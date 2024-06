Prasówka 30.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie. 📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy,

📢 Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już 15 lat. Mają córkę Alikię - tak się zmieniali Aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz sportowiec Marcin Łopucki od 15 lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się córki, która otrzymała greckie imię Alikia. Ostatnio celebryci świętowali kryształową rocznicę swojego związku. Tak się zmieniali przez lata, tak dorastała ich córka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [30.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [30.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Wypadek na drodze Toruń - Inowrocław. Ogromne utrudnienia na drodze krajowej Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Małej Nieszawce (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie samochód osobowy zderzył się z busem.

📢 Wyjątkowe kryształy PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów! Za tyle są wystawiane na sprzedaż! Masz takie w domu? Sprawdź! W każdym domu mogliśmy znaleźć naczynia i dekoracje z kryształu. Choć królowały w PRL-u, również po tym czasie były popularne. Choć wiele z nich trafiło już do piwnic i kartonów, często są w doskonałym stanie. To zaś oznacza, że mogą być cenne. W szczególności dzisiaj, gdy aktualne ceny wyraźnie zachęcają do sprzedaży kryształów i dekoracji z PRL-u. Sprawdź, jakie są przykładowe ceny i zdjęcia cennych kryształów PRL! 📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim. Sprawdź, ile trzeba wydać Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży tanich działek budowlanych z powiatu toruńskiego. My tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się tym najtańszym. Ile trzeba wydać? Szczegóły w naszej galerii.

📢 Niesamowite wille w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Zobaczcie sami! 📢 Zyskaj dofinansowanie na remont domu. Czeka kwota nawet 135 tys. złotych! Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki Chcesz kupić stary dom do remontu? Na ten cel możesz dostać od państwa duże dofinansowanie - nawet 135 tysięcy złotych! Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać te środki? Czytaj dalej. 📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Zobacz nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur! 📢 To koniec trzynastej emerytury? Co będzie zamiast niej? Zobacz plany Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru. 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii.

📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Domy jak z amerykańskiego filmu! Sprawdź, jak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć.

📢 UWAGA! Niebezpieczne mięso w sprzedaży! GIS ostrzega przed wędliną. Zjedzenie grozi chorobą i silnym zatruciem! W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w suszonym wyrobie z mięsa wieprzowego. Przy spożyciu tej bakterii grozi nam zatrucie i to bardzo dziwne. Również jesteśmy wtedy zagrożeni listeriozą, groźną chorobą wywoływaną przez tę bakterię! Sprawdźcie, przed czym trzeba się chronić!

📢 Jaka będzie 14. emerytura w 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Mamy obliczenia w tabeli W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Od tego miesiąca stracisz emeryturę, bo robisz ten błąd! Zobacz nowe ustalenia ZUS dotyczące dorabiania na emeryturze Jeżeli przebywasz na emeryturze i nie przestrzegasz tych zasad, to możesz liczyć się z jej utratą! Poniżej odpowiadamy dlaczego tak jest i jak uniknąć tego wielkiego błędu.

📢 Taka waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź najnowsze oferty z czerwca W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami. 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Miejski konserwator zabytków przeprowadził kontrolę w legendarnej toruńskiej "Kotwicy". A raczej tym, co kiedyś nią było Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowym Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę w dawnej karczmie "Pod Kotwicą" przy ul. Łaziennej 2 w Toruniu. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że przebudowujący lokal nowi właściciele zignorowali wytyczne konserwatora, a część prac przeprowadzili w ogóle ze służbami konserwatorskimi się nie konsultując. W takich właśnie okolicznościach z wnętrza zniknęły cenne ceramiczne płaskorzeźby z lat 70. 📢 10 lat Teatru Muzycznego w Toruniu. Zajrzeliśmy za jego kulisy, czyli w zakamarki Pałacu Dąmbskich 10 lat temu, w czerwcu 2014 roku, pierwszą premierę w swych dziejach miał Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Był to spektakl "Siostry Parry". Teatr działalność zaczął pół roku wcześniej.

📢 Powalone drzewa w okolicach Dąbrowy Chełmińskiej. Strażacy piszą o trąbie powietrznej Piątkowe załamanie pogody, które dotknęło część naszego województwa, przyniosło poważne skutki między innymi w miejscowościach Gzin oraz Linie. Strażacy w trakcie swoich interwencji musieli usuwać powalone drzewa.

📢 Tu widać i czuć lawendę. W Łopatkach Polskich powstała niezwykła plantacja dla dorosłych i dzieci Łopatki Polskie, wieś niedaleko Wąbrzeźna. To właśnie tam mieści się plantacja lawendy, która z dnia na dzień coraz bardziej rozkwita. Niewielki teren ma służyć w niedalekiej przyszłości dzieciom i dorosłym, którzy pragną obcować z naturą. 📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Toruń kupuje nowe autobusy. Przyjadą cztery pojazdy hybrydowe Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu powiększy się o cztery pojazdy. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nowe autobusy dostarczy Solaris Bus&Coach sp. z o.o. Wozy będą pojazdami hybrydowymi, a na toruńskie ulice mają trafić nie później niż do końca czerwca 2025 roku.

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 29.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 29.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 29.06.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 29.06.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 29.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 29.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] [29.06.2024 r.] Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 29.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! [29.06.2024 r.] Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Takie rachunki przyjdą za prąd od lipca 2024. Ile więcej zapłacimy? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd [29.06.2024 r.] Większe rachunki za prąd od lipca 2024? Gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany. 16 kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym. Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Świadczenie pieniężne ma zrekompensować wysokie rachunki m.in. za prąd. Sprawdź szczegóły!

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Toruń. Klasycy sztuki współczesnej i nowe pokolenie. Wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka otwarta [zdjęcia] Ponad 200 prac można oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu na wystawie "Nowe pokolenie i klasycy z kolekcji Wojciecha Fibaka". Koncepcja wystawy jest ciekawa - to połączenie obrazów i rzeźb wielkich postaci polskiej sztuki współczesnej z pracami artystów młodszego pokolenia. 📢 Koncert dla Flisaka na Rynku Staromiejskim w Toruniu W piątek 28 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 na Rynku Staromiejskim odbył się specjalny koncert z okazji 110. rocznicy odsłonięcia pomnika Flisaka.

📢 Festyn wodny w Aqua Toruń. Masa atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Zobaczcie, jak było! W piątek (28.06) przed basenem przy ulicy Bażyńskich najmłodsi torunianie mieli okazję wziąć udział w festynie wodnym. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia!

📢 Pożar budynku inwentarskiego w Ostaszewie koło Torunia. Strażacy zabezpieczyli obiekt 28 czerwca w Ostaszewie w powiecie toruńskim wybuchł pożar w budynku inwentarsko-magazynowym. Walczyło z nim siedem zastępów straży pożarnej. 📢 Wilfredo León świętuje z żoną 8. rocznicę ślubu! To dla Małgorzaty zmienił narodowe barwy! Wilfredo León już od dłuższego czasu jest jednym z filarów siatkarskiej reprezentacji Polski. Choć jest on z pochodzenia Kubańczykiem, to za sprawą obecnej żony Małgorzaty zmienił nie tylko narodowe barwy, ale i całe dotychczasowe życie. Zakochani niedawno obchodzili swoją 8. rocznicę ślubu i z tej okazji podzielili się przepięknym kadrem! 📢 Tak ma się zmienić centrum Chełmży i otoczenie jeziora! Mamy wizualizacje. Jak oceniacie tę koncepcję? Czy położona nad jeziorem Chełmża stanie się w przyszłości prawdziwą atrakcją turystyczną? Miasto czeka prawdziwa rewolucja. W toku jest już wybór projektantów zmian m.in. na samym rynku, wokół jeziora czy w parku miejskim.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Weekend w Toruniu. Wiele darmowych atrakcji dla dużych i małych. Koncerty, warsztaty, imprezy basenowe [SPIS]. Kolejny weekend w Toruniu przed nami. Trwają wakacje, dzięki czemu pojawiło się wiele ciekawych i darmowych wydarzeń dla dużych i małych. Tradycyjnie zapraszamy do lektury naszego harmonogramu, w którym zawarliśmy wiele atrakcji. Wybierzcie dla siebie coś przyjemnego!

📢 Toruń. Stare Miasto należy do strażaków. Mistrzostwa Europy rozpoczęte [zdjęcia] W Toruniu rozpoczęły się zawody The FireFit Championships, czyli mistrzostwa Europy w sporcie pożarniczym. Strażacy z całej Europy przez trzy dni będą rywalizowali w rozmaitych konkurencjach mających wyłonić tych najsilniejszych i najsprawniejszych.

📢 Niedziela w gospodarstwie olenderskim. Zapraszamy na piknik do Wielkiej Nieszawki Jak się kosi trawę, młóci zboże cepem i robi masło - tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć w niedzielę, 30 czerwca podczas pikniku w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. "Nowości" patronują imprezie.

📢 [Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? ](https://nowosci.com.pl/niewyobrazalnie-cenne-stare-monety-prl-po-czym-poznac-monety-kolekcjonerskie-jakie-sa-najcenniejsze-monety-z-prl-u/ar/c3p2-26257144)

Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku! 📢 Tyle płacą w Toruniu za godzinę pracy w gastronomii! Szefowie skąpi czy personel roszczeniowy? Pomoce kuchenne, osoby na zmywak, kucharze i kelnerzy, specjaliści od pizzy i sushi, barmani, a także managerowie i szefowie restauracji - ich wszystkich teraz poszukuje "gastro" w Toruniu. Rynek pracy rozgrzał się do czerwoności, ale...

📢 Tak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich. Klara i Laura to urocze dziewczynki Klara i Laura Lewandowskie coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają córki Roberta i Anny Lewandowskich?

📢 W tych jeziorach w Kujawsko-Pomorskiem jest doskonała jakość wody. Zobacz TOP kąpieliska w sezonie 2024 Latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem będzie 39 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy jest wśród nich kąpielisko z Twojej okolicy. 📢 Niebanalne atrakcje w Toruniu i okolicy. Tak możesz spędzić wakacje w mieście Rozpoczynające się wakacje to czas, na który czekali przed wszystkim uczniowie, ale w najbliższych dwóch miesiącach także dorośli chętnie skorzystają ze swoich urlopów. I choć nie każdy ma zaplanowane dalekie wojaże, ciekawych atrakcji nie brakuje także w samym Toruniu. O niektórych z nich nie myślimy w pierwszej kolejności - a szkoda! W naszej galerii zebraliśmy atrakcje mniej znane, a interesujące - zobaczcie sami.

📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW! 📢 Tak wyglądała kiedyś Brodnica. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach z archiwum NAC Brodnica na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, park miejski, okolice wieży zamkowej i uliczki. Mamy dla Was nawet plan miasta z 1655 roku, a także kilka unikatowych ujęć prezentujący widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie? Kąpielisko w Kamionkach w pierwszy dzień wakacji, otworzyło się dla plażowiczów. Odwiedziliśmy to miejsce, by sprawdzić, co czeka na miłośników plażowania, ile kosztuje wstęp na plażę, a ile trzeba zapłacić za parking. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie! Zobacz aktualne ceny i więcej szczegółów Planujesz kupić dom w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto rozważyć zakup taniej nieruchomości, która wymaga remontu? Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!