie jest najwęższą uliczką w naszym mieście... W naszym zestawieniu znajdziecie też informacje o najdłuższych i najkrótszych liniach tramwajowych oraz autobusowych. Będziecie zaskoczeni!

📢 "Żan", "Ubezpieczalnia", "Zamkowa"... Te nazwy cały czas funkcjonują w Toruniu! Wiecie, gdzie to jest? Wytężyliśmy słuch, przespacerowaliśmy się po mieście, porozmawialiśmy ze starszymi mieszkańcami Torunia (i nie tylko starszymi!) i stworzyliśmy kolejne zestawienie określeń z cyklu "tak mówią torunianie". Robią zakupy w "Żanie", leczą się w "Ubezpieczalni", a pizzę jedzą w "Domu Dziecka". I wcale nie chodzi o placówkę wychowawczo-opiekuńczą! Ta lista to dopiero początek. W kolejnej części przypomnimy o "Merinotexie" i "Herbowej"!

📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Toruń w latach 90. na archiwalnych zdjęciach "Nowości". Pamiętacie tamte sklepy i koncerty? Zapraszamy na kolejną podróż do Torunia z lat 90. Zrobimy zakupy w TIP-ie na Rubinkowie, sklepie Miko na Skarpie, zajrzymy do Księgarni Naukowej, na bulwar, a później będziemy szaleć na koncertach i zwiedzać kluby, po których zostały już tylko wspomnienia. Wszystko dzięki archiwalnym zdjęciom fotoreporterów "Nowości". 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na drugim majowym handlowaniu pod chmurką na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Rozkręca się sezon pchlich targów. Widać to po frekwencji na takich wydarzeniu organizowanym w Toruniu. Kolejny pchli targ odbył się tu w niedzielę 12 maja. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Luksusowa willa Dune pod Warszawą na miarę Hollywood. Ma dwa baseny, lądowiska dla helikopterów i prywatną ścieżkę do biegania Podwarszawski dom, rozpostarty na wzgórzu nad rzeką Narew, przywodzi na myśl rezydencje znane ze zboczy Hollywood. Wygięta w łuk bryła przypomina harfę i sięga widokiem po najdalsze perspektywy wijącej się w dole rzeki. Ma dwa baseny, lądowiska dla helikopterów, prywatną ścieżkę biegową i widok zapierający dech w piersiach.