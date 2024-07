Przegląd prasy 1.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [1.07.2024 r.]”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [1.07.2024 r.] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [1.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Jak próbują oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie! 📢 Od tego miesiąca stracisz emeryturę, bo robisz ten błąd! Zobacz nowe ustalenia ZUS dotyczące dorabiania na emeryturze Jeżeli przebywasz na emeryturze i nie przestrzegasz tych zasad, to możesz liczyć się z jej utratą! Poniżej odpowiadamy dlaczego tak jest i jak uniknąć tego wielkiego błędu.

📢 Taka waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [01.07.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [01.07.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [01.07.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych [01.07.2024] Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć.

📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej [01.07.2024] Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy,

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [01.07.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Pchli targ w Toruniu: w niedzielę tymczasowo w nowym miejscu Niedzielny pchli targ po raz pierwszy został zorganizowany na terenie Giełdy Towarowej przy ulicy Chrobrego. wystawców i odwiedzających nie zabrakło. 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [01.07.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy [01.07.2024] Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem!

📢 Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już 15 lat. Mają córkę Alikię - tak się zmieniali [01.07.2024] Aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz sportowiec Marcin Łopucki od 15 lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się córki, która otrzymała greckie imię Alikia. Ostatnio celebryci świętowali kryształową rocznicę swojego związku. Tak się zmieniali przez lata, tak dorastała ich córka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż [01.07.2024] Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [01.07.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Toruń. Student wypadł z ostatniego piętra akademika! Interweniowały służby W sobotę, 29 czerwca w Domu Studenckim nr 1 w Toruniu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jeden ze studentów spadł z ostatniego piętra budynku. Został przewieziony do szpitala. 📢 Wąbrzeźno jak Hawaje. Rajska plaża latem przyciąga tłumy Wąbrzeźno. Miasto oddalone od Torunia o około 40 kilometrów. Położone nad trzema jeziorami w okresie wakacyjnym przyciąga sporo turystów, którzy decydują się odpocząć pod palmą na tamtejszej plaży. Sprawdziliśmy, co jeszcze można tam robić.

📢 To przechodzi ludzkie pojęcie! Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu zaskakują i nie liczą się z innymi Ostatnio dostaliśmy od Was nowe zdjęcia przykładów nieodpowiednio zaparkowanych aut. Dlaczego myślą tylko o sobie? Sprawdźcie najnowsze zdjęcia "mistrzów parkowania" z Torunia i regionu.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 [Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? ](https://nowosci.com.pl/niewyobrazalnie-cenne-stare-monety-prl-po-czym-poznac-monety-kolekcjonerskie-jakie-sa-najcenniejsze-monety-z-prl-u/ar/c3p2-26257144)

Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy! 📢 To koniec trzynastej emerytury? Co będzie zamiast niej? Zobacz plany Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Plaża w Zalesiu czeka na odwiedzających – i to w zupełnie nowej odsłonie. Mamy zdjęcia! Plaża w Zalesiu każdego lata przyciąga tłumy. Aby jeszcze bardziej umilić im pobyt, zdecydowano się na remont i wprowadzenie dodatkowych atrakcji. Kąpielisko już czeka, a my sprawdziliśmy, co się zmieniło! 📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Zobacz zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Śmiertelny wypadek w Małej Nieszawce pod Toruniem. Nie żyje kierowca samochodu osobowego W sobotę, 29 czerwca ok. godz. 19.00 doszło do wypadku na Drodze Krajowej nr 15 w miejscowości Mała Nieszawka. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z kierowców zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. 📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 UWAGA! Większa liczba emerytów dostanie dodatek 500 zł. Sprawdź, czy się załapiesz! Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Zobacz, jak złożyć wniosek i zobacz, czy się kwalifikujesz.

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 30.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 30.06.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 30.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 30.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu! 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 30.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź najnowsze oferty z czerwca W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami. 📢 18. Festiwal rocka progresywnego w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego! W sobotę 29. czerwca odbył się pierwszy dzień 18. Festiwalu rocka progresywnego w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. Tomasza Beksińskiego!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 30.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 30.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 30.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Dodatkowe pieniądze dla seniorów we wrześniu 2024. Mamy wyliczenia - tyle dostaną wraz z emeryturą We wrześniu tego roku seniorów czeka dodatkowy zastrzyk gotówki. Wraz z podstawową emeryturą otrzymają także "czternastkę". Nie wszyscy dostaną jednak taką samą kwotę. Mamy wyliczenia wypłat. 📢 Łukasz Kaczmarek - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Wypadek na drodze Toruń - Inowrocław. Ogromne utrudnienia na drodze krajowej Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Małej Nieszawce (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie samochód osobowy zderzył się z busem.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Miejski konserwator zabytków przeprowadził kontrolę w legendarnej toruńskiej "Kotwicy". A raczej tym, co kiedyś nią było Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowym Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę w dawnej karczmie "Pod Kotwicą" przy ul. Łaziennej 2 w Toruniu. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że przebudowujący lokal nowi właściciele zignorowali wytyczne konserwatora, a część prac przeprowadzili w ogóle ze służbami konserwatorskimi się nie konsultując. W takich właśnie okolicznościach z wnętrza zniknęły cenne ceramiczne płaskorzeźby z lat 70.

📢 10 lat Teatru Muzycznego w Toruniu. Zajrzeliśmy za jego kulisy, czyli w zakamarki Pałacu Dąmbskich 10 lat temu, w czerwcu 2014 roku, pierwszą premierę w swych dziejach miał Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Był to spektakl "Siostry Parry". Teatr działalność zaczął pół roku wcześniej.

📢 Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu Toruń 2024! Tak było na warsztatach W ten weekend w Młodzieżowym Domu Kultury odbywa się coroczne wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu Toruń! Dzisiaj mogliśmy podziwiać warsztaty organizowane w ramach Festiwalu w IV LO w Toruniu! 📢 Toruń Summer Time ruszył pełną parą! Tak schładzaliście się w sobotnie upały! Oficjalnie ruszyły już impresy organizowane na toruńskich basenach letnich. Tak jest w przypadku lewobrzeża, gdzie w sobotę (20.06) została zainaugurowana impreza rekreacyjna Toruń Summer Time.

📢 Toruń. CKK „Jordanki” od lipca zostanie zamknięte. Jaka jest tego przyczyna? Centrum Kongresowo-Kulturalne „Jordanki” zostanie zamknięte od 1 lipca br. Miłośnicy kultury nie odwiedzą tego miejsca aż do 1 sierpnia. Jaka jest przyczyna zamknięcia? 📢 Powalone drzewa w okolicach Dąbrowy Chełmińskiej. Strażacy piszą o trąbie powietrznej Piątkowe załamanie pogody, które dotknęło część naszego województwa, przyniosło poważne skutki między innymi w miejscowościach Gzin oraz Linie. Strażacy w trakcie swoich interwencji musieli usuwać powalone drzewa. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Toruń. Klasycy sztuki współczesnej i nowe pokolenie. Wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka otwarta [zdjęcia] Ponad 200 prac można oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu na wystawie "Nowe pokolenie i klasycy z kolekcji Wojciecha Fibaka". Koncepcja wystawy jest ciekawa - to połączenie obrazów i rzeźb wielkich postaci polskiej sztuki współczesnej z pracami artystów młodszego pokolenia.

📢 Festyn wodny w Aqua Toruń. Masa atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Zobaczcie, jak było! W piątek (28.06) przed basenem przy ulicy Bażyńskich najmłodsi torunianie mieli okazję wziąć udział w festynie wodnym. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia! 📢 Wymarłe wsie i piekielne miasta? Nikt nie chce takiej Europy Z marszałkiem Piotrem Całbeckim rozmawiamy o przyszłości europejskiego rolnictwa – dochodzie gwarantowanym dla rolników, ochronie rynku, strajkach i postulatach ekologów.

📢 Akcja "Wyprowadź Psa" w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Jak przekłada się na adopcje? Kolejna akcja "Wyprowadź Psa" miała odbyć się w najbliższą niedzielę 30 czerwca. Niestety wydarzenie to zostało odwołane ze względu na panujące upały. My sprawdzamy czy takie wydarzenia realnie przekładają się na adopcję. 📢 Seniorzy z Torunia pokazali swoim bliskim, jak spędzają czas w ukochanym "przedszkolu" Było przedstawienie, zabawa, grill. Tak integrują się podopieczni Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów Caritas w Toruniu, ich opiekunowie i rodziny. 📢 Wilfredo León świętuje z żoną 8. rocznicę ślubu! To dla Małgorzaty zmienił narodowe barwy! Wilfredo León już od dłuższego czasu jest jednym z filarów siatkarskiej reprezentacji Polski. Choć jest on z pochodzenia Kubańczykiem, to za sprawą obecnej żony Małgorzaty zmienił nie tylko narodowe barwy, ale i całe dotychczasowe życie. Zakochani niedawno obchodzili swoją 8. rocznicę ślubu i z tej okazji podzielili się przepięknym kadrem!

📢 Tak ma się zmienić centrum Chełmży i otoczenie jeziora! Mamy wizualizacje. Jak oceniacie tę koncepcję? Czy położona nad jeziorem Chełmża stanie się w przyszłości prawdziwą atrakcją turystyczną? Miasto czeka prawdziwa rewolucja. W toku jest już wybór projektantów zmian m.in. na samym rynku, wokół jeziora czy w parku miejskim.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kolejna tragedia na drodze krajowej nr 10 Na drodze krajowej nr 10 z Torunia do Bydgoszczy doszło do kolejnej w ostatnich dniach tragedii. W miejscowości Cierpice miał miejsce wypadek z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba.

📢 Toruń. Kociaki ze Schroniska dla Zwierząt czekają na domy tymczasowe. Kto im je zapewni? Odwiedziliśmy Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, by sprawdzić, jak miewają się koty, które niedawno przyszły na świat i trafiły pod opiekę pracowników. 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 W tych jeziorach w Kujawsko-Pomorskiem jest doskonała jakość wody. Zobacz TOP kąpieliska w sezonie 2024 Latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem będzie 39 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy jest wśród nich kąpielisko z Twojej okolicy. 📢 Niebanalne atrakcje w Toruniu i okolicy. Tak możesz spędzić wakacje w mieście Rozpoczynające się wakacje to czas, na który czekali przed wszystkim uczniowie, ale w najbliższych dwóch miesiącach także dorośli chętnie skorzystają ze swoich urlopów. I choć nie każdy ma zaplanowane dalekie wojaże, ciekawych atrakcji nie brakuje także w samym Toruniu. O niektórych z nich nie myślimy w pierwszej kolejności - a szkoda! W naszej galerii zebraliśmy atrakcje mniej znane, a interesujące - zobaczcie sami.

📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Toruń. Znamy laureatów 21. Tofifestu. Tak było podczas gali zamknięcia festiwalu [zdjęcia] Polskie kino triumfowało na gali zamknięcia 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Jury konkursu filmów pierwszych i drugich On Air nagrodziło Damiana Kocura za film „Chleb i sól”. W konkursie From Poland, gdzie jurorami jest publiczność, triumfowało „Prawdziwe życie aniołów” Artura „Barona” Więcka.

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

